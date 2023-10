Tốn kém hàng trăm triệu đồng để được… thuê tháo dỡ bệnh viện



Ngày 10/6/2021, Công ty cổ phần Xây dựng – Kỹ thuật công nghệ Hoàng Hoàng Long (bên A) và Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ nội thất Anh Đào (bên B) đã cũng ký hợp đồng dịch vụ số 0610/HDDV-HHL-2021, về việc thi công tháo dỡ tại dự án Bệnh viện An Bình (số 146 An Bình, phường 7, quận 5, TP.HCM).

Theo hợp đồng trên, Công ty Anh Đào (bên B) nhận thi công tháo dỡ Bệnh viện An Bình cho Công ty Hoàng Hoàng Long (bên A). Tổng giá trị hợp đồng là 1,4 tỷ đồng.

Thay vì bên A phải trả tiền công tháo dỡ cho bên B, thì trái lại, tại hợp đồng này, bên tháo dỡ là Công ty Anh Đào phải thanh toán ngược lại 1,4 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT 10%) cho Công ty Hoàng Hoàng Long, để được Công ty Hoàng Hoàng Long giao việc.

Một góc Bệnh viện An Bình, tọa lạc tại quận 5, TP.HCM. Ảnh: T.L

Hợp đồng dịch vụ trên có 10 trang; hầu hết trách nhiệm phải thực hiện việc này, phải thi hành điều khoản kia… cho Công ty Anh Đào, còn phía bên A là Công ty Hoàng Hoàng Long rất ít trách nhiệm.

Chỉ có điểm 1.1, Điều 1 của hợp đồng có quy định "Bên A (tức Công ty Hoàng Hoàng Long – PV) đồng ý giao cho bên B (tức Công ty Anh Đào – PV) thi công gói thầu tháo dỡ khối nhà A (khu cấp cứu + khu khám bệnh) với nội dung công việc sau: - Hoàn thành tháo dỡ toàn bộ khối nhà A, vận chuyển xà bần, sắt thép, đất ra khỏi công trình…".

Sau khi ký hợp đồng, Công ty Anh Đào buộc phải thanh toán cho Công ty Hoàng Hoàng Long 20% giá trị hợp đồng (280 triệu đồng). Bên cạnh đó, Công ty Anh Đào còn tốn thêm chi phí môi giới là 100 triệu đồng.

Quá trình thi công tháo dỡ, theo hợp đồng, ngày 30/6/2021 công việc phải xong; tuy nhiên, do tình hình dịch Covid - 19, công việc tạm ngưng để Bệnh viện An Bình phục vụ công tác chống dịch. Sau khi tình hình dịch bệnh không còn căng thẳng, ngày 14/12/2021, Công ty Anh Đào tiếp tục tổ chức thi công tháo dỡ.

Lễ khởi công dự án cải tạo, xây dựng Bệnh viện An Bình (giai đoạn 2). Ảnh: T.L

Thế nhưng, khi doanh nghiệp "vận chuyển xà bần, sắt thép, đất ra khỏi công trình" phía Bệnh viện An Bình đã ngăn cản, không cho chở phế liệu ra khỏi công trình.



"Vì vướng mắc trên, chúng tôi tạm dừng công việc và đề nghị bên A (Công ty Hoàng Hoàng Long) đánh giá khối lượng bên B đã thi công. Trên cơ sở này, chúng tôi đề nghị bên A thanh toán cho chúng tôi số tiền thi công là 450 triệu đồng.

Song tới nay, đã gần 2 năm, sự vụ vẫn chưa giải quyết xong. Trong phi vụ làm ăn này, Công ty Anh Đào đã tốn kém hàng trăm triệu đồng. Chúng tôi bỏ công tháo dỡ, nhưng không được hoàn trả tiền công. Chúng tôi chịu quá nhiều thua thiệt !" - bà Mai Anh Đào (Giám đốc Công ty Anh Đào) nói.

Hợp đồng có bị vô hiệu?

Trước tình hình khó xử trên, Công ty Anh Đào đã gửi đơn khởi kiện Công ty Hoàng Hoàng Long lên Tòa án nhân dân TP. Thủ Đức, với yêu cầu Công ty Hoàng Hoàng Long trả lại tiền đặt cọc, tiền chi phí thi công, tiền bồi thường thiệt hại…

Tuy nhiên, về phía Công ty Hoàng Hoàng Long không chấp nhận hoàn trả các khoản tiền trên và ra văn bản cho rằng Công ty Anh Đào vi phạm hợp đồng về tiến độ thi công, chậm thanh toán tiền…

Bà Mai Anh Đào - Giám đốc Công ty Anh Đào nói: "Tôi thừa nhận đã non yếu, sai sót khi ký hợp đồng dịch vụ nói trên. Thực chất, bên tôi nhận thi công tháo dỡ bệnh viện An Bình, do Công ty Hoàng Hoàng Long giao, với giá trị 1,4 tỷ đồng.

Bệnh nhân đang chờ khám bệnh tại khu khám bệnh, thuộc Bệnh viên An Bình. Ảnh: T.L

Số tiền này không phải bên A (Công ty Hoàng Hoàng Long) thanh toán cho bên B (Công ty Anh Đào), mà bên B phải trả cho bên A để được nhận dự án. Điều này được hiểu là Hoàng Hoàng Long nhận hợp đồng tháo dỡ từ chủ đầu tư là Bệnh viện An Bình và "bán" lại cho Anh Đào (B’).

Về phía Công ty Anh Đào, dù hợp đồng không ghi Hoàng Long thanh toán cho Anh Đào; nhưng trong thỏa thuận ngoài hợp đồng, Công ty Anh Đào sẽ được bán toàn bộ số phế liệu (cốt thép từ bê tông) để thu hồi chi phí. Tuy nhiên sau đó, phế liệu bị ngăn chặn không cho vận chuyển ra ngoài, nên Công ty Anh Đào đã bị thiệt hại".

Năm 2021 xảy ra dịch Covid - 19 ở TP.HCM, Bệnh viện An Bình là một trong những bệnh viện tiêu biểu trong công tác phòng , chống dịch. Ảnh: T.L

Trả lời PV Dân Việt, bà Hồ Thị Thanh Hiền - Giám đốc Công ty Hoàng Hoàng Long - cho biết: "Mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng dịch vụ tháo dỡ Bệnh viện An Bình, Công ty Hoàng Hoàng Long đã dàn xếp với Công ty Anh Đào".

Thế nhưng, phía Công ty Anh Đào cho biết, tới ngày 4/10/2023, Công ty Hoàng Hoàng Long vẫn chưa hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào cho Công ty Anh Đào.

Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Thuận (Đoàn luật sư TP.HCM): "Điều 513, Điều 515 và Điều 518 - Luật Dân sự năm 2015 quy định cụ thể về hợp đồng dịch vụ. Trong trường hợp này, nếu hợp đồng dịch vụ được ký đúng luật, thì bên sử dụng dịch vụ (Công ty Hoàng Hoàng Long) phải trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ (Công ty Anh Đào).

Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ. Và, bên cung ứng dịch vụ yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ.

Hợp đồng dịch vụ "thi công tháo dỡ" số 0610/HĐDV-HHL - 2021 được hai công ty Hoàng Hoàng Long và Anh Đào ký ngày 10/6/2021 có dấu hiệu vi phạm về mẫu hợp đồng dịch vụ ngay từ lúc soạn thảo ban đầu, theo quy định của Luật Dân sự năm 2015.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ hợp đồng trên vô hiệu hay không. Hai doanh nghiệp cần phải đàm phán để có một thỏa thuận, giảm thiệt hại cho đôi bên. Bằng không, cần có sự phán quyết từ tòa án".