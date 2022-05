Tham dự buổi lễ có ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Minh An, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI; lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác năm 2022 giữa Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Công ty bảo hiểm PVI Vĩnh Phú. Ảnh: Mùa Xuân.

Chương trình thỏa thuận hợp tác được 2 bên ký kết thực hiện trong 5 năm với cam kết đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ của các bên. Các sản phẩm bảo hiểm, chính sách ưu đãi cung cấp, giới thiệu tới các cấp Hội và hội viên, nông dân phải chất lượng uy tín, phù hợp và đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.

Hai bên sẽ phối hợp, tuyên truyền giới thiệu và cung cấp tới cán bộ, hội viên, nông dân các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (gồm sản phẩm bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc), như: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe cho người vay vốn, bảo hiểm tai nạn - ốm đau, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm tài sản với những quyền lợi và mức phí bảo hiểm ưu đãi nhất.

Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết thoả thuận hợp tác năm 2022 giữa Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Công ty bảo hiểm PVI Vĩnh Phú. Ảnh: Mùa Xuân.

Trong số các sản phẩm bảo hiểm, có những sản phẩm rất hữu ích, giúp nông dân giảm bớt khó khăn khi không may xảy ra các rủi ro như: Bảo hiểm tai nạn con người sẽ được hưởng quyền lợi hữu ích khi không may xảy ra tai nạn; bảo hiểm sức khỏe cho người vay vốn giúp người nông dân giảm gánh nặng trả nợ cho ngân hàng khi không may họ gặp rủi ro…

Sau hội nghị này, Hội Nông dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp với Công ty Bảo hiểm PVI Vĩnh Phú triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác và kế hoạch phối hợp năm 2022 và các năm tiếp theo đạt được mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Sơn La và lãnh đạo Công ty bảo hiểm PVI Vĩnh Phú ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Mùa Xuân.



Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ: Chương trình hợp tác giữa Hội Nông Việt Nam với Bảo hiểm PVI với mong muốn đồng hành, chia sẻ với bà con hội viên nông dân trong lúc ốm đau, không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Sau khi ký kết xong, Hội Nông tỉnh Sơn La cần chú trọng tuyên truyền triển khai đến cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh, để từ đó hội viên, nông dân hiểu về ý nghĩa, sự cần thiết của các sản phẩm bảo hiểm.

Ông Lường Trung Hiếu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La thông tin: Sơn La là tỉnh miền núi, dân số gần 1,3 triệu người, với 12 dân tộc anh em cùng chung sống tại 12 huyện, thành phố. Thời gian qua, được sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Sơn La, công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Lường Trung Hiếu nhấn mạnh, để thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký kết, trong thời gian tới, 2 đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác bằng các kế hoạch phối hợp hằng năm và giai đoạn với chương trình, nội dung triển khai thật cụ thể, thiết thực, hiệu quả để đạt được mục tiêu mà thỏa thuận hợp tác đã đề ra.

Quán triệt và tổ chức thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Công ty Bảo hiểm PVI Vĩnh Phú tới các cấp Hội và hội viên, nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức triển khai thực hiện thỏa thuận năm 2022 và định hướng những năm tiếp theo.

Phối hợp tập huấn đào tạo đại lý Bảo hiểm PVI, mà đối tượng hướng tới là cán bộ hội nông dân cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó nông dân và các nông dân tiêu biểu ở cơ sở để thực hiện tốt hướng dẫn, quy trình và cách thức triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

"Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình tổ chức thực hiện tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Phân công đơn vị đầu mối và cán bộ phụ trách Hội Nông dân các huyện, thành phố theo 3 cụm thi đua do Cụm trưởng là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phụ trách để phối hợp chặt chẽ với cán bộ phụ trách địa bàn của Bảo hiểm PVI tổ chức thực hiện. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội phải vào cuộc quyết liệt để triển khai thỏa thuận hợp tác tới các cơ sở Hội hội viên, nông dân". Ông Lường Trung Hiếu nói.

Thông qua việc hợp tác này, nhằm hỗ trợ, nâng cao phúc lợi cho cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần bảo đảm đời sống an sinh xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Hội, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Bảo hiểm PVI.