Học sinh nông thôn rất ít được học về luật an toàn giao thông

Đây là một trong những ý kiến đáng chú ý tại chương trình đối thoại tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở nông thôn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT QG) tổ chức tại Bình Phước, ngày 10/7.

Theo thiếu tá Trần Văn Mức (phòng cảnh sát hình sự - Công an Bình Phước): Trong năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 252 vụ tai nạn, chết 166 người; rong đó, có 14 vụ thuộc loại rất nghiêm trọng. Qua 6 tháng đầu năm 2020 cũng đã xảy ra 105 vụ tai nạn, khiến 80 người chết. Nguyên nhân chính gây ra tai nạn phần lớn do người đi đường chuyển hướng không nhìn đường; đi sai phần đường, hoặc sử dụng rượu bia khi lái xe. "Số vụ tai nạn tuy có giảm so các cùng kỳ nhưng việc hiểu và ý thức chấp hành đúng luật giao thông của người dân vẫn cần được tuyên truyền, nâng cao hơn nữa" - thiếu tá Mức nói. Ông Trần Kim Thành - hội viên nông dân ở phường Tân Bình (TP.Đồng Xoài) dẫn chứng: "Nông dân bây giờ phải học, phải hiểu nhiều về khoa học kỹ thuật mới đảm bảo canh tác hiệu quả. Việc tham gia và đảm bảo ATGT cũng vậy". Giao thông ở nông thôn. Ảnh IT Theo ông Thành, cả đời con người gắn liền với việc tham gia giao thông. Từ khi còn trong bụng mẹ đã cùng tham gia giao thông. Gặp sự cố, tử vong... "Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học trò rất ít được học về luật ATGT" - ông Thành nói. Các nội dung đảm bảo ATGT trong nhà trường rất ít hoặc chỉ lồng ghép vào các môn ngoại khóa. Ông Thành đề nghị các tiết học cho môn này phải được tăng lên. Sau nữa là các đoàn thể, đến cấp hội như Hội Nông dân phải phát huy hơn nữa vai trò phối hợp, tuyên truyền trong nhân dân. "Nếu mình sai mà con, cháu được chở phía sau biết luật cũng có thể góp ý cho phụ huynh thực hành đúng", ông Thành nói. Công an giao thông hướng dẫn tình huống và phổ biến luật cho người dân Ông Nguyễn Văn Chơ – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước đánh giá: Công tác kiểm tra, phối hợp đảm bảo ATGT từ Hội Nông dân các cấp thời gian qua có nhiều mặt tiến bộ; góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng nông thôn nói riêng. Ông Chơ cũng thừa nhận, hiện nay, công tác tuyên truyền vận động của Hội Nông dân các cấp vẫn còn những hạn chế nhất định, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều nhưng ý thức chấp hành chưa nghiêm chỉnh. Kinh phí từ Ban ATGT tỉnh hàng năm cho Hội Nông dân tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác tuyên truyền. Hội Nông dân Bình Phước kiến nghị với Trung ương Hội NDVN và Ban ATGT tỉnh cần thường xuyên cung cấp kịp thời tài liệu liên quan đến đảm bảo trật tự ATGT; hỗ trợ kinh phí để Hội Nông dân các cấp tuyên truyền ATGT, nhất là vận động thành lập câu lạc bộ nông dân với ATGT, tổ chức các hội thi tìm hiểu ATGT trong hội viên nông dân. Theo ông Lê Anh Dũng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật ATGT đến người dân Theo ông Lê Anh Dũng – Trưởng Ban Xã hội Dân số và Gia đình (Trung ương Hội NDVN): Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình trật tự ATGT đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã giảm sâu về số vụ, số người chết và bị thương. Tuy nhiên, ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân còn kém. Về nội dung giao dục ATGT trong học đường, Ban ATGT quốc gia cần có cơ chế phối hợp để đưa nội dung này vào trường học nhiều hơn. "Hội nông dân các cấp sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, nhất là các thành viên Ban ATGT quốc gia tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật ATGT" - ông Dũng cho biết.