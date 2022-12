Hội Nông dân huyện Võ Nhai của tỉnh Thái Nguyên khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân

Ngày 16/12, Hội nông dân huyện Võ Nhai đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2022 và tổng kết công tác hội nông dân năm 2022.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Hà Thanh)

Trong năm 2022, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai đã đạt được những kết quả tích cực.

Bà Triệu Thị Nhinh - Chủ tịch Hội nông dân huyện Võ Nhai phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Hà Thanh)

Năm qua, Hội Nông dân huyện Võ Nhai đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã triển khai, thực hiện tốt phong trào"Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi" trong cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị (Ảnh: Hà Thanh)

Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào lớn, phong trào nòng cốt, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác Hội và phong trào nông dân. Thông qua thực hiện phong trào các hộ nông dân được tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, các dịch vụ khác để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, vươn lên làm giàu.

Qua đó đã thu hút được nông dân tham gia tổ chức Hội để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Kết quả đã có 7.580/7000 lượt hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 108,3% kế hoạch. Có 3.780/3.500 lượt hộ đăng ký sản suất kinh doanh giỏi các cấp đạt 108 % kế hoạch.

Theo đánh giá, số lượng hộ hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp hàng năm luôn tăng lên về số lượng và chất lượng. Số hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi đã tăng lên ở cả 3 cấp xã, huyện, tỉnh.

Từ kết quả của phong trào đã khẳng định rõ vai trò của tổ chức Hội trong phát triển kinh tế; công tác Hội và phong trào nông dân đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện và Hội nông dân cơ sở còn tích cực tham gia, phối hợp thực hiện các chương trình, dự án, đề án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện. Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia hiến đất, ngày công lao động, tiền mặt, nguyên vật liệu xây dựng các công trình công cộng của địa phương, phát động cán bộ, hội viên, nông dân tổ chức vệ sinh các tuyến đường do Hội quản lý.

Vận động hội viên nông dân tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa. Có 11.350/11.100 hộ gia đình hội viên đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 102 % kế hoạch.

Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, động viên con em lên đường nhập ngũ đảm bảo kế hoạch. Tiếp tục vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Các cấp Hội đã trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện tốt một số chương trình, đề án trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, thăm hỏi động viên các hộ nghèo và gia đình chính sách. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều gương nông dân sản xuất giỏi, các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tham gia đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân; phát huy truyền thống lao động sáng tạo của nông dân trong việc sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần phát triển nền nông nghiệp sạch bền vững, thân thiện với môi trường, đảm bảo yêu cầu hội nhập quốc tế và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của hội viên, nông dân và hoạt động của các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai. Đồng thời có ý kiến chỉ đạo, trong thời gian tới cho các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi để phong trào ngày càng phát huy hiệu quả và có sức lan toả, góp phần thiết thực vào việc nâng cao đời sống của nhân dân.

Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh đề nghị cấp uỷ, chính quyền, địa phương phối hợp chặt chẽ hơn với Hội nông dân huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, nguồn lực, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ công tác hội đề ra trên địa bàn.

Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân huyện Võ Nhai nhận được bằng khen của Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên và UBND huyện Võ Nhai (Ảnh: Hà Thanh)

Những tập thể xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị Ảnh: Hà Thanh)

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân đã nhận được bằng khen của Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên và UBND huyện Võ Nhai.