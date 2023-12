Hơn 12 năm xây dựng nông thôn mới, Quảng Nam có bao nhiêu xã đạt chuẩn?

Có 123/193 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: "Những năm gần đây, diện mạo nông thôn tỉnh Quảng Nam ngày càng khởi sắc, trong đó đáng chú ý là hệ thống đường giao thông nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang, giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, dễ dàng.

Đây là kết quả từ sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành tỉnh Quảng Nam, cùng sự chung tay góp sức của người dân trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ảnh: M.N.



Nhờ vậy, diện mạo nông thôn của tỉnh Quảng Nam được thay đổi một cách căn bản, kết cấu hạ tầng, nhất là ở các xã đạt chuẩn cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân, phát triển theo quy hoạch. Đã có một số hạ tầng được nâng cấp và hoạt động theo hướng hiện đại, văn minh, có xu thế gắn kết với phát triển đô thị văn minh, nhất là ở những xã có lộ trình lên đô thị.



Điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam là tập trung phát huy nội lực, làm tốt công tác vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang trở thành phong trào thi đua rộng khắp trên toàn tỉnh.

Diện mạo nông thôn tỉnh Quảng Nam đổi thay từng ngày nhờ nông thôn mới. Ảnh: T.H.

Ông Phạm Viết Tích – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết: "Giai đoạn 2021-2023, tổng nguồn vốn tỉnh huy động thực hiện chương trình nông thôn mới hơn 12.456 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước các cấp hơn 4.373 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 7.152 tỷ đồng; vốn huy động từ các doanh nghiệp và hợp tác xã là 78,496 tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp (quy ra giá trị) là 852,402 tỷ đồng".

UBND tỉnh tặng thưởng 8 công trình phúc lợi cho đại diện 8 thôn vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023”. Ảnh: PV.

Xét theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025 thì hiện nay bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn của 1 xã trên toàn tỉnh là 16,42 tiêu chí, tăng 2,63 tiêu chí so với năm 2022. Có 123/193 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 63,73% và phấn đấu đến cuối năm 2023, sẽ có khoảng 130 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 67,3%.

Đến nay, tỉnh đã có 15 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc). Phấn đấu đến cuối năm 2023, có thêm ít nhất 5 xã nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã nông thôn mới nâng cao lên ít nhất 20 xã và có thêm 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Quảng Nam đã có 123/193 xã đạt chuẩn. Ảnh: T.H.

Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được sự đồng thuận cao trong cộng đồng và người dân, trở thành phong trào thi đua mạnh mẽ, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, tạo ra diện mạo mới ở nhiều địa phương. Đến nay, tỉnh có 213/948 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ 22,5%.

Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập

Ông Tuấn nhấn mạnh: "Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng, mà đây là chương trình đa mục tiêu nhằm xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới, thiết thực hơn. Đặc biệt, là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân".

Quảng Nam đã xây dựng được nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.H.

Thời gian qua, tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp; triển khai mạnh mẽ Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững.

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023 ước đạt 48,2 triệu đồng/người/năm. Ảnh: T.H.

Đến nay, toàn tỉnh có 395 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP; trong có 334 sản phẩm 3 sao, 61 sản phẩm 4 sao; đồng thời công nhận lại, nâng cấp cho 34 sản phẩm. Chương trình đã tạo động lực, sức sáng tạo, giúp người dân đổi mới tư duy trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, Chương trình giảm nghèo bền vững được chính quyền ưu tiên nguồn lực thực hiện nhiều chính sách nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, giảm khoảng cách về thu nhập và đời sống trên từng địa bàn, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Tính đến ngày 30/11/2023, số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 25.066 hộ, tỷ lệ 5,66% (giảm 0,97% so với cuối năm 2022, vượt 136% so với kế hoạch đề ra và vượt so với chỉ tiêu giảm nghèo được Chính phủ giao).

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh năm 2023 đạt 48,2 triệu đồng/người/năm.

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" OCOP góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn Quảng Nam phát triển. Ảnh: T.H.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Nam có 395 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3-4 sao. Ảnh: T.H.

"Các xã miền núi cao thuộc vùng đặc biệt khó khăn, khi đạt chuẩn nông thôn mới từ xã khu vực III xuống khu vực I sẽ mất hết các chế độ an sinh xã hội. Trong khi đó điều kiện chung thì vẫn còn nhiều khó khăn, bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 có nhiều chỉ tiêu nâng cao, không phù hợp với điều kiện của tỉnh, nguồn vốn chưa đảm bảo.... Do đó, việc thực hiện mục tiêu đến năm 2025 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới gặp nhiều khó khăn", ông Tuấn cho biết thêm.

Mục tiêu Quảng Nam đặt ra là phấn đấu đến cuối năm 2025 toàn tỉnh có ít nhất 154/193 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 64 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 8-9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2025 tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,87% theo chuẩn nghèo mới.

Các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là dấu ấn trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H.

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay: "Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2024-2025, thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục quán triệt và tuyên truyền nâng cao nhận thức đến tất cả cán bộ, đảng viên, các tổ chức, đơn vị và toàn thể nhân dân xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc.

Ngoài ra, cần tăng cường chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch nông thôn, phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế, bảo tồn các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu".