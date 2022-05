Quận Hoàng Mai phát động Tháng hành động về an toàn & vệ sinh lao động

Theo đó, Tháng Công nhân và Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động quận Hoàng Mai năm 2022 được tổ chức từ nay đến ngày 31/5/2022 trên phạm vi toàn Quận với chủ đề: "Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng" và "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19".



Thay mặt Ban Tổ chức Tháng Công nhân và tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động, ông Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND Quận nhấn mạnh Tháng Công nhân và Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động có ý nghĩa rất quan trọng, là điểm nhấn để nhắc nhở các cấp, ngành, đoàn thể, người sử dụng lao động quan tâm chăm lo đến người lao động.

Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai phát động “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về an toàn & vệ sinh lao động” năm 2022

Tăng cường quản lý, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra giám sát công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, bảo vệ tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và của nhân dân.

Phát huy truyền thống của giai cấp Công nhân Việt Nam; Vì sự phát triển của Quận, vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, thay mặt Ban tổ chức đồng chí kêu gọi các cấp các ngành, các đoàn thể, các doanh nghiệp, mọi thành phần kinh tế và công nhân lao động quận Hoàng Mai, tích cực hưởng ứng hiệu quả Tháng Công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 bằng những hành động cụ thể, thiết thực với tinh thần khẩn trương, liên tục, tích cực và hiệu quả nhất để làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và luôn quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Công đoàn, thường xuyên chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Xây dựng đội ngũ Công nhân lao động ngày càng lớn mạnh, hiện đại; xứng đáng là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH Quận và Thủ đô.