Hội Nông dân Ninh Bình tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023

Những kết quả đạt được năm 2023

Cụ thể, trong năm 2023, các cấp Hội và hội viên nông dân tỉnh Ninh Bình đã bám sát chương trình công tác, các phong trào thi đua. Đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung xây dựng tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân vững mạnh.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân Ninh Bình năm 2023. Ảnh: VT

Cũng trong năm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 -2028. Qua đó, 100% Hội nông dân các cấp triển khai với gần 1.500 phần việc, công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Toàn tỉnh đã kết nạp mới 3.346 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh Ninh Bình hiện nay là 137.325 hội viên. Các cấp Hội đã phối kết hợp cùng các ngành tổ chức được 1.973 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 67.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Ông Trần Song Tùng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (ảnh phải) tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị Hội Nông dân huyện Yên Khánh. Ảnh: VT

Ngoài ra, các cấp Hội còn triển khai xây dựng 71 mô hình trồng trọt, 114 mô hình chăn nuôi; phối hợp với các sở, ngành triển khai chương trình phối hợp, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân giúp nông dân có kiến thức, kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học trong nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ hoạch nông sản.

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình triển khai 8 mô hình khuyến nông năm 2023, với số tiền 932.050.000 đồng. Hội viên nông dân toàn tỉnh đóng góp hơn 500.000 ngày công lao động, xây dựng sửa chữa 95 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa, kiên cố hóa gần 26 km kênh mương, đóng góp gần 9 tỷ đồng về kết cấu hạ tầng nông thôn.

Ông Đỗ Việt Anh-Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình tặng bằng khen của UBND tỉnh cho hai tập thể có thành tích trong năm 2023. Ảnh: VT

Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh tăng trưởng 5 tỷ đồng; 8/8 huyện được ngân sách huyện cấp bổ sung tăng trưởng nguồn vốn 1,2 tỷ đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 57.845 triệu đồng.

Trong năm 2023, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình còn tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với hội viên nông dân. Thường trực Hội Nông dân tỉnh với 358 cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn toàn tỉnh. Hội Nông dân các cấp tổ chức 186 cuộc đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân.

Các tập thể nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: VT

Được biết, tại hội nghị có 15 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, được nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đang chú ý, có 1 đơn vị được nhận cờ của UBND tỉnh Ninh Bình, 2 tập thể, 2 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình; 1 đơn vị nhận cờ của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ và Bằng khen nhiệm kỳ 2018-2023 cho Hội Nông dân tỉnh và cơ sở.

Ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình. Ảnh: VT

Chỉ tiêu năm 2023, của Hội Nông dân Ninh Bình

Thứ nhất, 100% các cấp Hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Thứ hai, 100% các cấp Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2024). Tham gia cuộc thi tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2024. Tổ chức cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Ninh Bình lần thứ hai. Hội thi chọi gà tại Lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư năm 2024. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Thứ ba, thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp tham gia và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án, kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn.

Thứ tư, thành lập "Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú"tỉnh Ninh Bình và "Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" cấp huyện.

Thứ năm, triển khai thực hiện Đề án "Phát triển điểm sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản an toàn giai đoạn 2021 - 2025", phấn đấu 100% cơ sở Hội, Hội Nông dân các huyện, thành phố có ít nhất 1 điểm sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản an toàn được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; 01 mô hình " Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ". Hội Nông dân tỉnh xây dựng và gắn biển 05 điểm sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản an toàn cấp tỉnh.

Thứ sáu, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án " Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021 – 2025"; kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ bảy, thực hiện Kế hoạch Nông dân khởi nghiệp sáng tạo, Hội Nông dân huyện, thành phố phấn đấu tuyên truyền, giúp đỡ ít nhất 02 hộ hội viên nông dân khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp thành công. Mỗi cơ sở Hội giúp đỡ ít nhất 01 hộ nông dân thoát nghèo.

Thứ tám, xây dựng Đề án tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân theo Nghị định 37/2023/NĐ-CP. Tham mưu tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp: Cấp tỉnh tăng 5 tỷ/năm, cấp huyện tăng 200 triệu/huyện/năm, cấp xã tăng 6 triệu/xã/năm.

Thứ chín, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW, ngày 27/7/2020 của BCH TW Hội về "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025". Mỗi huyện, thành phố vận động thành lập mới 01 Hợp tác xã, 05 tổ hợp tác, 02 cửa hàng nông sản hiệu quả.

Thứ mười, tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực cấp ủy với cán bộ, hội viên nông dân hoặc Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND với hội viên nông dân mỗi cấp 01 cuộc/năm. Tổ chức giám sát và phản biện xã hội theo quy định. Cấp tỉnh, cấp huyện: 01 cuộc phản biện xã hội, 02 cuộc giám sát. Cấp xã: 01 cuộc phản biện xã hội, 01 cuộc giám sát.

Mười một, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 của BCH TW Hội về "Đẩy mạnh xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp". Mỗi huyện, thành phố thành lập mới ít nhất 01 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, mỗi cơ sở Hội thành lập 01 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Mười hai, mỗi cơ sở Hội, mỗi huyện, thành Hội và Hội Nông dân tỉnh xây dựng được ít nhất 01 mô hình " Dân vận khéo", 01 mô hình " Nông dân nói không với thực phẩm bẩn", 01 mô hình " Nông dân tham gia bảo vệ môi trường", 01 mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Mười ba, 100% Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng 01 mô hình điểm "Phân loại rác thải tại nguồn".

Mười bốn, duy trì và thành lập mới các Tổ vay vốn, Tổ liên kết vay vốn do Agribank ủy thác. Phấn đấu 100% Hội Nông dân xã, thị trấn có Tổ vay vốn hoặc Tổ liên kết vay vốn từ Agribank. Giảm nợ xấu từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH do Hội Nông dân quản lý dưới 0,18 %.

Mười năm, thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản và thỏa thuận hợp tác với Công ty Bảo hiểm PVI Tràng An về thực hiện chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho HVND; Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với BHXH tỉnh.