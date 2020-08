Hoá đơn tiền điện cao đột biến: Bộ Công Thương yêu cầu EVN sửa đổi cải tiến giá điện

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3/8, trả lời câu hỏi liên quan đến kết quả thanh kiểm tra vấn đề hóa đơn tiền điện tăng cao thời gian qua và trách nhiệm Bộ Công Thương, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết: Trong tháng 5,6 và nửa đầu tháng 7/2020, thời tiết rất nắng nóng ở trên địa bàn toàn quốc, nhất là đợt nắng ở Bắc Bộ và Trung Bộ là đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục trong 27 năm vừa qua, dẫn đến tình hình tiêu thụ điện của nhiều hộ gia đình tăng cao so với nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như điều hòa, máy lạnh.

Theo các số liệu báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Việt Nam có 26 triệu khách hàng trên toàn quốc sử dụng điện. Trong đó, thời gian vừa qua có đến 3,1 triệu khách hàng chiếm 11,92% có mức tiêu thụ điện tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 4/2020.

Đặc biệt, trong số này, có đến 1 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng đến 50% và có tới 215.000 khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 300% so với tháng 4/2020. Trong tháng 6/2020 khách hàng có lượng điện tiêu thụ từ 30% trở lên là 7,6 triệu khách hàng so với tháng 5/2020. Tăng cao nhất là Hà Nội, Miền Bắc và Miền Trung do nắng nóng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/8

Do vậy, trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều phản ánh thắc mắc của người dân về ghi chỉ số tiêu thụ điện, lập hóa đơn tiền điện tăng cao.

"Liên quan đến vấn đề này Bộ Công Thương hết sức chia sẻ với thắc mắc, kiến nghị, thậm chí là bức xúc của các khách hàng, nhất là những khách hàng có hóa đơn tiền điện cao đột biến,"ông Hải cho hay.

Ông Hải cho biết, về phía Bộ Công Thương, Bộ đã có những nghiên cứu, rà soát kiểm qua từ đó đưa ra 5 nhóm giải pháp để khắc phục tình hình về lượng điện tiêu thụ và giá điện như sau:

Trước hết, Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước đã chỉ đạo EVN và các đơn vị liên quan nâng cao công tác dịch vụ khách hàng. Ưu tiên kiểm tra những thắc mắc của người dân nên trên các phương tiện báo chí hay có phản ánh đến EVN.

Đồng thời, yêu cầu EVN xử lý nghiêm khắc những cán bộ liên quan về lỗi kỹ thuật, lỗi đã được phản ánh. Hiện nay, EVN đang tiếp tục rà soát, kiểm tra và xử lý những trường hợp này. Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu EVN thông báo hóa đơn tiền điện đến khách hàng qua email, zalo...

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử. Phấn đấu nến 2025 các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM sẽ dc thay thế 100% công tơ điện tử những khu vực EVN quản lý, và 50% các khu vực vùng sâu vùng xa.

Tiếp đó, yêu cầu EVN sửa đổi cải tiến giá điện quy định tại quyết định số 28/2014 của Thủ tướng. Bộ đã nghiên cứu xây dựng phương án sửa đổi giá bán lẻ điện bậc 2 và lấy ý kiến các cơ quan đơn vị như Quốc hội, Bộ, ngành, tổ chức...

Tuy nhiên, qua cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan đoen vị góp ý về phương án cải tiến biểu giá tính điện, Bộ có triển khai bổ sung thêm phương án để các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt có thể lựa chọn áp dụng giá điện bậc thang hoặc chuyển qua áp dụng giá 1 bậc. Hiện Bộ đang tiếp tục lấy ý kiến, sau tháng 8 sẽ trình Thủ tướng xem xép quyế định để chính thức áp dụng từ đầu năm 2021.

Nội dung thứ 4, Bộ Công Thương thực hiện đó là đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu về sản xuất, sinh hoạt của người dân. Đây là việc rất khó khăn đối với nền kinh tế hiện nay, đối với ngành điện trong bối cảnh sức tiêu thụ điện 1 năm tăng từ 9-10% sản lượng điện yêu cầu.

"Thủ tướng đã chỉ đạo trong mọi trường hợp phải đảm bảo đủ cho người dân. Bộ Công thương cũng đang phối hợp với EVN, Ủy Ban Quản lý Vốn nhà nước cùng các cơ quan liên quan thưucj hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng", ông Hải nói.

Cuối cùng, Bộ Công Thương sẽ tập trung thêm thông tin, tuyên truyền để người dân, hộ tiêu dùng điện hiểu được quy định, cách thức tính giá điện, kịp thời có ý kiến đến EVN giải đáp thắc mắc, xử lý sai phạm nếu có để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.