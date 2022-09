Theo ông Ngô Quang Tuyên - Đội trưởng Đội thi Hội Nông dân TP. Hải Phòng cho biết, toàn bộ thí sinh của Đội thi gồm 11 người. Mỗi người lại ở xã, huyện khác nhau, không cùng một địa phương. Nhưng trước niềm tự hào của cả thành phố nên ý thức và động lực của mỗi cá nhân tham gia vào cuộc thi vô cùng mạnh mẽ, tạo nên ý niệm, sức mạnh tập thể lớn.

Các thành viên Đội Hải Phòng tập trung tại huyện Tiên Lãng tập duyệt ngày 27/9 . Ảnh: Trần Phượng

Những tiết mục sẽ tham dự tại Hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V. Ảnh: Trần Phượng

Các thành viên đội Hải Phòng luyện tập rất nghiêm túc. Ảnh: Trần Phượng

Chị Nguyễn Thị Sâm, Hội viên thuộc địa bàn huyện An Dương có mặt từ sáng sớm tham gia luyện tập cho Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần V tại An Giang chia sẻ, những ngày qua thời tiết mưa, nắng thất thường nhưng mọi người đều rất quyết tâm luyện tập. Bản thân chị Sâm vốn là người rất say xe và máy bay nên tâm lý cũng lo lắng. Tuy nhiên, chị sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình cùng các thành viên của Đội để có kết quả tốt nhất.

Anh Bùi Đăng Khoa, một trong những thành viên của Đội thi Hải Phòng chia sẻ, dịp thi lần này, Đội trưởng có sửa lại kịch bản và có thêm một kịch bản hoàn toàn mới nên bản thân mỗi người tham gia cuộc thi đều rất chủ động trong việc nhận kịch bản về tự học học thuộc vai và thoại. Tất cả các thành viên thuộc địa bàn huyện An Lão, Tiên Lãng và Thuỷ Nguyên tập trung tại huyện Tiên Lãng luyện tập từ ngày 18/9 cho đến ngày 27/9 với một tinh thần rất quyết tâm, tập trung và đoàn kết.

Các thành viên Đội Hải Phòng tập trung tại huyện Tiên Lãng tập duyệt ngày 27/9 . Ảnh: Trần Phượng

Các thành viên Đội Hải Phòng tập trung tại huyện Tiên Lãng tập duyệt ngày 27/9 . Ảnh: Trần Phượng

Các thành viên Đội Hải Phòng tập trung tại huyện Tiên Lãng tập duyệt ngày 27/9 . Ảnh: Trần Phượng

Mọi người có mặt luyện tập trong Đội thi cũng chia sẻ thêm rằng, hầu hết mọi người đều lần đầu tới An Giang và tham gia cuộc thi lớn nên ai nấy đều có chung cảm giác lo lắng, hồi hộp, háo hức.

Ngày 30/9 Hội thi chính thức bắt đầu nên ngày 28/9, Đội thi Hội Nông dân Hải Phòng sẽ có mặt tại tỉnh An Giang.

Đội trưởng (bên phải) cùng thành viên đội Hải Phòng chuẩn bị đóng gói đồ diễn để đi dự thi . Ảnh: Trần Phượng

Đội trưởng (bên phải) cùng thành viên đội Hải Phòng chuẩn bị đóng gói đồ diễn để đi dự thi . Ảnh: Trần Phượng

Do thi tại tỉnh xa, để nâng cao hiệu quả tinh thần đoàn kết, tính thống nhất của đội nhóm, Đội trưởng Ngô Quang Tuyên mong muốn mọi người tuân thủ qui định, tất cả cùng vào nhóm Zalo, mọi người cần tập trung vào thông tin thông báo và tương tác thông tin tại nhóm chung. Ông Tuyên cũng mong tất cả các thành viên quyết tâm, chuẩn bị một tinh thần, sức khoẻ thật tốt cho hành trình di chuyển cũng như thời gian thi chính thức trong những ngày tới tại tỉnh An Giang.

Mặc dù các Đội thi tham gia tại bán kết, chung kết lần này là những đội rất mạnh nhưng ông Tuyên cũng rất tin tưởng vào khả năng của Đội nhà Hải Phòng. Bởi các thành viên của Đội thi hầu hết là Hội viên nông dân nên khi hoá thân vào vai diễn học có vốn kiến thức trong đời sống sản xuất, có sự chân chất của những người nông dân. Điều đó tạo nên màu sắc riêng cho Đội Hải Phòng.