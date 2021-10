Hôm nay, Grab mở lại dịch vụ GrabCar tại Hà Nội

Dịch vụ GrabCar đáp ứng toàn bộ các tiêu chí an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.Hà Nội do cơ quan chức năng quy định, đảm bảo mang đến sự an tâm và an toàn cho cả hành khách lẫn đối tác tài xế trong suốt hành trình.



Hành khách khi di chuyển trên xe GrabCar cần phải tuân thủ nguyên tắc 5K, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác. Ảnh: Grab

Toàn bộ đối tác tài xế tham gia dịch vụ GrabCar tại Hà Nội đều đã được tiêm tối thiểu 1 mũi vaccine phòng Covid-19 theo quy định của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, các đối tác cũng được yêu cầu luôn tuân thủ nguyên tắc 5K và đảm bảo thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc kháng nguyên nhanh) 7 ngày/lần. Trên xe sẽ có trang bị dung dịch rửa tay (ít nhất 70% nồng độ cồn) cho hành khách. Điều này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19, góp phần đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân và cộng đồng.

Theo quy định của cơ quan chức năng, hành khách khi di chuyển trên xe GrabCar cần phải tuân thủ nguyên tắc 5K, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác. Để đáp ứng cao nhất các tiêu chuẩn về an toàn đối với hoạt động vận chuyển hành khách, người dùng cũng được khuyến khích thanh toán qua thẻ hoặc ví điện tử Moca để giảm thiểu các tiếp xúc vật lý.

Trên xe sẽ có trang bị dung dịch rửa tay (ít nhất 70% nồng độ cồn) cho hành khách. Ảnh: Grab

Từ ngày 14/10 - 31/10, người dùng tại Hà Nội có thể nhập mã GCMOCA để được ưu đãi giảm 50%, tối đa 15.000đ cho mỗi chuyến xe GrabCar thanh toán qua thẻ hoặc ví điện tử Moca. Ngoài ra, vào khung giờ từ 20h – 21h mỗi ngày, từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021, người dùng có thể truy cập vào mục GrabRewards trên ứng dụng Grab để có cơ hội đổi mã ưu đãi trị giá 20.000đ khi sử dụng dịch vụ GrabCar tại Hà Nội và TP.HCM. Sau đó người dùng vào mục My Rewards/ Ưu đãi của tôi để nhận và sử dụng mã ưu đãi.