Thêm nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đến các chi hội, hội viên nông dân. Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân được các cấp Hội quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Toàn cảnh Hội hội nghị. Ảnh: C T

Công tác Hội và phong trào nông dân đã có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động luôn gắn với thực hiện chính trị của địa phương; chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên. 6 tháng đầu năm kết nạp mới được 4.154 hội viên, đạt 40,6% chỉ tiêu kế hoạch cả năm; thành lập mới 3 chi hội nông dân nghề nghiệp và 86 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Cũng trong 6 tháng, các huyện, thành, thị hội phối hợp các trung tâm bồi dưỡng chính trị mở được 32 lớp tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3.493 học viên là cán bộ hội cơ sở, chi hội.

Có 270.424 hộ hội viên nông dân đăng ký trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 103% chỉ tiêu giao; trong đó cấp cơ sở: 232.203 hộ, cấp huyện: 29.487 hộ, cấp tỉnh: 6.623 hộ, cấp trung ương: 2.111 hộ;…

Các hộ nông dân dân tỉnh Nghệ An giúp nhau vượt khó. Ảnh: C T

Gần 500 hộ thoát nghèo

Công tác vận động hội viên nông dân giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu luôn được các cấp hội quan tâm, trong 6 tháng đầu năm các cơ sở hội trong toàn tỉnh đã đăng ký giúp 460 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc hỗ trợ sinh kế cho hộ hội viên nông dân nghèo thoát nghèo bền vững như: Mô hình hỗ trợ giống gà ở thành phố Vinh; mô hình hỗ trợ con giống (lợn, gà), vật tư, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi ở huyện Đô Lương; đề án "Ngân hàng bò" của huyện Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn, "Góp gạch xây nhà cho hộ nghèo của huyện Quỳ Châu;

Ngoài ra hỗ trợ giống cây, hỗ trợ cải tạo vườn của huyện Thanh Chương; mô hình chăn nuôi dê sinh sản hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững tại 2 huyện Anh Sơn và Tân Kỳ do Hội Nông dân tỉnh đầu tư hỗ trợ 160 con dê giống sinh sản cho 32 hộ nghèo và cận nghèo (mỗi hộ 05 con).

Hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững được thực hiện thường xuyên. Các tổ chức Hội tại cơ sở và các hội viên cũng đã tích cực tham gia xây dựng NTM và các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình văn hóa của địa phương.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã thực hiện chương trình "Trồng một triệu cây xanh". Ngay từ đầu năm Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Anh Sơn tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác xuân Nhâm Dần 2022";

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị huyện, thành, thị hội tổ chức triển khai thực hiện; kết quả đến thời điểm hiện nay đã trồng được 662 "Hàng cây nông dân ơn Bác", 50 "Vườn cây nông dân ơn Bác", với tổng số cây trồng được là 82.711 cây ngoài ra có khoảng 200.000 hội viên nông dân đã trồng được 589.688 cây, đưa tổng số cây xanh trồng được theo chương trình 1 triệu cây xanh, đạt 672.399 cây xanh.

Đóng góp lớn cho xây dựng NTM

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng 391 vườn chuẩn nông thôn mới và 536 vườn mẫu nông dân theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới; đồng thời tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành kế hoạch tổ chức thi vườn chuẩn nông thôn mới đẹp năm 2022, đến nay đã có 15/21 đơn vị ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi.

Vận động nông dân hiến được 104.409 m2 đất và đóng góp 106.939 ngày công lao động tham gia xây dựng và duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay toàn tỉnh có 299/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới,184 thôn, xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới, 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 đơn vị cấp huyện được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành, huyện Nghi Lộc, huyện Quỳnh Lưu.

Nông dân Nghệ An với nhiều mô hình hay để phát triển kinh tế. Ảnh: C T

Tính đến thời điểm 30/6/2022, Hội Nông dân tỉnh nhận ủy thác qua Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ là 3.008 tỷ đồng, tăng 206,413 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ tăng, nợ quá hạn giảm 593 triệu đồng, lãi tồn giảm 1.768 triệu đồng so với đầu năm; vận đồng tiền gửi tiết kiệm qua tổ đạt 192 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng so với đầu năm, bình quân đạt 170 ngàn đồng/thành viên tham gia tổ TK&VV/tháng.

Các cấp Hội tích cực phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai cho nông dân vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tính đến thời điểm 30/6/2022 tổng dư nợ do Hội Nông dân quản lý là 2.110,094 tỷ đồng/413 tổ/14.025 hộ vay.

Hội phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tín chấp cho nông dân vay vốn đạt 53,730 tỷ đồng, hỗ trợ cho 1.017 hộ vay. Tăng trưởng Quỹ HTND đạt 6 tỷ đồng, đạt 75% chỉ tiêu giao, đưa tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh lên 84,654 tỷ đồng, đang triển khai cho vay ở 394 dự án, với 2.058 hộ vay, nhìn chung các dự án vay vốn Quỹ HTND đều phát huy tốt hiệu quả, không có nợ quá hạn xảy ra.

Đặc biệt, các cấp Hội Nông dân tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp tín chấp hỗ trợ nông dân vay vật tư, giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón phục vụ sản xuất.

Kết quả đến 30/6/2022 đã tạo điều kiện cho trên 182.000 lượt hội viên nông dân vay 13.802 tấn phân bón các loại, 85 tấn thức ăn chăn nuôi, 32 nghìn con giống gia cầm, hàng chục tấn giống lúa, giá trị cho nông dân vay đạt trên 115 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.