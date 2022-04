Quận Hoàng Mai khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà tập thể cũ

Qua rà soát của Công an quận Hoàng Mai, trên địa bàn Quận có nhiều khu nhà tập thể cũ có quy mô từ 2 đến 5 tầng đang xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn dẫn tới cháy, nổ là rất lớn.

Để đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH, trong thời gian qua các lực lượng đã chủ động nhiều biện pháp, trong đó tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, tự trang bị thiết bị PCCC cho chính gia đình mình.



An toàn đối với hệ thống điện: Tính toán, thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống điện trong nhà bảo đảm tiêu chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật. Lựa chọn dây dẫn điện có chất lượng cao, tiết diện phù hợp với khả năng chịu tải của thiết bị tiêu thụ điện.

Khu tập thể cũ Tân Mai. Ảnh: Báo KTĐT

Đấu nối dây điện phải đúng kỹ thuật, nối so le và được cuốn băng cách điện. Không được câu mắc sử dụng điện tùy tiện. Không mắc dây điện xuyên qua mái tôn, mái lá...; thay mới các dây điện có lớp cách điện bị ải mục, các mối nối dây điện phải bịt kín cách điện.

Trước mọi dụng cụ tiêu thụ điện phải có thiết bị bảo vệ như cầu chì... Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa thay thế thiết bị điện và mạng điện hư hỏng.

Không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không nên sạc điện thoại, máy tính, xe đạp điện, xe máy điện qua đêm và đặt trên các đồ vật có khả năng bắt cháy cao, hấp thụ nhiệt tốt như chăn, ga, gối, đệm…

Mỗi người dân phải nâng cao ý thức PCCC, tuân thủ chấp hành những nội quy, quy định về PCCC tại nơi cư trú, tích cực phòng ngừa không để xảy ra cháy, nổ, phải loại trừ những nguyên nhân gây cháy do vô ý, bất cẩn.

Người lớn có trách nhiệm giáo dục trẻ em ý thức được việc PCCC là hệ trọng, nghiêm cấm các trường hợp chơi diêm, nghịch lửa, đốt rác, đốt vàng mã... bất cẩn gây cháy.

Không để đồ dùng, vật dụng dễ cháy gần nơi thờ cúng, trần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy, khoảng cách từ ngọn hương đèn phải cách trần tối thiểu là 01m. Hạn chế sử dụng các loại vật liệu dễ cháy (gỗ tấm, tấm nhựa, mút xốp...) để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm phòng ngừa cháy lan.

Thường xuyên kiểm tra hệ thống bếp gas, thay mới các ống dẫn gas đã bị rạn nứt, hư hỏng. Thực hiện việc bảo quản, sắp xếp đồ dùng ngăn nắp, đúng quy định, không lấn chiếm lối thoát nạn.

Không lắp lồng sắt, lưới sắt, chuồng cọp, biển quảng cáo ở lan can. Trường hợp đã lắp thì phải thiết kế ô cửa thoát nạn và quy định rõ vị trí để chìa khóa.

Dự kiến các tình huống thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, chủ động trang bị các dụng cụ trữ nước như xô thùng, vòi mềm dẫn nước để vừa phục vụ sinh hoạt hàng ngày vừa phục vụ chữa cháy khi cần thiết, các gia đình nên trang bị thêm các bình chữa cháy xách tay để nơi cố định, dễ thấy, dễ lấy và tập luyện cho người trong gia đình biết sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã trang bị.

Khi xảy ra cháy, nổ phải bình tĩnh xử lý, thoát nạn theo lối an toàn đã định sẵn, đồng thời báo cho mọi người xung quanh để kịp thời ra khỏi khu vực nguy hiểm, gọi điện thoại cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Thành phố qua số 114; Đội Cảnh sát PCCC&CNHC - Công an quận Hoàng Mai qua số điện thoại 024 36343494 hoặc đội dân phòng, Chính quyền, Công an phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy.