Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi khoe con gái 1 tuổi để chứng minh "cháu giống mẹ như đúc"

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc khi bất ngờ đăng tải trọn bộ ảnh chụp cùng ông xã và con gái Tuệ An nhân dịp bé tròn 1 tuổi. Đây cũng là lần hiếm hoi Hoa hậu Việt Nam 2016 khoe ảnh cận gương mặt của con gái đầu lòng. Đề cập đến lý do công khai diện mạo của con gái Tuệ An, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hài hước chia sẻ: “Hình trên báo mờ quá, đăng tấm hình rõ nét để chứng minh cháu giống mẹ như đúc luôn. Chúc mừng con gái yêu đã chính thức có tuổi. Cảm thấy trưởng thành quá đi!".

Gia đình nhỏ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi công khai loạt ảnh của con gái đầu lòng, dàn Hoa hậu, Á hậu và đông đảo người hâm mộ đã để lại những bình luận khen ngợi vẻ ngoài đáng yêu của Tuệ An. "Trời ơi! Cái mẹt kìa"; "Ôi còn cái bộ chụp riêng của em, mai mẹ chị đăng nốt đi, hôm nọ bác ngắm chưa đã"; "Em bé cưng quá!"; "Chúc mừng sinh nhật công chúa của mẹ Đỗ Mỹ Linh"; "Cháu giống mẹ cháu quá nhưng chưa biết giống chỗ nào. Bé quá đáng yêu!"... lần lượt là những lời khen ngợi, lời chúc tốt đẹp từ Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Ngọc Hân, Đỗ Thị Hà, ca sĩ Bằng Kiều và người hâm mộ dành con gái của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhân dịp bé tròn 1 tuổi.

Nhiều người hài hước cho rằng, con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, hứa hẹn lớn lên sẽ "lấy vía" Hoa hậu như mẹ. (Ảnh: FBNV)

Đây cũng là lần hiếm hoi hiếm hoi Hoa hậu Việt Nam 2016 khoe ảnh cận gương mặt của con gái đầu lòng. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh nhưng giấu mặt con gái. (Ảnh: FBNV)

Được biết, vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa tổ chức tiệc sinh nhật mừng con gái Tuệ An tròn 1 tuổi. Trong buổi tiệc có sự góp mặt của những người bạn thân thiết với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh như: Hoa hậu Ngọc Hân, ca sĩ Hòa Minzy, Đức Phúc…



Hôn nhân viên mãn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang

Đỗ Mỹ Linh (sinh năm 1996) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Năm 2017, cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới diễn ra tại Trung Quốc, lọt vào Top 40 chung cuộc và giành chiến thắng phần thi Hoa hậu Nhân ái.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc bên Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang. (Ảnh: Linh Le Chi)

Ngày 23/10/2022, đám cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển đã diễn ra tại Hà Nội. Trong ngày trọng đại, cặp đôi thổ lộ tình cảm dành cho nhau trước sự chứng kiến của người thân, đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Đây cũng là lần hiếm hoi Hoa hậu Việt Nam 2016 trải lòng về hành trình tình yêu và thể hiện tình cảm với chồng.

"Hai năm chúng ta quen nhau không phải dài nhưng cũng đủ để hiểu nhau. Khi quen anh, em mới 24 tuổi và chưa nghĩ tới việc lập gia đình. Lúc đó, anh trẻ măng lại còn ham chơi. Sau khi hiểu nhau, em nhận ra đằng sau gương mặt trẻ thơ đó là người đàn ông trách nhiệm, biết quan tâm mọi người. Nhìn cách anh yêu thương gia đình, em muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Em yêu anh!", Đỗ Mỹ Linh xúc động bày tỏ.

Chia sẻ thêm với Dân Việt về người bạn đời của mình, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết: "Anh có chút rụt rè, khá đáng yêu trong lần đầu cả hai gặp gỡ. Nhưng tôi vẫn để anh là người chủ động trong mối quan hệ này.

Tiếp xúc lâu dài, tôi cảm nhận rõ hơn về con người của anh, cảm thấy anh rất ấm áp, sống tình cảm, trưởng thành và có suy nghĩ đồng điệu với tôi. Chúng tôi đều có xuất phát điểm giống nhau về nề nếp, truyền thống gia đình. Cả tôi và bạn trai đều có sự tương đồng trong quan điểm về gia đình, về tình yêu".

Tháng 7/2023, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sinh con gái đầu lòng. Vợ chồng cô thỉnh thoảng đăng ảnh con lên mạng xã hội nhưng khéo che mặt con gái. Hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết, cô hạnh phúc với vai trò làm mẹ. Cô được nhiều người ngưỡng mộ bởi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

"Bà mẹ một con" chia sẻ hình ảnh đời thường trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Trải qua một lần sinh nở, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được khen ngợi nhan sắc xinh đẹp mặn mà hơn. (Ảnh: FBNV)