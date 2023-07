Hơn 100 tấn sách giả ở Hà Nội bị thu giữ

Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đạt (30 tuổi), Phan Thành Long (24 tuổi) và Đinh Văn Thịnh (30 tuổi) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".



"Kho" sách giả bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước đó, ngày 20/12/2022, Công an Hà Nội phát hiện nhiều địa điểm ở huyện Quốc Oai và Thạch Thất có hoạt động sản xuất, tàng trữ, phát hành nhiều xuất bản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, không có hợp đồng in, sản xuất.

Sau khi thu thập đầy đủ căn cứ, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 8 địa điểm, tạm giữ 3 đối tượng nêu trên. Quá trình điều tra, Công an TP.Hà Nội thu giữ hơn 100 tấn sách với gần 400 đầu sách, tương đương 400.000 cuốn; nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện dùng để sản xuất, buôn bán sách giả.

Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.