Hội Nông dân góp sức, 300 tấn hành tím Sóc Trăng bán hết sạch

Chung tay hỗ trợ người trồng hành tím

Mấy ngày nay, tại trụ sở Hội ND tỉnh Nam Định, cán bộ, nhân viên cơ quan tất bật với việc tổ chức nhận và hỗ trợ tiêu thụ trên 14 tấn hành tím cho hội viên nông dân tỉnh Sóc Trăng. Dưới nắng nóng gay gắt, cán bộ Hội ND ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại với việc tổ chức tiếp nhận rồi lại đưa hành tím Sóc Trăng lên ôtô để chuyển đi các nơi tiêu thụ.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nam Định cho biết: Nhằm chung tay, giúp đỡ bà con nông dân tỉnh Sóc Trăng tiêu thụ hành tím do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội ND tỉnh Nam Định đã có Công văn gửi Hội ND các huyện, thành phố. Theo đó, với tinh thần tương thân, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội ND tỉnh đề nghị Hội ND các huyện, thành phố phát động cán bộ hội các cấp đăng ký mua ủng hộ tối thiểu mỗi người 5kg hành tím, giá bán hành tím 20.000 đồng/kg.

Hội ND tỉnh Nam Định tổ chức nhận và hỗ trợ tiêu thụ trên 14 tấn hành tím cho hội viên nông dân tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: T.H

"Hành sau khi thu hoạch, chúng tôi đem về hợp tác xã bó lại mỗi bó là 2kg, mỗi bao là 26kg để đáp ứng đúng theo yêu cầu thị trường, nhờ việc hỗ trợ của Hội ND tỉnh đã giúp cho nông dân Vĩnh Châu tiêu thụ được số lượng lớn hành tím, để bà con có được nguồn vốn xoay vòng". Ông Sơn Minh Thành - Giám đốc HTX hành tím Vĩnh Châu

Hội ND tỉnh giao Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh là đầu mối nhận hàng và giao đến Hội ND các huyện, thành phố. Việc phân phối sản phẩm đến các cơ sở do Hội ND các huyện, thành phố đảm nhận. Tương tự Nam Định, chỉ trong vài ngày, Hội ND tỉnh Ninh Bình cũng nỗ lực hỗ trợ tiêu thụ 26 tấn hành tím cho nông dân Sóc Trăng.

Ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Bình cho biết: Hội ND tỉnh Ninh Bình đã sử dụng hiệu quả mạng xã hội Facebook, Zalo để triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ hành tím Sóc Trăng đến các hội viên nông dân.

"Tại các điểm bán hành tím Vĩnh Châu trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình, chúng tôi tiến hành phun thuốc khử khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách… nhằm thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua hai đợt kêu gọi tiêu thụ hành tím Vĩnh Châu, Hội ND tỉnh Ninh Bình đã tiêu thụ 16,5 tấn hành tím. Các đơn vị làm tốt như: Hội ND Nho quan, Yên Mô, Kim Sơn…" - ông Đinh Hồng Thái cho biết thêm.

Hội ND tỉnh Thái Nguyên cũng tích cực tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ tiêu thụ 45 tấn hành tím của nông dân Sóc Trăng.

Triển khai bài bản, hiệu quả

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hiện đang tồn đọng trên 20.000 tấn hành tím, nếu không tiêu thụ kịp sẽ gây hỏng và thiệt hại nặng về kinh tế cho nông dân. Với tinh thần hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19, Ban Thường vụ Hội NDVN đã ban hành Công văn số 2798-CV/HNDTW (ngày 13/5/2021) đề nghị Hội ND các tỉnh thành tích cực hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho hội viên nông dân tỉnh Sóc Trăng.

Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn (T.Ư Hội NDVN) là đơn vị được giao làm đầu mối kết nối phối hợp Hội ND tỉnh Sóc Trăng và Hội ND các tỉnh thành có khẩn trương có phương án hỗ trợ.

Ông Trương Xuân Quý - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn (T.Ư Hội NDVN) chia sẻ: Trung tâm đã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng và các sàn thương mại điện tử hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác, các cơ sở kinh doanh tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Theo đó, trung tâm đã đề nghị Hội ND các tỉnh, thành thống kê và gửi cho trung tâm các sản phẩm nông sản trên địa bàn cần hỗ trợ cũng như dự kiến khả năng tiêu thị nông sản; lên kế hoạch chi tiết cụ thể địa điểm, hình thức tiêu thụ... "Bằng cách làm này, trong 1 tuần vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn T.Ư Hội NDVN đã kết nối với Hội ND ở 24 tỉnh, thành hỗ trợ tiêu thụ hơn 300 tấn hành tím cho nông dân Sóc Trăng" - ông Quý chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Lý Hoàng Minh - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Sóc Trăng cho biết: "Trong thời gian qua, Hội ND tỉnh Sóc Trăng đã nhận được sự ủng hộ tích cực của hội nông dân các tỉnh khác và nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước, chung tay san sẻ khó khăn với người trồng hành tím ở Vĩnh Châu".

Hội ND tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp Hợp tác xã hành tím Vĩnh Châu để thu mua hành thương phẩm tại ruộng của nông dân với giá 15.000 đồng/kg, theo đó ưu tiên trước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hộ không có nơi bảo quản hành tím. Hành sau khi thu mua sẽ được chọn lựa cẩn thận để loại bỏ những phần hư hỏng, bó lại theo đúng theo yêu cầu của các đơn vị, nhất là hành đạt chất lượng để giữ vững uy tín, thương hiệu của hành tím Vĩnh Châu.