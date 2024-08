Phú Yên: Vốn vay ưu đãi qua kênh của Hội giúp nhiều nông dân thoát nghèo

Hỗ trợ nông dân vay vốn sản xuất

Ông Phan Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên cho biết: "Để thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Phú Yên luôn bám sát các nội dung ủy thác, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh Phú Yên tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, Quỹ Hỗ trợ nông dân để mạnh dạn đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Ảnh: P.Y.

Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội ký kết văn bản liên tịch, văn bản thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Phú Yên để triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác".



Từ nguồn vốn vay của các ngân hàng đã tạo điều kiện và động lực khích lệ hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư, tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

Hội Nông dân tỉnh Phú Yên luôn chỉ đạo các cấp Hội bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Ảnh: P.Y.

Từ đó thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực làm cho số hộ nông dân khá, giàu tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể.



Điển hình như mô hình nông lâm kết hợp chăn nuôi của ông Bùi Minh Tâm (huyện Sông Hinh) thu nhập trên 1,2 tỷ đồng/năm; mô hình nuôi bò vỗ béo của ông Nguyễn Văn Trung (huyện Phú Hòa) thu nhập bình quân 1 tỷ đồng/năm; mô hình nuôi heo bằng công nghệ khép kín của ông Phùng Hồng Em (thị xã Sông Cầu) thu nhập 2 tỷ đồng/năm; mô hình nuôi tôm hùm và tôm thẻ chân trắng, ốc hương tập trung ở các huyện ven biển cho thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm....

Tính đến ngày 30/6/2024, Hội Nông dân tỉnh Phú Yên đã phối hợp với NHCSXH giải ngân vốn ủy thác hộ nghèo và các đối tượng chính sách đạt tổng dư nợ là 1.488.357 triệu đồng với 29.615 hộ vay, 747 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); phối hợp với Ngân hàng Agribank tỉnh giải ngân cho vay vốn, nâng tổng dư nợ là 1.151.419 triệu đồng với 14.886 hộ vay, 751 Tổ TK&VV.

Hội Nông dân tỉnh Phú Yên phối hợp với các ngành tổ chức lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hàng nghìn lượt hội viên. Ảnh: P.Y.

Ông Hạnh cho hay, vừa qua nông dân trên địa bàn xã Xuân Thịnh và Xuân Cảnh bị thiệt hại ước tính khoảng 45 tỷ đồng, do diễn biến phức tạp của thời tiết trên tôm hùm và cá nuôi. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Hội Nông dân thị xã Sông Cầu nắm bắt tình hình các hộ nuôi; thăm hỏi, vận động bà con nông dân khắc phục khó khăn....

Đồng thời phối hợp kiến nghị Ngân hàng Agribank, NHCSXH tỉnh có biện pháp khoanh nợ, giãn nợ, tạo điều kiện cho các hộ vay lại để tái đầu tư sản xuất.

Quỹ Hỗ trợ nông dân đồng hành cùng hội viên

Theo ông Hạnh, cùng với các nguồn vốn ưu đãi từ các ngân hàng, thời gian qua nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng là một kênh quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế hội viên nông dân tỉnh Phú Yên.

Từ nguồn vốn vay của các ngân hàng đã tạo điều kiện và động lực khích lệ hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Ảnh: P.Y.

Qua đó, góp phần vào thành công và lan toả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trở thành điểm sáng trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 58.782 hộ nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Các dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân không vì mục đích lợi nhuận đạt được, thông qua các dự án đã thành lập được 32 Tổ Hội nông dân nghề nghiệp, 2 Chi Hội nông dân nghề nghiệp là nền móng vững chắc của tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp (Hội Nông dân các cấp đã hướng dẫn, thành lập 9 tổ hợp tác, 13 hợp tác xã nông nghiệp).

Nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ vay vốn của các cấp Hội Nông dân tỉnh Phú Yên, nhiều hội viên đã mở rộng chăn nuôi sản xuất, mang lại thu nhập cao. Ảnh: P.Y.

Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân dư nợ đến nay là 44,3 tỷ đồng, với 169 dự án, cho 1.345 hộ vay, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động. Trong đó: Trung ương Hội ủy thác: 6,84 tỷ đồng; cấp tỉnh 9,575 tỷ đồng; cấp huyện, xã vận động 27,886 tỷ đồng.



Việc cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình tiếp cận được nguồn vốn nhanh chóng, thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Một số dự án tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao như: chăn nuôi bò sinh sản tại xã An Hòa Hải (huyện Tuy An), nuôi cá mú thương phẩm ở xã Xuân Lộc (thị xã Sông Cầu), trồng khóm Đồng Din tại thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa), đánh bắt thủy hải sản trên biển tại xã An Mỹ (huyện Tuy An)....

Hội Nông dân tỉnh Phú Yên sẽ tăng cường phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để hỗ trợ vốn cho nông dân sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.... Ảnh: P.Y.

Không chỉ kịp thời hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn sản xuất, Hội Nông dân tỉnh luôn tăng cường kiểm tra, giám sát, thu hồi nợ đúng quy định; phối hợp với các ngành tổ chức lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho hàng nghìn lượt hội viên, từ đó giúp nông dân nâng cao kiến thức trong sản xuất và phát triển kinh tế.

"Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để hỗ trợ vốn cho nông dân sản xuất, kinh doanh, giúp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và tăng cường giám sát quá trình sử dụng vốn, đảm bảo đúng mục đích, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương...", ông Phan Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên chia sẻ.