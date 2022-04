Hội ND TP HCM - Hội ND An Giang: Bắt tay đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho nông dân

Hội Nông dân TP.HCM và Hội Nông dân tỉnh An Giang vừa ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy việc hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân.