Hội Nông dân Nghệ An: Trao giải ảnh thời sự nghệ thuật "Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn"

Sáng ngày 23/5, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng tác ảnh thời sự nghệ thuật "Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn" năm 2022.