Thông tin Hoa hậu Chuyển giới Myanmar 2020 May Thitsar Maung qua đời sau vụ tai nạn giao thông vào tối 7/6 khiến dân mạng xôn xao. Nhiều bài viết về Hoa hậu Chuyển giới Myanmar 2020 được lan truyền kèm theo đó là những lời thương tiếc của người hâm mộ.

Được biết, đến thời điểm hiện tại nhiều chi tiết xoay quanh sự việc Hoa hậu May Thitsar Maun qua đời vì tai nạn giao thông vẫn chưa được công bố.

Hoa hậu Chuyển giới Myanmar đột ngột qua đời ở tuổi 22.

Trước đó, May Thitsar Maung nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ khi tham gia cuộc thi Miss International Queen 2020. Cô sở hữu ngoại hình gợi cảm và là một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi sắc đẹp này. Cuộc thi khép lại với kết quả May Thitsar Maung dừng chân tại top 13 tài năng.

Hình ảnh Hoa hậu May Thitsar Maung gợi cảm trong vòng thi bikini tại Miss International Queen 2020.





Hoa hậu Hoài Sa là cô bạn thân thiết cùng đồng hành với May Thitsar Maung khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 tại Thái Lan.

Biết tin buồn về Hoa hậu May Thitsar Maung, Hoa hậu Hoài Sa gửi lời tiễn biệt người bạn thân thiết: "Yên nghỉ nhé em gái. Bạn là một chiến binh dũng cảm. Và bạn sẽ là một thiên thần xinh đẹp trên thiên đường. May Thitsar Maung - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Myanmar”.

Kayley Whalen - đại diện Mỹ thi Miss International Queen cùng năm với Hoa hậu May Thitsar Maung nghẹn ngào: "Tôi đã khóc khi biết May rời xa thế giới này. Tôi đã có 2 tuần tuyệt vời với cô ấy ở Miss International Queen 2020. Chúng tôi cùng nhau đi xe bus, gắn bó như chị em. Khoảnh khắc cuối cùng của hai chúng tôi là cùng nhau đi mua sắm. Tôi nói với May rằng tôi muốn đến thăm Myanmar".