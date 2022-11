Hội Nông dân Ninh Bình ký chương trình phối hợp với Hội Nông dân Đồng Nai

Ngày 9/11, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị ký chương trình phối hợp hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân với Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025.

Cụ thể, hai đơn vị ký chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền vận động nông dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động.

Đồng thời, đẩy mạnh trao đổi, học tập kinh nghiệm trong triển khai hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; Công tác quản lý, vận động phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân, hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân...

Lãnh đạo Hội Nông dân hai tỉnh Ninh Bình và Đồng Nai ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: N H

Ngoài ra, đẩy mạnh phối hợp, giới thiệu liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân hai tỉnh Ninh Bình và Đồng Nai. Đặc biệt là các sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm Ocop, VietGAP, GlobalGAP, sản phẩm làng nghề, rõ nguồn gốc…

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác xúc tiến thương mại. Phối hợp tổ chức học tập kinh nghiệm; chuyển giao quy trình, công nghệ và xây dựng mô hình nông nghiệp có hiệu quả để tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm nông nghiệp.

Hai đơn vị cũng thống nhất xây dựng kế hoạch hàng năm triển khai chương trình phối hợp; kết thúc giai đoạn tiến hành sơ kết, tổng kết và xây dựng chương trình phối hợp những năm tiếp theo. Đồng thời, giao các ban tham mưu làm đầu mối để công tác phối hợp đạt hiệu quả thiết thực.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân hai tỉnh Ninh Bình và Đồng Nai đánh giá cao ý nghĩa, vai trò của việc ký kết chương trình phối hợp, qua đó nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân của hai tỉnh, xây dựng hình ảnh người nông dân Việt Nam thời đại mới.

Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tham quan tại cửa hàng Nông sản an toàn Sông Vân. Ảnh: N H

Trước đó, chiều 8/11, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Tuấn Anh-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn đã đến tham quan cửa hàng Nông sản an toàn Sông Vân (số 203, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình).

Qua tham quan cửa hàng Nông sản an toàn Sông Vân và trao đổi với lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai mong muốn tỉnh Ninh Bình tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai hệ thống cửa hàng nông sản an toàn đạt hiệu quả cao. Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản tiêu biểu của 2 tỉnh tại hệ thống cửa hàng nông sản an toàn.