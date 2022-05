Hoàng Mai quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-CAHN-PV01 ngày 10/4/2022 của Giám đốc CATP Hà Nội về mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31), Công an quận Hoàng Mai đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 quận ban hành Kế hoạch số 32/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 về vận động toàn dân tham gia cao điểm phòng ngừa, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANCT - TTATXH trong thời gian diễn ra Sea Games 31 từ ngày 10/4/2022 đến gày 30/5/2022 trên địa bàn quận.

Xác định quần chúng nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH, Công an quận, Công an 14 phường đã tham mưu chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, BCĐ 138 cùng cấp, thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tổ chức phổ biến và quán triệt các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp công tác trọng tâm của Kế hoạch số 96/KH-CAHN-PV01 ngày 10/4/2022 của Giám đốc CATP Hà Nội và kế hoạch số 32/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 của BCĐ 138 quận tới toàn thể cán bộ các ngành đoàn thể, phòng ban, phân xưởng và vận động cán bộ nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện.

Cảnh sát khu vực tuyên truyền vận động nhân dân phòng ngừa, bảo vệ tài sản

Chủ động phối hợp và tham mưu cấp ủy, chính quyền các phường, các đơn vị chức năng giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia ngay từ cơ sở. Đồng thời, nắm chắc tình hình, có biện pháp đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật với mục đích câu like, xuyên tạc, kích động lên Internet và mạng xã hội.

Với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, Công an quận đã chỉ đạo các Đội và Công an các phường triển khai thực hiện đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội. Giải quyết tình hình ANTT tại các địa bàn giáp ranh, các điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.

Tập trung triệt phá các ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, bắt giữ xử lý số đối tượng côn đồ hung hãn, thực hiện các biện pháp phòng ngừa trọng hộ, giải quyết có hiệu quả các chuyên để phòng ngừa chống cướp tiệm vàng, kho bạc, ngân hàng, quĩ tín dụng, cướp giật trên các tuyến đường giao thông như: đường Giải Phóng, Pháp Vân, Yên Sở, Tam Trinh, Lĩnh Nam, Trương Định, Kim Giang, tuyến đê sông Hồng, khu vực ga Giáp Bát, bến xe Nước ngầm, bến xe phía Nam và các khu vực bến bãi hàng hoá...Triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch phòng chống trộm cắp, cướp giật tài sản của người nước ngoài, trộm đột nhập trong nhà dân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet...

Song song với công tác phòng ngừa nghiệp vụ, Công an quận đã đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sáng tạo vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, tuyên truyền đến mọi người dân, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng ngừa theo mô hình "Tự phòng - tự quản về ANTT", vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, công tác quản lý hành chính nhà nước trên lĩnh vực ANTT, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông và văn hóa giao thông, tham gia tự quản trật tự hè đường phố, giữ gìn vệ sinh trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh.

Tập huấn kỹ năng xử lý sự cố hỏa hoạn tại các khu dân cư

Thực hiện tốt các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại các khu dân cư, tổ dân phố; tham mưu cho UBND 14 phường chỉ đạo, huy động lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân quân tự vệ, Cán bộ cơ sở phối hợp với lực lượng Công an tổ chức công tác tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm về ANTT, các địa bàn công cộng, tuyến giao thông phức tạp về TTXH, TTATGT, các khu vực tập trung nhiều nhà trọ, cơ sở kinh doanh có điều kiện, các địa bàn giáp ranh, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các qui định trong lĩnh vực quản lý hành chính về TTXH và các quy định về đảm bảo TTATGT.

Tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ sở, tổ chức lực lượng sẵn sàng tham gia giải quyết tại chỗ các vụ việc cháy nổ có thể xảy ra nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản không để xảy ra các vụ cháy nổ lớn. Các trụ sở tuần tra nhân dân từ 19h30' đến 23h30' hằng tối luôn đảm bảo "sáng đèn" và có người trực để thực hiện các nhiệm vụ.

Với quyết tâm cao, các lực lượng của Công an quận sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, góp phần vào một kỳ Sea Games thành công và xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, là điểm đến an toàn trong mắt cộng đồng quốc tế.