Hội Nông dân Đồng Tháp mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã

Hôm qua (23/9), tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã khóa 2 năm 2024.

Ông Lý Văn Giàu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã khóa 2 năm 2024. Ảnh: Trần Văn Dinh

Đến dự khai giảng có ông Lý Văn Giàu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ThS. Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị và hơn 70 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chương trình, nội dung lớp bồi dưỡng gồm 6 chuyên đề được chọn lọc, thiết kế vừa theo khung của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ngoài ra, còn bố trí thời gian cho lớp đi thực tế tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, ông Giàu cho rằng, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nói chung và trong đó cán bộ Hội Nông dân, được xác định là nhiệm vụ quan trọng vì công tác cán bộ là then chốt của then chốt, do đó cần phải thực hiện thường xuyên công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã khóa 2 năm 2024 ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Trần Văn Dinh

Để lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã đạt yêu cầu, chất lượng, ông Giàu đề nghị các đồng chí là học viên học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu thêm tài liệu, nắm vững các chuyên đề.

Từ đó, giúp cho các đồng chí khi trở về địa phương áp dụng tốt hơn vào quá trình công tác của mình, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương.

Lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã khóa 2 năm 2024 sẽ bế giảng vào ngày 27/9 tới.

Theo kế hoạch, vào ngày 11/11/2024, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2024 cho 83 học viên là cán bộ Hội Nông dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.