Mới đây, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tiếp tục hé lộ những thí sinh cuối cùng gia nhập "đường đua" đến với vị trí cao nhất cuộc thi online. Đáng chú ý, dàn thí sinh này đều là những gương mặt quen thuộc có kinh nghiệm từng "chinh chiến" tại các cuộc thi nhan sắc và đạt được thành tích đáng nể.



Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 hé lộ loạt hồ sơ của dàn thí sinh có thành tích "khủng"

Thí sinh Ngô Bảo Ngọc đến từ TP.HCM, từng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cộng đồng yêu nhan sắc khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Bảo Ngọc sở hữu chiều cao 1,75m cùng ngoại hình gợi cảm.. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Bảo Ngọc dừng chân ở Top 10 chung cuộc cùng giải thưởng phụ Người đẹp biển.

Ngô Bảo Ngọc dừng chân ở Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng giải thưởng phụ Người đẹp biển. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với Dân Việt, Ngô Bảo Ngọc cho biết: "Thành tích Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã mở ra rất nhiều cơ hội mới cho tôi được phát triển, được hành động, được đặt chân khám phá những điều mới và hơn hết tiến gần hơn đến giấc mơ của mình".

Sự trở lại của Ngô Bảo Ngọc tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 được nhiều người kỳ vọng cô sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi này nhờ kinh nghiệm được tích luỹ từ lần thi trước đó. (Ảnh: FBNV)

Từng là đối thủ "đáng gờm" của Ngô Bảo Ngọc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, thí sinh Lê Ngọc Phương Thảo tiếp tục ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Người đẹp cao 1,73m từng vào Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022; Top 16 Hoa khôi sông Vàm 2022; Top 10 Miss Charm Vietnam 2023.



Hiện tại, Phương Thảo nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cộng đồng yêu nhan sắc khi trở lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: BTC)

Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thùy từng gây chú ý khi vào Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022; Top 31 Miss Supranational Vietnam 2022; Top 30 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022 và từng đoạt giải Người đẹp Truyền thông trong khuôn khổ cuộc thi này; Top 30 Hoa khôi Nam bộ 2022...

Người đẹp sở hữu chiều cao 1,69m mong muốn lan tỏa những điều tích cực giúp đỡ được nhiều người hơn, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em, phụ nữ bị xâm hại và bạo hành, cộng đồng LGBTQ+ khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thùy từng gây chú ý khi vào Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. (Ảnh: BTC)

Thí sinh Lê Thị Tuyết Nhi lớn lên tại Bình Phước, hiện đang là sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao nổi bật 1,74m và đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Công nghiệp TP.HCM; Top 44 Miss Grand Vietnam 2023.

Với xuất phát điểm là một cô gái rụt rè, nhút nhát với cân nặng 70kg, lớn lên từ một vùng quê nghèo, Tuyết Nhi đã cố gắng học tập, rèn luyện và lao động để thi đỗ Đại học và vừa học vừa làm để có tiền ăn học, phụ giúp gia đình. "Tôi hy vọng sẽ lan tỏa giá trị từ câu chuyện của mình đến nhiều người hơn", Lê Thị Tuyết Nhi bày tỏ.

Thí sinh Lê Thị Tuyết Nhi từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Công nghiệp TP.HCM; Top 44 Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: BTC)

Nhắc đến thí sinh nổi bật có thành tích "khủng" tham gia cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 không thể không nói đến Trần Hồng Ngọc. Cô gái đến từ Long An với chiều cao 1,73m này sở hữu thành tích đáng ngưỡng mộ như: Top 10 Miss Grand Vietnam 2023; Giải "Miss Dạ hội" của cuộc thi Gương mặt Thời trang mùa Xuân; Giải Ba Liên môn cấp thành phố 2017; Huy chương Đồng "Ngữ văn Hội thi Học sinh Giỏi" cụm IV - 2018; Học bổng Trao đổi Sinh viên (Student Exchange Program); Điểm trung bình các môn 3,43/4 năm 2022 của Học viện Hàng không Việt Nam...

Tham gia cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Trần Hồng Ngọc gây chú ý nhờ sở hữu thành tích "khủng". (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, Trần Hồng Ngọc đang là sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam. "Thất bại không phải là kết thúc, bỏ cuộc mới chính là kết thúc", người đẹp quan niệm. (Ảnh: FBNV)

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy đến từ Đồng Nai sở hữu chiều cao 1,75m. Tham gia cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 với Thanh Thủy là một cột mốc để cô bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình."Đến với cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 (Miss Cosmo Vietnam), tôi mong rằng có thể lan tỏa những thông điệp tích cực đến với mọi người; cũng như truyền tải tình yêu thương, những hình ảnh đẹp đẽ nhất của một cô gái Việt Nam đến bạn bè quốc tế", Thanh Thủy chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy đến từ Đồng Nai sở hữu chiều cao 1,75m. (Ảnh: BTC)





Top 16 Hoa khôi sông Vàm 2022 Nguyễn Thị Cẩm Nguyên cũng quyết tâm đánh dấu sự trở lại mới mẻ khi ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Theo người đẹp sở hữu chiều cao 1,7m cho biết, cô đến với cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 để chinh phục giấc mơ của mình và hoàn thiện hành trình trở thành một cô gái luôn tràn đầy sự tự tin, bản lĩnh. (Ảnh: BTC)

Thí sinh Đậu Hải Minh Anh đến từ Nghệ An gây chú ý với chiều cao 1,72m. Cô hiện đang trong quá trình chuẩn bị theo học Thạc sĩ sau khi tốt nghiệp từ trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM. Minh Anh đã đạt các thành tích nổi bật như: Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2020 và Cử nhân Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM. “Tôi tin rằng, chúng ta có thể tạo nên sự thay đổi tích cực và xây dựng một cộng đồng tốt đẹp khi chúng ta không ngừng tôi luyện chính mình mỗi ngày", Minh Anh khẳng định.



Thí sinh Đậu Hải Minh Anh đến từ Nghệ An gây chú ý với chiều cao 1,72m. (Ảnh: BTC)

Thí sinh Trần Khả My (Mỹm Trần) vốn được biết đến với hành trình tại cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2023 đã tiếp tục tham gia "đường đua" Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

"Đến với cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay, tôi muốn dùng hình ảnh, tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để có thể đại diện được cho cộng đồng LGBTQ+, những con người đầy nghị lực và ước mơ", Mỹm Trần bày tỏ. Người đẹp đến từ TP. HCM sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo ba vòng gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn.

Mỹm Trần tham gia "đường đua" Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: FBNV)

Vóc dáng quyến rũ của Mỹm Trần khi tham gia cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023: Top 10 thí sinh đang dẫn đầu cuộc thi ảnh online là ai?



Theo BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cho biết, Bảng xếp hạng (BXH) cuộc thi ảnh online hiện tại liên tục biến đổi vị trí thể hiện sức hút của các thí sinh cũng như sự quan tâm tích cực của cộng đồng yêu nhan sắc với cuộc thi này. BTC cuộc thi cũng cho biết, thời gian nhận hồ sơ dự thi cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 đã khép lại vào 25/9 vừa qua. Thời gian bình chọn Vòng 1 "Do My Best" sẽ kéo dài đến hết ngày 30/9/2023.

Theo đó, BXH đầu tiên của Top 10 cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 (Miss Cosmo Vietnam) trên nền tảng TikTok gồm có các thí sinh (được xếp theo thứ tự): Nguyễn Thị Xuân Mai, Hoàng Kim Ngân, Thanh Thị Kha Nữ, Đỗ Mai An, Trần Gia Hân, Đinh Phương Anh, H’Uyên Niê, Trịnh Kiều Trang, Phạm Ngọc Thu Trang, Lâm Hoàng Oanh.

Top 10 thí sinh đang dẫn đầu cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: BTC cung cấp)

Trên nền tảng Facebook, Top 10 cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 gồm có các thí sinh (được xếp theo thứ tự): Bùi Thị Thanh Thủy, Trần Thị Thanh Thanh, Hoàng Thị Nhung, Đặng Trần Ngọc, Phan Kiều Trinh, Cù Thị Vân Quyên, Nguyễn Thị Xuân Mai, Hoàng Kim Ngân, Thiều Thị Ngọc Như, Thiều Thị Ngọc Như, Hồ Lê Ngân Hà.

Chia sẻ với Dân Việt, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho hay, kết quả của cuộc thi online hoàn toàn tách biệt với kết quả cuối cùng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 (Miss Cosmo Vietnam). Dù vậy, tất cả thí sinh tham gia đều thể hiện sự chỉn chu và trân trọng cơ hội tại cuộc thi online này. "Đây cũng được xem là sân chơi để các cô gái làm quen, thể hiện cá tính và bản lĩnh của chính mình", đại diện BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ.