Sáng ngày 13/12, tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm văn hóa, thể thao, truyền thống huyện Cần Giờ đã diễn ra Lễ trao công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế và kinh phí sửa chữa ghe lưới cho hộ gia đình hội viên nông dân nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2022. Chương trình do Hội Nông dân TP.HCM phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức.

Trao tặng “cần câu” hội viên nông dân nghèo, cận nghèo

Buổi lễ đã trao tặng 223 bộ công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế và kinh phí sửa chữa ghe lưới cho 200 gia đình hội viên nông dân nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2022. Kinh phí được trích từ nguồn vận động của chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần năm 2022” với sự tài trợ của nhiều doanh nghiệp.

Đại diện Hội Nông dân các quận, huyện nhận bảng biểu trưng các hạng mục hỗ trợ. Ảnh: Quang Sung

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội nông dân TP.HCM cho biết, Hội Nông dân thành phố xác định công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế chính là những “cần câu” thiết thực và mang tính tiên quyết trong quá trình nỗ lực vươn lên để thoát nghèo bền vững của hội viên nông dân.

“Từ năm 2017 đến nay, Hội Nông dân thành phố đã tích cực khảo sát, tìm hiểu đời sống của từng hộ hội viên nghèo, cận nghèo, từ đó đã hỗ trợ 657 bộ công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế trị giá 9 tỷ 570 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu mưu sinh của 659 hộ hội viên nông dân.

Qua khai thác sử dụng các công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế được hỗ trợ, nhiều hội viên nông dân đã phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, bình quân hàng năm có trên 500 hộ hội viên nông dân được trực tiếp hỗ trợ thoát nghèo, đóng góp vào chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố với những kết quả tích cực”, bà Nguyễn Thanh Xuân cho biết.

Niềm vui khi được hỗ trợ

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng cho đại diện Hội Nông dân các huyện/quận và 116 hội viên Hội Nông dân huyện Cần Giờ. Theo đó, huyện Củ Chi nhận 62 loại công cụ (58 hộ), trị giá: 989.265.000 đồng. Huyện Hóc Môn nhận 3 loại công cụ (1 hộ), trị giá: 17.644.000 đồng. Huyện Bình Chánh nhận 13 loại công cụ (12 hộ), trị giá: 143.602.000 đồng. Huyện Nhà Bè nhận 12 loại công cụ (11 hộ), trị giá: 174.831.000 đồng. TP.Thủ Đức nhận 3 loại công cụ (2 hộ), trị giá: 32.720.500 đồng. Huyện Cần Giờ nhận 130 loại công cụ (115 hộ) và 1 hộ sửa chữa ghe lưới, trị giá: 1.911.895.900 đồng.

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, trao tặng bảng biểu trưng cho các hội viên nghèo, cận nghèo của Hội Nông dân huyện Cần Giờ. Ảnh: Quang Sung

Ông Nguyễn Văn An, ngụ tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) bày tỏ vui mừng khi được tặng bộ lưới đánh cá, ông cho biết: “Tôi lớn tuổi, làm nghề chài lưới gần bờ kiếm sống. Trung bình mỗi ngày thuận lợi thì kiếm được 100 đến 200 nghìn. Một bộ lưới đánh cá này nếu sắm mới cũng từ 12 đến 15 triệu, đây là một số liền lớn đối với tôi. Do đó tôi rất vui khi được Hội Nông dân thành phố hỗ trợ công cụ mưu sinh, đỡ chi phí sắm sửa”.

Cùng chung niềm vui, bà Trần Thị Học, ngụ thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, TP.HCM) vui mừng khi được hỗ trợ 1 máy vắt sổ. Bà Học cho biết, bà làm công việc may đồ tại nhà. Trước đây không có máy, mỗi khi cần vắt sổ, bà Học phải đi hàng chục km để sử dụng nhờ máy của người khác. “Giờ có cái máy này rất tiện, tôi đặt tại nhà để sử dụng không cần phải đi xa. Có máy tôi cũng mạnh dạn nhận thêm đơn hàng, để kiếm thêm thu nhập”, bà Học kể.

Công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế trao cho các hội viên gồm: vỏ lãi, lưới đánh cá, máy vắt sổ, bạt trải ruộng muối, xe nước mía... Ảnh: Quang Sung

Bà Học cho biết thêm, bà phải nuôi 2 đứa cháu do cha mẹ bỏ đi. Kinh tế chính của gia đình do bà Học một tay gánh vác. “Được Hội Nông dân TP.HCM hỗ trợ máy vắt sổ như này là rất thiết thực, hỗ trợ cho công việc của tôi hiệu quả hơn. Tôi cũng mong kinh tế khá giả hơn để lo cho các cháu”, bà Học tâm sự.