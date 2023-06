Tới dự và chỉ đạo phiên giao dịch quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023 có bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội, ông Vũ Hải Đăng – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang; ông Viên Hải Tuệ – Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội).

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân tỉnh Bắc Giang tại phiên giao dịch. Ảnh: Đức Thịnh

Phiên giao dịch quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn lần thứ nhất diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30/6/2023 tại 33 Nguyễn Chí Thanh, quy mô gần 20 gian hàng bày bán hàng hơn 100 mặt hàng sản phẩm rất đa dạng từ nông sản, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm OCOP...

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thanh Oai tại phiên giao dịch. Ảnh: Đức Thịnh

Không chỉ giới thiệu những nông sản tiêu biểu của Hà Nội, phiên giao dịch còn kết nối, giới thiệu, tiêu thụ nhiều sản phẩm đặc sản của Bắc Giang như: vải thiều Lục Ngạn, mỳ Chũ…; các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của nông dân Sơn La như: mận hậu Sơn La, xoài Yên Châu, chanh leo vàng thơm ngọt...

Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Sơn La giới thiệu sản phẩm chanh leo vàng thơm ngọt đặc sản của Sơn La tại phiên giao dịch. Ảnh: Đức Thịnh.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, bà Lê Thị Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết: Phiên quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023 nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Chương trình số 04 của UBND TP Hà Nội về việc xúc tiến đầu tư thương mại du lịch TP Hà Nội năm 2023; Kế hoạch số 499 của Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Hà Nội về chương trình xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản an toàn của nông dân Thủ đô năm 2023 và chương trình phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn giữa Hội Nông dân Hà Nội với các tỉnh, TP.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP Hà Nội, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, phường Ngọc Khánh thăm gian hàng giới thiệu hoa lan của Công ty TNHH nông nghiệp công nghiệp cao Toàn Cầu có địa chỉ ở huyện Đan Phượng, Hà Nội. Ảnh: Đức Thịnh.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân TP Hà Nội, phiên chợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn do Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành bạn quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng, mở rộng hệ thống phân phối, tham gia chuỗi cung ứng-tiêu thụ nông sản hiệu quả tại thị trường Thủ đô.

Sản phẩm giò gà nấm hương của Nhà cung cấp, Công ty cổ phần thương mại Lan Vinh (Gia Lâm, Hà Nội) được nhiều khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Đức Thịnh.

Phiên chợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023 lần thứ nhất có sự tham gia của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, Hội Nông dân tỉnh Sơn La; Hội Nông dân các huyện Ba Vì, Hoài Đức, Thanh Trì, Thanh Oai, Ứng Hòa, Thường Tín, các doanh nghiệp uy tín hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và một số hộ sản xuất kinh doanh giỏi của Hà Nội.

Sản phẩm trưng bày tại phiên chợ được các đơn vị tham gia lựa chọn đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ. Các sản phẩm phong phú: từ đồ gia dụng, hàng tiêu dùng, nông sản, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm OCOP...