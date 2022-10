Hội Nông dân làm cầu nối thiết thực đưa nông sản Bình Dương ra thị trường thế giới

Thực tiễn hiệu quả, sinh động từ phong trào Hội Nông dân tỉnh Bình Dương sẽ là cơ sở để Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham mưu các chính sách đối với hoạt động Hội ở các tỉnh có đặc thù phát triển mạnh về công nghiệp.

Những mô hình hiệu quả từ phong trào Hội Nông dân

Ông Trịnh Đức Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Giáo cho biết, thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trở thành nòng cốt trong hoạt động của tổ chức Hội, và toàn thể nông dân trên địa bàn huyện.

Từ phong trào thi đua này, huyện Phú Giáo đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả; giúp nông nghiệp địa phương chuyển hướng mạnh mẽ sang sản xuất ứng dụng công nghệ cao, đem lại giá trị kinh tế lớn.

Ông Nguyễn Thanh Kiên, hội viên Hội Nông dân ở xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo, Bình Dương) đang chăm sóc vườn ổi. Ảnh: T.L

7 năm qua, mô hình trồng ổi sạch của ông Nguyễn Thanh Kiên, hội viên nông dân ở xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo) đã góp phần nâng cao thương hiệu nông sản Bình Dương trên bản đồ nông nghiệp trong và ngoài nước.

Hiện HTX Thanh Kiên do ông Kiên điều hành đang trồng 55ha ổi, cho thu hoạch hơn 40 tấn trái mỗi ngày. Các sản phẩm ổi sạch ở HTX Thanh Kiên đang xuất khẩu sang các nước Dubai, Oman, Úc, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản.

Ông Kiên cho biết, HTX đang tiếp tục nghiên cứu, đầu tư dây chuyền công nghệ từ Hàn Quốc để làm ra các sản phẩm nước ép ổi, rượu ổi nhằm đa dạng hóa sản phẩm.

Dưa lưới cũng là mặt hàng nông nghiệp công nghệ cao thế mạnh của huyện Phú Giáo. Đi đầu trong phòng trào sản xuất dưa lưới là HTX Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long ở xã An Bình.

Ông Nguyễn Hồng Quyết - Giám đốc HTX Kim Long cho biết, dưa lưới của HTX Kim Long đã đạt được chứng nhận GlobalGAP. Đồng thời, sản phẩm của HTX Kim Long cũng đã được tỉnh Bình Dương công nhận là đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Sản phẩm dưa lưới của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long ở xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Theo ông Quyết, chứng nhận này là kết quả của nỗ lực cải thiện quy trình sản xuất kinh doanh, nhất là ứng dụng công nghệ cao để tạo ra sản phẩm chất lượng.

HTX Kim Long đang phấn đấu đạt chuẩn OCOP 5 sao, tiến tới xuất khẩu. "Khi đó, HTX lại có điều kiện hỗ trợ tiêu thụ tốt hơn cho các thành viên và nông dân trên địa bàn huyện", ông Quyết nói.

Nông dân chia sẻ với nông dân

Ông Đỗ Ngọc Huy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cho biết, nông dân Bình Dương có những đặc điểm khác biệt với nông dân các tỉnh thành khác.

Số lượng nông dân Bình Dương ít nhưng nhiều nông dân sản xuất với quy mô lớn. Điều này tạo ra khả năng cung ứng lượng hàng hóa lớn theo nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Vì thế, một hoạt động hiệu quả khác của Hội Nông dân Bình Dương thời gian qua là thường xuyên liên kết với các nhà, với các sở ngành để hỗ trợ nông dân. Trong đó có việc khai thác tối đa các chính sách hỗ trợ, các đầu tư nông nghiệp công nghệ cao để giúp nông dân tiếp cận.

Ông Tống Văn Hướng - Giám đốc HTX Nông nghiệp TM-DV Minh Hòa Phát, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Đồng thời, Hội Nông dân tổ chức hình thức nông dân dạy nông dân. Chính những nông dân giỏi, thành đạt sẽ chia sẻ mô hình, kinh nghiệm cho các nông dân khác. Nông dân tỷ phú Tống Văn Hướng xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng là một ví dụ.

Ông Hướng vốn xuất thân là cán bộ Hội Nông dân. Ông Hướng mạnh dạn cùng các hội viên, nông dân khác liên kết lại với nhau thành câu lạc bộ, rồi lên tổ hợp tác chăn nuôi, trồng trọt. Đến năm 2017, HTX Nông nghiệp TM-DV Minh Hòa Phát ra đời, do ông Hướng điều hành.

Năm 2020, ông Hướng đạt danh hiệu đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc. Hiện ông Hướng đang làm Chi hội Trưởng Chi hội Nông dân tỷ phú của Bình Dương. Ông Nguyễn Hồng Quyết trồng dưa lưới và ông Nguyễn Thanh Kiên trồng ổi cũng là các thành viên tích cực của Chi hội này.

Tăng cường chất lượng hội viên Hội Nông dân

Trong chuyến thăm và làm việc mới đây, bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá, hoạt động của Hội Nông dân ở những tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp như Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM... có những khó khăn mang tính đặc thù.

Đó là số lượng hội viên nông dân thuần nông có xu hướng giảm do áp lực lớn từ đô thị hóa. Tuy nhiên, nếu tận dụng được những thuận lợi, nhất diện tích và nền tảng công nghiệp hiện đại, Hội Nông dân có thể tạo ra những mô hình hiệu quả, khác biệt so với các tỉnh thuần nông.

Sơ chế, đóng gói chuối xuất khẩu ở Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái huyện Phú Giáo, Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Bỡi vì, theo bà Vân, số lượng hội viên ít không quan trọng bằng hàm lượng chất xám cao trong sản xuất. Thực tế từ các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Bình Dương đã chứng minh điều đó. Cụ thể, Hội Nông dân Bình Dương làm tốt vai trò cầu nối, gắn kết nông dân tham gia sản xuất và tiêu thụ với doanh nghiệp ở Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái (huyện Phú Giáo).

Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái ở xã An Thái, huyện Phú Giáo do Công ty CP Nông nghiệp U&I làm chủ đầu tư, với quy mô 411ha. Ngoài mục tiêu cơ bản là ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, U&I còn có vai trò là trung tâm chuyển giao kỹ thuật, đưa ra sản phẩm đạt chuẩn GlobalGAP ra thị trường quốc tế.

Ông Phạm Quốc Liêm - Tổng Giám đốc Công ty U&I cho biết, hiệu quả lớn nhất mà Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái làm được là tìm ra các mô hình hiệu quả trong việc trồng chuối, dưa lưới để chuyển giao và nhân rộng.

U&I không chủ trương cho thuê đất, mà khuyến khích các cá nhân, tập thể cùng hợp tác đầu tư, liên kết hình thành chuỗi tiêu thụ sản phẩm. "Thông qua vai trò kết nối của Hội Nông dân tỉnh, ngay trên địa bàn huyện Phú Giáo đã có hàng ngàn hecta chuối và dưa lưới của các nông hộ đang liên kết cùng U&I", ông Liêm chia sẻ.

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tham quan Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái (huyện Phú Giáo). Ảnh: Trần Khánh

Từ cách làm này, bà Vân đề nghị Hội Nông dân Bình Dương cần tiếp tục tận dụng những điển hình tiên tiến, những nhân tố nổi bật để lôi kéo, tập hợp họ vào hàng ngũ Hội Nông dân.

Hội viên nông dân không nhất thiết phải trực tiếp làm nông. Các thành phần liên quan đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đều có thể tham gia, nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hội viên nông dân.

Cũng thông qua vai trò kết nối của Hội nông dân, niềm cảm hứng với nông nghiệp công nghệ cao từ doanh nghiệp sẽ lan tỏa đến các nông dân khác. Hội Nông dân giúp nông dân thêm gắn kết với doanh nghiệp và ngược lại, để phát triển vùng nguyên liệu có lợi thế xuất khẩu của Bình Dương.

Lúc này các chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Bình Dương sẽ có thêm nhiều hình thức hiệu quả hơn, chất lượng hơn để giúp cho nông dân hưởng lợi nhiều hơn thông qua cầu nối là Hội Nông dân.

Những thành công thời gian qua đã cho thấy hướng đi đúng của Hội Nông dân Bình Dương ở một tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp. Đồng thời cũng đề ra cho Hội Nông dân tỉnh phải tiếp tục phong phú hơn nữa phương thức hoạt động. "Phải làm sao để Hội Nông dân là nơi cần thiết cho nông dân trao đổi, học hỏi tốt nhất; tiếp cận thị trường nhanh nhất; tiến tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao bền vững và song hành cùng thế mạnh công nghiệp ở Bình Dương", Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị.