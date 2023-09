Hỗ trợ hội viên sản xuất theo chuỗi liên kết

Trong 2 ngày 14 và 15/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Về phía tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính (bên phải) và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của hội viên nông dân. Ảnh: T.D



Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã kết nạp mới trên kết nạp trên 44.700 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên trên 194.000 hội viên; chất lượng cơ sở Hội, chi Hội và hội viên được nâng lên rõ rệt. Các cấp hội đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn, sản xuất theo chuỗi liên kết.

Mô hình trồng sầu riêng và kinh doanh loại trái đặc sản của nông dân giỏi Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1987, Thôn Tân Bắc, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho thu nhập tiền tỷ/năm. Ảnh: Ngọc Giàu

Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có 137.066 hộ hội viên, nông dân đăng ký thi đua và có 102.800 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, phong trào đã góp phần cùng với địa phương giúp được 10.555 hộ nông dân nghèo, hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thực hiện phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp trên 54,5 tỷ đồng và trên 83.400 ngày công lao động, hiến hơn 326.400 m2 đất để nâng cấp, làm mới kết cấu hạ tầng nông thôn và nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa.

Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Hội cơ sở

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà Hội ND tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của địa phương.

Đồng chí Đinh Khắc Đính cũng đề nghị thời gian tới Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, đoàn kết nông dân; phối hợp với các cấp, ngành tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân, trong đó chú trọng cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học công nghệ và những cơ hội, thách thức của quá trình toàn cầu hoá; tăng hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác sản xuất.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đăk Lăk khoá X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: T.D

Bên cạnh đó, các cấp Hội ND tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vẫn đề quan trọng về chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn; nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân.

Cũng tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Biêr Niê đã gợi mở cho Đại hội một số nội dung. Theo đó, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân và Hội ND trong thời kỳ mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hướng trọng tâm về cơ sở. Các cấp Hội cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng các phong trào với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội ND tỉnh Đăk Lăk cần tăng cường nắm tình hình, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân; chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 32 thành viên. Bà Lại Thị Loan tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Đắk Lắk. Đồng thời bầu ra 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội cấp trên.

Dịp này, T.Ư Hội NDVN tặng Cờ thi đua cho Hội ND huyện Ea Kar, tặng Bằng khen cho 3 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.