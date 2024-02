Hội Nông dân Khánh Hoà xây dựng mô hình hay, nhân thêm nhiều tỷ phú nông dân

Những điển hình tỷ phú nông dân ở Khánh Hoà

Trong năm 2023 vừa qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) và cấp uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Điểm nhấn đó là, phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tiếp tục phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ..., trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn. Từ đó, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, cá biệt có những hộ vốn hàng chục tỷ đồng.

Có thể kể đến các điển hình như: Nông dân Lê Quang Toàn (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) với 15ha diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trên bạt, hàng năm tổng thu nhập hơn 10 tỷ đồng. Nông dân Bùi Sơn Hồng (xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm) với mô hình kinh doanh dịch vụ (thu mua xoài, vận tải, khách sạn…), tổng thu nhập hơn 5 tỷ đồng. Hay như nông dân Lê Minh Quyền (TP.Nha Trang) với 76 ô lồng nuôi cá mú, cá bớp, tôm hùm, tổng thu nhập sau khi trừ chi phí đạt 3 tỷ đồng/năm…

Mô hình trồng cây ăn quả của Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 Nguyễn Tiến Cường (bên trái) ở xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hồng Đăng

Bà Hà Hồng Hạnh – Chủ tịch Hội ND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Để có mô hình mới, Hội ND tỉnh Khánh Hòa đã sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn Quỹ HTND của tỉnh luôn được ưu tiên đầu tư những mô hình mới để lấy đó nhân rộng.

Theo đó, trong hơn 90 tỷ đồng Quỹ HTND, nhiệm kỳ qua, đã có 160 dự án với hơn 11.000 lượt hộ nông dân được tiếp cận với nguồn vốn, trong đó đáng chú ý có hơn 10 tỷ đồng dành cho 40 dự án nông nghiệp theo hình thức nông dân khởi nghiệp được triển khai. Nhiệm kỳ qua, Hội ND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập mới 23 HTX và 124 tổ hợp tác, nâng tổng số hiện nay lên 398 HTX, tổ hợp tác với hơn 3.700 thành viên.

Hội Nông dân hỗ trợ hội viên chuyển đổi số, chuyển đổi tư duy

Chăm lo đầu ra cho nông sản của nông dân dân là một trong những hoạt động nổi bật của Hội ND tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, phiên chợ nông sản do Hội ND tỉnh tổ chức đã bước sang thứ 5 và dần trở thành hoạt động quen thuộc vào những ngày hè tại thành phố biển Nha Trang. Với khoảng 100 gian hàng, mỗi phiên chợ không chỉ mang về doanh thu từ 5 đến 8 tỷ đồng, mà song hành với đó là nhiều hoạt động ký kết giao thương, diễn đàn kết nối nhằm tạo sợi dây liên kết giữa nông dân sản xuất nông sản với thị trường tiêu thụ.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN trao tặng Cờ Thi đua của Ban Chấp hành T.Ư Hội cho bà Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội ND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Đức Quảng

Năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam và thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam đã xác định. Để cụ thể hóa các nghị quyết, các cấp Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung vận động hội viên nông dân chuyển đổi tư duy trong phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa - Hà Hồng Hạnh cho biết: Những năm qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ đầu ra cho nông sản của nông dân.

Đến nay, 125/125 cơ sở hội; hộ sản xuất, chế biến nông, thủy sản đã có sản phẩm đưa lên sàn thương mại điện tử với gần 400 sản phẩm các loại; hơn 1.200 tấn nông sản, thủy sản được tiêu thụ, ký kết hợp đồng thông qua sàn thương mại điện tử Postmart.vn, Voso.vn.

Thông qua các sàn thương mại điện tử giúp nông dân đa dạng hóa kênh bán hàng; đồng thời cung cấp thông tin hữu ích cho các hộ sản xuất nông nghiệp về thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống… để xây dựng kế hoạch sản xuất hiệu quả hơn.

Chia sẻ về với PV Báo điện tử Dân Việt về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, bà Hà Hồng Hạnh nhấn mạnh: Đồng hành, hỗ trợ hội viên một mặt là mục tiêu, nhiệm vụ chính của các cấp Hội Nông dân, mặt khác còn là phương thức để xây dựng hội ngày càng vững mạnh.

Chính vậy trong nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, trong đó tập trung tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ và dạy nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân.

Đặc biệt, các cấp Hội tập hợp nông dân thông qua những mô hình kinh tế có quy mô lớn, sản xuất đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của thị trường, nhất là các sản phẩm đặc trưng, đặc hữu.

"Năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về "Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới";

Để cụ thể hóa các nghị quyết, các cấp Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung vận động hội viên nông dân chuyển đổi tư duy trong phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực" - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Trong đó, Hội Nông dân các cấp tỉnh Khánh Hòa tập trung đồng hành, hỗ trợ hội viên, nông dân trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; phát triển các loại hình dịch vụ đầu tư công nghệ cao theo hướng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ nông sản đảm bảo tính hiệu quả bền vững; tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, gắn với xây dựng nông thôn mới.