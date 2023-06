Họa sĩ Đặng Phương Việt: Vẽ tranh sen cũng như tu tập, con đường sửa mình biết bao giờ mới xong

"Nở trong khoảng lặng" - tranh của Đặng Phương Việt. Ảnh: NVCC

Chiều ngày 2/6, tại The World ArtSpace (21 Võ Trường Toản, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM) khai mạc triển lãm "Sen Việt 2023" đặc sắc của họa sĩ Đặng Phương Việt.



"Song hành"

Bộ sưu tập tranh Sen Việt 2023 lần này gồm 20 bức tranh, gồm các tác phẩm sáng tác trong giai đoạn mới nhất, nhiều tác phẩm được khởi tạo từ 2015 nhưng đến năm nay 2023 mới được ra mắt công chúng nghệ thuật.

Theo đuổi việc vẽ sen như một sự lựa chọn duy nhất cho con đường nghệ thuật, họa sĩ Đặng Phương Việt tự sự: "Giai đoạn trước tôi vẽ sen theo kiểu sen chọn tôi và tôi chọn sen, tập trung vào sen. Nhưng sau khi bị chép tranh, đạo nhái tranh sen nhiều quá, tôi tập trung vào sự sáng tạo hơn, lột xác bản thân trong nhìn nhận nghệ thuật, cảm xúc về sen, cảm xúc về không gian. Tác phẩm sâu sắc hơn, khúc chiết hơn sau quãng thời gian chiêm nghiệm".

"Nở trong hạ vàng", "Nắng sớm trên hồ sen", "Trong hương gió sớm", "Hương của thời gian", "Nở trong tự tại"… đều là những bức sơn mài lột tả được chiều sâu đó.

Chùm tranh với chất liệu tổng hợp "Mùa mới", "Khúc hạ", "Nắng hồng", "Hương nắng sớm"… cũng mang lại một giai điệu mới mẻ cho đề tài sen mà họa sỹ theo đuổi từ nhiều năm nay.

"Hương của thời gian"

Để phân tích về quan niệm tranh sen hiện nay dễ bán, họa sĩ Đặng Phương Việt nói: "Trước khi lựa chọn theo đuổi vẽ tranh sen, tôi đã vẽ trừu tượng rất nhiều và đã bán hết tất cả các bức tranh trừu tượng này, hiện giờ trong nhà không còn bức nào".

"Mùa mới"

"Nói về chuyện vẽ sen dễ bán, là người nghệ sĩ chân chính thì nghệ thuật là trên hết, được sáng tạo, được sống với chính mình không nhất thiết phải chạy theo cái gọi là dễ bán mà là sự lao động rèn luyện và sáng tạo!" – họa sĩ trải lòng.

"Sen hạ"

"Trước tôi, có lẽ hầu như không có họa sĩ nào chọn sen để theo đuổi. Nếu tranh sen dễ bán như mọi người nghĩ thì đã có rất nhiều họa sĩ vẽ sen rồi. Có thể nói, tôi là người duy nhất, hoặc là người đầu tiên suốt cả chặng đường dài lựa chọn theo đuổi đề tài sen để nuôi giữ cảm xúc nghệ thuật của mình. Việc bán được hay không một phần do may mắn, một phần do tác phẩm kết nối được với cảm xúc của người thưởng thức. Tôi chắc chắn là người sưu tập không hề dễ dãi nghĩ là họ chọn tranh sen để về treo décor vì dễ treo mà vì họ phải cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt họ mới chọn mua tranh".

"Nắng hồng"

Có lúc chán quá, ông không muốn vẽ sen nữa, hồi đó, họa sỹ Trần Lưu Hậu có chia sẻ: "Tề Bạch Thạch chỉ có vẽ tôm, Từ Bi Hồng chỉ vẽ ngựa thôi. Vậy tại sao con không vẽ tiếp tranh sen?" Từ đó, ông thức tỉnh và quyết tâm theo đuổi việc vẽ sen tới cùng".

Đối với Đặng Phương Việt, "phải hội tụ đủ nhân duyên cũng như nhân sinh quan của cuộc sống thì mới kết thúc được một bức tranh. Có những bức tranh sen được khởi tạo từ rất lâu đến giờ mới hoàn thành, và cũng có cả những bức tranh đã hơn 10 năm rồi tôi vẫn chưa hoàn thành. Do cảm xúc nghệ thuật chưa "tới" nên tôi chưa thể kết thúc được".

Tranh sen của Đặng Phương Việt

"Nhất là khi một tác phẩm đã được hoàn thiện và bán đi, nếu mình vẽ lại bức tranh đó thì chắc chắn bán được nhưng tôi không thể làm như thế. Tôi không bao giờ vẽ lại bất cứ bức nào. Mỗi bức tranh đều là một sự sáng tạo riêng biệt. Tôi coi việc vẽ tranh Sen cũng như tu tập, mà con đường tu tập, sửa mình thì không biết đến bao giờ mới xong".

Nói về triển lãm cá nhân "Sen Việt 2023", họa sỹ Đặng Phương Việt bộc bạch: "Những thời điểm ra triển lãm cũng như những khoảnh khắc nhìn lại mình, xem cái gì được cái gì chưa được, cần sửa cái gì. Ai chả muốn vẽ đẹp nhưng đẹp được thì rất khó. Đặc biệt là vẽ một hai bức thì dễ đẹp nhưng khi đã chọn vẽ sen là cả một con đường nghệ thuật thì không còn đơn giản nữa. Phải hội tụ đủ nhân duyên mới được một tác phẩm đẹp.

Họa sĩ Đặng Phương Việt

Đây cũng chính là ý nghĩa của việc tôi gọi tên triển lãm lần này là "Sen Việt 2023", mang ý nghĩa đánh dấu, kết thúc một giai đoạn, y như một đứa trẻ ra đời. Còn con mình đã sinh ra rồi thì nó lớn lên như thế nào, trưởng thành như thế nào là câu chuyện sau này".

Đặng Phương Việt sinh năm 1972 tại Hà Nội, tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Họa sĩ đã chuyên tâm lao động nghệ thuật và dành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, như giải thưởng của Hội Mỹ thuật Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam, giải thưởng mỹ thuật ASEAN… Các tác phẩm của Đặng Phương Việt chủ yếu được thực hiện trên chất liệu sơn dầu và sơn mài với ngôn ngữ của chủ nghĩa hiện thực hiện đại. Các tác phẩm của anh được trưng bày tại nhiều gallery và có mặt trong bộ sưu tập của các nhà sưu tập trong và ngoài nước. Một chủ đề chính trong các tác phẩm của anh là về các nghi lễ cúng tế dân gian mà qua đó họa sĩ thể hiện những nguyện ước về cuộc sống. Đặc biệt, Đặng Phương Việt nổi tiếng với các tác phẩm về hoa sen. Những bức tranh về sen của anh thực sự gây ấn tượng cho người xem bởi kỹ thuật vẽ sơn dầu,sơn mài điêu luyện cũng như khả năng chuyển sắc độ màu rất biểu cảm. Từ quan niệm truyền thống coi hoa sen là biểu tượng của vẻ đẹp, sự thanh khiết và sự tái sinh, họa sĩ đã đem lại cho hoa một dáng vẻ hiện đại. Họa sĩ dùng những bản hòa tấu phổ rộng của màu sắc để tạo nên các tác phẩm của mình – từ màu xanh acid đến màu tím hồng lạ lùng hay màu đỏ của động cơ bị nung nóng. Họa sĩ không bị gò theo cái "nhìn thấy" nữa, mà hoàn toàn được tự do trong cái "cảm thấy". Vì vậy, từ một đầm sen nhỏ anh đã vươn tới cả một biển sen với vô vàn những đợt sóng của cảm xúc, của màu sắc, sắc độ và bố cục - một sự biến điệu phong phú không ngừng nghỉ. Đó là điều rất khó trong hội họa mà không phải họa sĩ nào cũng đạt được. Họa sĩ Đặng Phương Việt đã tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật trong và ngoài nước. Anh cũng là nghệ sĩ quan tâm đến các hoạt động xã hội, từ thiện và đã nhiều năm có tác phẩm ủng hộ cho các phiên đấu giá nghệ thuật vì trẻ em nghèo của Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).