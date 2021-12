“Hoàng tử xiếc” Quốc Nghiệp: “Chúng tôi lập kỷ lục leo 100 bậc với 51 giây chứ không phải 53 giây”

Ca sĩ Ngọc Mai – bà xã của Quốc Nghiệp có tiết lộ, sau khi biểu diễn xác lập kỷ lục Guinness Thế giới, anh bị ốm gần như kiệt sức?

Đúng là sau khi "vắt kiệt sức" để biểu diễn xác lập kỷ lục Guinness Thế giới, tôi gần như kiệt sức. Trước khi lên đường sang Tây Ban Nha, tôi cũng gặp sự cố về sức khỏe. Những ngày đầu mới sang, tôi do lệch múi giờ nên cả Quốc Cơ – Quốc Nghiệp đều không ngủ được.

Hình ảnh Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập thành công kỷ lục thế giới mới tại nhà thờ Girona - Tây Ban Nha. Ảnh: NVCC.

Mặc dù vậy, ngày nào hai anh em cũng tập cả sáng lẫn chiều. Càng đến ngày biểu diễn xác lập kỷ lục, hai anh em càng áp lực. Những ngày đó, hôm nào cũng dậy từ 3h – 4h sáng, chỉ cầu mong trời sáng để đi tập. Không may mắn cho hai anh em là thời điểm này, thời tiết ở Tây Ban Nha rất lạnh, ẩm ướt.

Đặc biệt, sau khi xác lập kỷ lục xong, hai anh em phải thân trần trả lời phỏng vấn báo chí, truyền hình một lúc rất lâu. Lúc đó đang vui sướng nên không cảm nhận được gì. Đến lúc về khách sạn, xem được mấy bài báo đưa tin về sự kiện của hai anh em xong sập nguồn luôn. Sáng hôm sau lại có một buổi tập âm thanh – ánh sáng để diễn ở thành phố Girona. Những những ngày gần đây, tâm lý thoải mái hơn nên ăn cũng ngon và ngủ ngon hơn.

Quốc Nghiệp có thể chia sẻ cụ thể về những áp lực mà hai anh em đã phải đối diện khi sang Tây Ban Nha lập kỷ lục Guinness Thế giới ở Tây Ban Nha?

Như đã chia sẻ, trước khi lên đường sang Tây Ban Nha, tôi gặp sự cố về sức khỏe. Lúc đó, lo sợ lớn nhất là ảnh hưởng đến anh Quốc Cơ và ảnh hưởng lịch trình tập luyện của cả hai anh em. Thời điểm lên đường sang Tây Ban Nha là tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Ngày 18/12, khi qua đến Tây Ban Nha, chúng tôi đã ra hiện trường để xem lại địa điểm mình thực hiện phần biểu diễn lập kỷ lục thế giới. Đến ngày 19/12, hai anh em tập nhưng chỉ bước qua được 60 bậc là anh Quốc Cơ hết sức. Ngày 20/12, hai anh em cố gắng lắm cũng chỉ bước qua được 72 bậc. Thực sự, lúc đó cả hai anh em lo lắng vô cùng.

Đến ngày thứ 21/12, hai anh em lên được 90 bậc nhưng ngày 22/12 lại xuống còn 60 bậc thang. Nói chung là sức khỏe chưa ổn định nên là phong độ cũng thất thường. Thời tiết ở bên này cũng lạnh, ẩm… nên cũng gặp khó khăn về ngoại cảnh. Lúc biểu diễn xác lập kỷ lục, có bao nhiêu công lực hai anh em đều dùng hết. May mắn là cuối cùng mọi việc cũng ổn thỏa.

Sau khi lập kỷ lục, chúng tôi còn ở lại 5 ngày để biểu diễn nên cũng phải cố gắng. Nhưng mà hôm 25 là đúng nghĩa thấm thía sự kiệt quệ sức khỏe. Hai mắt sụp xuống, người mệt lả ra luôn.

Lúc phong độ chưa ổn định, Quốc Cơ nói với Quốc Nghiệp như thế nào?

Thực sự, lúc đó hai anh em vô cùng lo lắng. Tôi không hiểu tại sao anh Cơ lại rớt ở bậc thang 60 dù trước đó vừa lên 90 bậc ghang. Anh Quốc Cơ bảo với tôi là do tôi chồng đầu bị lắc quá nên thăng bằng không chắc, trọng lực bị dồn về phía trước quá. Lúc đó, tôi cũng chỉ biết động viên anh Quốc Cơ để anh có thêm động lực làm tốt hơn.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: NVCC.

Phải thú thật là trước ngày bước vào biểu diễn xác lập kỷ lục, không chỉ hai anh em mà người ở nhà cũng có muôn vàn nỗi lo. Lo không biết mình có làm tốt không, không biết phối hợp có nhịp nhàng không. Nhưng khi bước vào thực hiện phần thi thì bỏ qua mọi suy nghĩ đó, chỉ có một quyết tâm duy nhất "mình sẽ làm được".

Với Quốc Cơ và Quốc Nghiệp thì bất kỳ cuộc thi nào cũng là cuộc thi nên không tránh khỏi được cảm xúc lo lắng, nghĩ ngợi, khó ngủ. Và cũng phải có tâm lý đó thì khi mình chiến thắng mọi thứ mới vỡ òa. Mình biết trước sẽ thắng hoặc sẽ làm được thì mọi thứ lại bình thường quá.

Có nhiều thứ mình nghĩ phải quyết tâm vượt qua. Sợ Covid-19 không, có chứ. Vì bên này tập trung đông người là rất dễ bị dính lắm, mà chủng Omicron bên này giờ khá nhiều. Hai anh em cũng sợ không biết có về được Việt Nam mấy ngày tới không hoặc anh Quốc Cơ có bị dính Covid-19 không. Tôi thì đã qua rồi nên không lo sợ nhiều nữa.

Ngày 3/1/2022 này, hai anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp sẽ về Việt Nam. Hy vọng mọi thứ suôn sẻ để về đúng lịch trình.

Lúc nhìn thấy 10 bậc thang được tổ chức Guinness lắp thêm ở cuối hành trình, tâm lý của hai anh em thế nào?

Thực sự là khi nhìn thấy 10 bậc thang bằng tôn được lắp thêm, tôi có phần hoảng loạn. Anh Quốc Cơ chắc cũng thế. Vì 10 bậc thang cuối bằng tôn, trọng lực của hai anh em lại nặng nên khi bước lên bước chân bị lún sâu xuống, anh Quốc Cơ bước lên rất khó.

Càng lún bước lại càng nặng mà thăng bằng cũng khó để giữ ổn định. Càng nảy tưng tưng chân của tôi lại phải lái qua lái lại để giữ thăng bằng. Thật may, tới 10 bậc thang này anh Quốc Cơ lại bình tĩnh, đi chậm lại mặc dù lúc đó cũng hết sức rồi. Và khi lên đến 100 bậc thì giám khảo đọc là 53 giây nhưng khi về khách sạn check lại thì từ lúc buông tay ra đến lục hai chân chạm đến 100 bậc là chỉ có 51 giây thôi. Đó là lí do tôi mới sửa lại trên fanpage của mình là 51 giây.

10 bậc thang cuối cùng được BTC lắp thêm là thử thách vô cùng khó khăn đối với Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Mọi người bảo không sao đâu vì điều đó không quan trọng nữa. Quan trọng là đã chiến thắng trước 1 phút. Nhưng với Quốc Cơ – Quốc Nghiệp thì nó rất quan trọng vì 2 giây cũng là một cái gì đó để xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Mình nói ra thì rõ ràng 53 giây với 51 giây cũng rất khác nhau.

Lúc lên bậc thang cuối cùng, Quốc Nghiệp gần như bật khóc vì không nghĩ sau 5 năm mình quay lại, vẫn làm nên một thành tích như thế và không nghĩ anh Cơ lại bứt phá như thế. Từ 52 giây còn 51 giây mà bậc thang lại tăng lên.

Trang phục chuẩn bị cho lần lập kỷ lục này có gì đặc biệt so với lần trước?

Như mọi người thấy, năm nay, hai anh em mặc hai chiếc quần màu xanh, đó là trang phục của nhà thiết kế Lý Quý Khánh. Bộ trang phục đó chỉ may trong một ngày rưỡi. Khi biết Quốc Cơ – Quốc Nghiệp chuẩn bị qua Tây Ban Nha lập kỷ lục, Lý Quý Khánh có hỏi hai anh em mặc đồ gì diễn.

Lúc đầu hai anh em muốn mặc lại bộ đồ màu đỏ của nhà thiết kế Công Trí trước đây, bộ mà 5 năm về trước đã giúp hai anh em lập kỷ lục với 90 bậc thang trong vòng 52 giây. Nhưng Khánh động viên hai anh em mặc đồ mới. Lúc đầu cũng hơi lo ngại vì chưa quen với đồ mới nhưng khi thử đồ Khánh tặng thì rất vừa vặn, thoải mái.

Còn bộ áo dài màu đỏ và màu vàng được hai nghệ nhân còn sót lại của áo dài cung đình Huế may cho. Như mọi năm thì hai nghệ nhân vẫn may trang phục cho Quốc Cơ – Quốc Nghiệp đi biểu diễn. Lần này, họ may hai bộ màu vàng và màu đỏ tượng trưng cho màu cờ của Việt Nam.

Có kỷ niệm gì đáng nhớ trong quá trình hai anh em sang Tây Ban Nha lập kỷ lục thế giới mới?

Có một kỷ niệm rất đỗi xúc động và tự hào đó là có hai vợ chồng người Việt ở Tây Ban Nha đã lặn lội từ thành phố Barcedona sang Girona để cổ vũ cho hai anh em. Cả hai vợ chồng thấy Quốc Cơ – Quốc Nghiệp qua đây cô đơn quá, nên dù đang dịp Giáng sinh nhưng họ vẫn gác lại công việc để sang cổ vũ.

Cặp vợ chồng người Việt mang cờ tổ quốc đến cổ vũ cho Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trong màn trình diễn lập kỷ lục thế giới. Ảnh: NVCC.

Nếu xem clip, mọi người sẽ thấy, lúc máy quay cận cảnh cờ đỏ sao vàng tung tay ở phía cổ động viên, đó là cờ của hai vợ chồng người Việt này. Lúc lập xong kỷ lục, đứng trên cao nhìn xuống hàng người đông đúc phía dưới, thấy lá cờ đỏ sao vàng quen thuộc của Việt Nam mình tung bay phấp phới ở dưới, lòng hai anh ấy dấy lên bao niềm tự hào. Một cảm giác thân thuộc và tràn đầy yêu thương xâm chiếm lấy mọi suy nghĩ. Cảm giác lúc đó rất là khó tả.

Và nếu mọi người để ý sẽ thấy lúc lập xong kỷ lục, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cầm hai lá cờ ra để các báo chụp ảnh. Đó chính là lá cờ đỏ sao vàng của cặp vợ chồng người Việt mang cho Quốc Cơ – Quốc Nghiệp. Vì lúc đi, hai anh em chỉ mang có một lá nhưng sang đó trong cảm giác hân hoan vì vui sướng, cả hai anh em lấy luôn lá cờ của họ để lan tỏa tinh thần Việt Nam.

Thật ra, phải nói một lời "biết ơn và biết ơn" vì tình yêu thương của mọi người kể từ lúc Quốc Cơ – Quốc Nghiệp lên đường sang Tây Ban Nha đã tiếp thêm năng lượng cho hai anh em. Mỗi một dòng trạng thái hoặc hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, trang fanpage đều được mọi người chúc mừng, cổ vũ, động viên…không hề có bất kỳ một lời tiêu cực nào. Và chính nguồn năng lượng tích cực ấy đã tạo nên sức mạnh tinh thần để hai anh em vượt qua mọi thử thách, quyết tâm vươn tới chiến thắng.

Sau sự kiện xác lập kỷ lục thế giới mới, báo chí của Tây Ban Nha săn đón hai bạn như thế nào?

Rất nhiều báo chí và truyền hình của Tây Ban Nha, một số nước lân cận đã liên hệ để phỏng vấn, ghi hình hai anh em. Bây giờ chỉ cần gõ Giang Brothers là nhiều vô cùng. Nhiều báo đài trong nước cũng gọi điện phỏng vấn nhưng vì mệt quá nên mới chỉ trả lời Dân Việt đầu tiên.

Rất nhiều cơ quan báo chí - truyền thông đã đến chứng kiến và đưa tin về sự kiện của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Ảnh: NVCC.

Cảm ơn báo Dân Việt đã luôn đồng hành cùng Quốc Cơ và Quốc Nghiệp trong chặng đường dài sự nghiệp. Nhân dịp năm mới, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo báo và toàn thể phóng viên – biên tập viên cũng như độc giả của báo Dân Việt. Chúc báo Dân Việt luôn phát triển không ngừng, xứng đáng là tờ báo đáng đọc của mọi người dân Việt Nam.

Cảm ơn Quốc Nghiệp đã chia sẻ thông tin. Chúc hai bạn đạt được nhiều thành tích mới trong sự nghiệp và luôn có nguồn năng lượng dồi dào.