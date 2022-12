Hơn 100 công an truy bắt đối tượng đâm thủng tim thiếu niên 14 tuổi

Thông tin vụ đâm thủng tim thiếu niên 14 tuổi từ Dân Trí: Công an TP.Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Dương Quốc Hùng (29 tuổi, ở TP.Sông Công) để điều tra về hành vi giết người.

Hình ảnh đối tượng đâm thủng tim thiếu niên 14 tuổi. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Theo Công an TP.Sông Công, tối 17/12, đơn vị nhận tin báo từ Trạm Y tế phường Bách Quang về trường hợp bị trọng thương của thiếu niên D.T.H. (14 tuổi) có dấu hiệu bất thường, nghi bị sát hại. Cụ thể, nạn nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, có một vết thương ở ngực trái giống như bị dao nhọn đâm.

Gia đình của H. sau đó đã đưa thiếu niên đi cấp cứu, điều trị tại cơ sở y tế tuyến trên.

Ngay khi nhận tin báo, Công an TP.Sông Công đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tổ chức xác minh.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy khoảng 20h43 ngày 17/12, H. đi xe máy chở D.V.P. (14 tuổi) đi từ ngã tư Khu công nghiệp Sông Công. Khi đến đường Cách Mạng Tháng 10, đối diện Nhà máy kẽm điện phân (thuộc tổ dân phố Cầu Sắt, phường Bách Quang, TP.Sông Công), H. bị một đối tượng khác đi xe máy chèn ép, dùng dao đâm vào ngực.

Qua dữ liệu ban đầu, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là nam giới, không rõ lai lịch.

Chia sẻ với Dân Trí, một chỉ huy đội nghiệp vụ Công an TP.Sông Công cho biết: Sự việc xảy ra vào ban đêm, nạn nhân và đối tượng đều không quen biết nhau, không có mâu thuẫn gì từ trước, sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi, tại hiện trường nhân chứng đều không nhận dạng được đối tượng.

Dương Quốc Hùng. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Sông Công đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Ngay lập tức, hơn 100 cán bộ Công an TP.Sông Công cùng Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc, đồng loạt tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ thủ phạm vụ án.

Sau khoảng 17 giờ truy xét, đến 14h ngày 18/12, lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm gây án là Dương Quốc Hùng khi hắn ta đang lẩn trốn ở xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Tại trụ sở điều tra, Hùng khai tối 17/12, đối tượng ở trong tình trạng say xỉn. Khi đi đường, Hùng thấy H. đi xe máy cùng chiều và cho rằng nạn nhân điều khiển phương tiện đánh võng, tạt đầu xe của hắn ta. Vì vậy, Hùng đã đuổi theo, chặn đầu xe của H. rồi dùng dao đâm để trả đũa. Vụ việc khiến nạn nhân thủng 2 vết ở tim.

Từ lời khai của đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ được tang vật của vụ án, trong đó có một dao bầu, một xe máy.

Con dao gây án. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Theo CAND: Cơ quan CSĐT Công an TP.Sông Công đang củng cố tài liệu để xử lý Dương Quốc Hùng về hành vi Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Nạn nhân H. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.