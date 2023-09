Học sinh Hà Nội vừa bỡ ngỡ, vừa háo hức trong ngày khai giảng năm học mới 2023-2024

Tưng bừng khai giảng năm học 2023-2024

Đúng theo kế hoạch năm học của Bộ GDĐT, sáng 5/9, hơn 20 triệu học sinh cả nước đến trường tham dự lễ khai giảng năm học 2023-2024. Năm học này được ngành Giáo dục xác định chủ đề: Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Hòa trong không khí tươi vui của cả nước, học sinh Hà Nội háo hức đến trường sau kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày. Hôm nay, tiết trời khá mát mẻ, dễ chịu, thuận lợi cho các trường tổ chức tổ chức ngày hội đến trường.

Tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, đúng 7h30, học sinh 2 cấp THCS, THPT bước vào lễ khai giảng năm học mới, cũng là bước vào năm thứ 38 lịch sử của nhà trường.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh trống khai giảng tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Tào Nga



Phát biểu tại buổi lễ, cô Trần Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay: “Nhìn lại những trang sử vẫn tiếp tục vang âm của nhà trường, tôi tin rằng các thầy cô và các học sinh, tất cả chúng ta đều tự hào khi đã trở thành những thành viên của mái nhà Hà Nội – Amsterdam. Hi vọng rằng niềm tự hào ấy sẽ chuyển hóa thành động lực mạnh mẽ để các thầy cô tiếp tục đổi mới và sáng tạo để thích ứng với tinh thần giáo dục hiện đại.

Hãy thực hiện trọng trách của những nhà giáo bằng sự say mê và tận tâm, chủ động xây dựng phương pháp giáo dục hiện đại, môi trường giáo dục văn minh để học sinh của chúng ta vừa vươn tới chiều cao trí tuệ, vừa biết sống sâu sắc với chiều sâu tâm hồn. Hãy giáo dục học sinh bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và nỗ lực thấu hiểu để định hướng các em tìm kiếm và hiện thực hóa những con đường phù hợp nhất với năng lực của bản thân. Hi vọng rằng trên hành trình phát triển bản thân, tất cả các em đều sẽ luôn ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: Học để phụng sự ai? Để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là để làm tròn nhiệm vụ người chủ của nước nhà. Hãy mở rộng tầm nhìn để luôn học tập bằng khát vọng lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước, bằng tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân.

Có như vậy, các em mới thực sự chắp cánh cho hoài bão của mình, để không chỉ làm chủ tương lai của ban thân mà còn mở tương lai tràn đầy hi vọng cho cả dân tộc. Nhưng cũng đừng quên mở rộng trái tim để luôn sẵn sàng yêu thương và gắn kết với mọi người, cống hiến nhiệt huyết tuổi trẻ cho cộng đồng để mỗi ngày đến trường đều là những trải nghiệm hạnh phúc đối với các em. Hãy để buổi lễ khai giảng trang trọng hôm nay trở thành một điểm khởi đầu mới cho hành trình trưởng thành đầy bản lĩnh của các em trong năm học này”.

Lễ khai giảng năm thứ 38 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Tào Nga

Năm học 2022-2023, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã chinh phục nhiều thành tích ấn tượng trong học tập với 100 giải trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, 4 tấm huy chương trong kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn Quốc tế IOAA 2023, 14 giải thưởng trong các kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế, cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam hân hoan đón năm học mới. Ảnh: Tào Nga

Bên cạnh đó, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam còn khẳng định bản lĩnh và nhiệt huyết, tài năng và sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ qua những dấu ấn trong hoạt động tập thể, ngoại khóa. Chỉ trong hai năm học, nhờ tầm nhìn chiến lược của Ban chấp hành Đảng bộ cùng sự phấn đấu không ngừng của các “hạt giống đỏ”, nhà trường đã thực hiện 5 lễ kết nạp Đảng cho 11 đồng chí Đảng viên tuổi 18.

Học sinh rạng rỡ trong ngày đầu đến trường. Ảnh: Tào Nga

Tại địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai – phường có số học sinh đông nhất Hà Nội sáng nay nhiều phụ huynh cũng đã có mặt đưa con đến trường từ rất sớm.



Học sinh được cha mẹ đưa tới trường. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại Trường Tiểu học Linh Đàm, học sinh mặc đồng phục mới, các em háo hức tới trường. Tại nhà trường, các thầy cô giáo trước đó cũng đã chuẩn bị ghế, sắp xếp lối ra vào cho học sinh.

Nhiều học sinh Trường tiểu học Linh Đàm được phụ huynh đưa đến trường từ rất sớm. Ảnh: Gia Khiêm

Được cha mẹ đưa đến trường, nhiều trẻ vô cùng háo hức. Ảnh: Gia Khiêm

Đưa con đến trường, anh Nguyễn Văn Minh, phụ huynh có con theo học tại đây cho biết, anh rất vui khi các con được dự lễ khai giảng năm học mới. Anh Minh cho hay, ngay từ sáng con anh đã dậy rất sớm. Vợ chồng anh cũng chuẩn bị đồ ăn sáng, lấy cặp sách cho con tới trường.

"Không riêng gì tôi mà nhiều phụ huynh khác đều mong muốn các con được học tập thật tốt. Tôi cũng rất yên tâm khi thấy nhà trường được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ, các thầy cô giáo nhiệt tình, gần gũi…", anh Minh nói.

Hình ảnh rộn ràng năm học mới tại Trường tiểu học Linh Đàm. Ảnh: Gia Khiêm

Học sinh thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Gia Khiêm

Một học sinh làm nũng phụ huynh khi đến trường. Ảnh: Gia Khiêm

Những hình ảnh đáng yêu ngày khai giảng năm học mới.

Tuyến đường vào trường Tiểu học Linh Đàm và Trường mầm non Hoàng Liệt đông nghịt. Ảnh: Gia Khiêm

Tại Trường mầm non Hoàng Liệt, công tác chuẩn bị đón tiếp học sinh cũng được chuẩn bị từ rất sớm. Nhiều trẻ nhỏ sau quãng thời gian dài ở nhà được cha mẹ đến trường không khỏi bỡ ngỡ. Có bé ôm chặt lấy cha mẹ bật khóc. Đây cũng là những hình ảnh đáng nhớ ngày khai giảng năm học mới.

"Năm trước số lượng học sinh vào trường mầm non đông nên các cháu phải bốc thăm để có suất vào trường mầm non công lập. Năm nay con tôi may mắn được tuyển thẳng và không phải bốc thăm nên không chỉ riêng tôi mà nhiều phụ huynh khác rất vui. Đến trường các thầy cô thân thiện, đón tiếp các con cũng đỡ bỡ ngỡ và rất thích thú", chị Mai, có con theo học tại Trường mầm non Hoàng Liệt cơ sở Tứ Kỳ chia sẻ.

Hình ảnh trẻ chào đón học sinh vào năm học mới tại Trường mầm non Hoàng Liệt. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết, là phường có dân số hơn 90.000 người đông bậc nhất Hà Nội nên áp lực rất lớn. Tuy nhiên, theo ông Thắng, được sự quan tâm rất lớn của các cấp thành phố, Quận uỷ, UBND quận, UBND phường cũng đã rút kinh nghiệm từ năm học 2022-2023 phải bốc thăm vào trường mầm non, từ việc này các cấp rất quan tâm đầu tư thêm cơ sở vật chất, chuẩn bị xây dựng thêm trường mầm non mới để đảm bảo công tác giảng dạy.

Những hình ảnh đáng yêu trẻ ngày đến trường. Ảnh: Gia Khiêm

Tuy nhiên, không ít trẻ bỡ ngỡ trong ngày đầu đến trường. Ảnh: Gia Khiêm

"Không có trường nào trên địa bàn quận Hoàng Mai có tới 3 trường tiểu học công lập, 2 trường THCS. UBND quận cũng đã chỉ đạo sửa chữa trường THCS Hoàng Liệt, phòng học sơn sửa lại khang trang… Năm học này các trường tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu số lượng, không bị áp lực về sĩ số. Các trường chuẩn bị chu đáo phổ biến tới phụ huynh, học sinh. Các con được đến trường, giáo viên thực hiện công tác giảng dạy trong năm 2023-2024 được tốt nhất. Chúng tôi hy vọng mong muốn các cấp có sự đầu tư hơn cho việc xây dựng cơ sở vật chất, trường công lập…", ông Thắng chia sẻ thêm.

Tại Trường THCS Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, gần 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.800 học sinh thêm tự hào khi năm nay tròn 5 năm thành lập. Cô Trịnh Hồng Vân, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu: "Nhà trường tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn; tiếp tục tập trung rèn lễ nghĩa người Việt, tạo động lực giúp học sinh thay đổi nhận thức để các con học sinh biết tự hào về giá trị bản thân, thấm thía về lòng biết ơn cũng như nhận ra sự hi sinh cần phải có vì một xã hội và chính tương lai tốt đẹp của các con học sinh.



Bên cạnh đó, nâng cao trình độ ngoại ngữ, ứng dụng CNTT cho đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, luôn nhiệt tâm với học sinh để đáp ứng nền giáo dục tiên tiến, hội nhập. Khích lệ mỗi thầy giáo, cô giáo phải có ý thức xây dựng "Thương hiệu" cho riêng mình, góp phần quan trọng xây dựng "Thương hiệu" cho nhà trường, học sinh luôn được yêu thương và tôn trọng".