Hội Nông dân Hải Phòng tham gia đoàn giám sát một số đơn vị sử dụng lao động được vay vốn

Ngày 25/5, Hội Nông dân TP Hải Phòng thực hiện giám sát việc thực tế 2 đơn vị sử dụng lao động đã được vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất gồm Công ty TNHH sản xuất bảo hộ Bảo An ( tại quận Hồng Bàng) và trường mầm non Bảo Châu (Đằng Lâm, quận Hải An).

Cùng tham gia Đoàn công tác có đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Liên đoàn lao động thành phố; Sở Lao động – Thương binh và xã hội; Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố (Ngân hàng CSXH); Bảo hiểm xã hội thành phố; Đại diện Hội Nông dân quận Hải An; … Đại diện phía Ngân hàng CSXH thành phố cho biết, ngay từ khi Quyết định 23/2021/QĐ-TTg có hiệu lực, đơn vị đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH thành phố cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông, cơ quan Báo chí tuyên truyền rộng rãi về chính sách cho vay nêu trên. Đại diện Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hải Phòng thông tin tại Hội nghị giám sát 25/5 Kết quả phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, nắm bắt và tiếp cận 2.516 doanh nghiệp có 71.798 lao động trong đó người lao động ngừng việc là 2.153 với 54.625 lao động; Lĩnh vực vận tải 288 với 5.446 lao động; Lĩnh vực du lịch 18 với 1.643 lao động; Lĩnh vực dịch vụ lưu trú 5 với 314 lao động; Người sử dụng lao động phải tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cấp có thẩm quyền là 52 với 9.770 lao động. Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố đã đề nghị cấp số vốn 16 đợt với số tiền trên 8.703 triệu đồng, kịp thời thông báo cho 10 đơn vị quận, huyện triển khai thực hiện giải ngân với số tiền 8.703 triệu đồng để trả lương cho 2.027 lượt người lao động. Tại buổi giám sát, đại diện Ngân hàng CSXH thành phố cho biết thêm, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng, nhiều người lao động mất việc làm. Vì vậy Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg được ban hành đóng vai trò như "chiếc phao cứu sinh" giúp doanh nghiệp và người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn. Chính sách của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống tạo điều kiện giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động, góp phần phục hồi sản xuất, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch. Bà Trần Thị Thanh Huyền – Giám đốc Công ty TNHH sản xuất bảo hộ Bảo An trao đổi tại Hội nghị giám sát ngày 25/5 Bà Trần Thị Thanh Huyền – Giám đốc Công ty TNHH sản xuất bảo hộ Bảo An (quận Hồng Bàng) cho biết, thời điểm ảnh hưởng do dịch, đơn vị rơi vào tình trạng thực sự khó khăn, nguyên liệu không có, công nhân bị nhiễm Covid nên nghỉ nhiều. Khi đơn vị được tiếp cận nguồn vốn theo chính sách như đã nêu trên với số tiền gần 300 triệu đơn vị thực sự rất bất ngờ. Bà Huyền chia sẻ, khi nhận được cuộc điện thoại hướng dẫn về thủ tục thực hiện vay nguồn vốn chính sách do ảnh hưởng dịch, bà Huyền nghĩ nộp "thử" không nghĩ được duyệt và được cấp vốn "thật". Đại diện đơn vị, bà Huyền bày tỏ sự cảm ơn chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của Ngân hàng CSXH thành phố triển khai một cách kịp thời và có hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân TP.Hải Phòng, trưởng đoàn giám sát điều hành Hội nghị giám sát ngày 25/5 Cũng tại Hội nghị giám sát, bà Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân TP.Hải Phòng, trưởng đoàn giám sát ghi nhận ý kiến của các đơn vị tham gia và đưa ra kết luận sơ bộ. Và trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố và Ngân hàng CSXH cùng các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về đối tượng được vay vốn và việc sử dụng vốn vay của người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động trên địa bàn. Phía Ngân hàng CSXH tiếp tục theo dõi, đôn đốc người sử dụng lao động chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ. Chia sẻ