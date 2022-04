Để trồng rau toàn theo hướng VietGAP hiện một số HTX trên địa bàn huyện Mộc Châu tự ươm cây giống, qua đó góp phần giảm chi phí đầu tư giống. Ảnh: Mùa Xuân.

Liên kết sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP

Chúng tôi đến thăm mô hình trồng rau VietGAP của gia đình ông Nguyễn Đình Dung, ở bản An Thái, xã Mường Sang khi ông đang chăm sóc vườn rau. Trò chuyện với ông, chúng tôi được biết, với khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng màu mỡ, cách đây khoảng 10 năm, gia đình ông Dung đã đầu tư hệ thống tưới phun mưa tự động trồng 1.500 m2 rau, củ, quả các loại.

Năm 2016, gia đình ông Dung tham gia HTX rau an toàn An Tâm để sản xuất rau, củ, quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Với mong muốn cung cấp sản phẩm ra thị trường đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng.

Toàn bộ diện tích rau an toàn của hội viên nông dân xã Mường Sang, huyện Mộc Châu được áp dụng hệ thống tưới phun mưa tự động. Ảnh: Tuệ Linh.

Sau khi tham gia HTX, gia đình ông Dung được cán bộ nông nghiệp, Hội Nông dân xã, huyện tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn; được các thành viên trong HTX chia sẻ kinh nghiệm trồng rau, củ, quả.

Ông Dung cho bảo: Trồng rau, củ, quả theo tiêu chuẩn VietGAP, gia đình nói không với thuốc trừ cỏ, làm cỏ bằng tay, chỉ sử dụng phân chuồng ủ hoai mục, phân hữu cơ, phân hoá học đúng liều lượng. Để phòng trừ sâu bệnh, gia đình dùng thuốc bảo vệ thực vật sinh học bón cho rau, củ quả.

Thành viên HTX Lộc Thành, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu thu hoạch rau cải thảo. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhờ cách như vậy, sản phẩm của gia đình ông Dung đã tạo dựng được uy tín trên thị trường. Đến mùa thu hoạch, thương lái đánh ô tô lên tận vườn thu mua.

Để nâng cao thu nhập, gia đình ông Dung chủ yếu trồng bắp cải trái vụ từ tháng 3 đến tháng 8; bắp cải trái vụ cho thu nhập gấp 2, 3 lần so với chính vụ. Bình quân mỗi năm, gia đình ông Dung xuất bán được trên 20 tấn rau, củ, quả các loại ra thị trường, thu nhập khoảng 200 triệu đồng.

Cải thảo là loại rau dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn, có thể trồng nhiều vụ trong năm nên được nhiều hội viên nông dân đưa vào trồng để nâng cao thu nhập. Ảnh: Tuệ Linh.

Còn chị Nguyễn Thị Bé, thành viên HTX Lộc Thành, trồng 5.000 m2 rau cải thảo, bắp cải, cải mèo, đông dư... khi tham gia HTX chị Bé được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong HTX lẫn nhau từ đó đã giúp vườn rau của gia đình chị phát triển tốt hơn.

Đầu ra không phải lo, thu hoạch đến đâu được các thương lái và HTX thu mua đến đó, trung bình mỗi năm gia đình chị Bé thu được 45 tấn rau các loại, sau khi trừ chi phí, lãi 200 triệu đồng.

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật trồng cây cải thảo theo hướng VietGAP nên đạt năng suất cao, chất lượng tốt được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Mùa Xuân.

Quan tâm, hỗ trợ các HTX trồng rau an toàn theo hướng VietGAP

Anh Nguyễn Văn Quân, Giám đốc HTX Lộc Thành, xã Mường Sang, thông tin: Năm 2019, HTX được thành lập, gồm 20 thành viên tham gia, chủ yếu trồng rau bắp cải, cải thảo; bí xanh, bí đỏ, su su, su hào…, với diện tích 20 ha, sản lượng đạt 700 - 800 tấn/năm, sau khi trừ chi phí lãi 6,5 tỷ đồng.

Hiện HTX đang sản xuất theo quy trình VietGAP và đang hoàn thiện hồ sơ để các cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn VietGAP.

Ngoài trồng bắp cải, cải thảo, các thành viên của HTX An Tâm, xã Mường Sang còn trồng rau cải ngọt, với giá bán 10 nghìn đồng/kg. Ảnh: Mùa Xuân.

Đến nay, huyện Mộc Châu có gần 3.000 ha rau, củ quả các loại, sản lượng ước đạt trên 27.600 tấn/năm. Nhiều hội viên nông dân đã cùng nhau liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn theo hướng VietGAP và hữu cơ.

Đưa rau an toàn phát triển thành thế mạnh của vùng, cũng như việc mở ra những thị trường tiêu thụ tiềm năng, để góp phần phát triển chuỗi bền vững, lâu dài của huyện.

Ông Lường Tiến Quynh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mộc Châu, cho biết: Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt việc thành lập các HTX nông nghiệp. Điển hình như HTX nông nghiệp ở xã Mường Sang, từ khi thành lập HTX đang đi vào hoạt động hiệu quả và được Hội Nông dân huyện trực tiếp giúp đỡ. Trong đó, HTX được hỗ trợ một hệ thống tưới nước sạch, trị giá 15 triệu đồng từ nguồn vốn Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

Những luống rau an toàn thẳng tắp của nông dân huyện Mộc Châu đang trong quá trình sinh trưởng và phát triển tốt. Ảnh: Tuệ Linh.

Hiện HTX Lộc Thành không chỉ phát huy hiệu quả trong việc phát triển trồng rau, củ quả an toàn mà HTX còn phối hợp cùng Hội Nông dân huyện thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội như xóa nhà tạm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng như các HTX khác, HTX An Tâm tại bản An Thái, xã Mường Sang cũng tập trung phát triển trồng rau củ, quả an toàn theo hướng VietGAP được Hội Nông dân phối hợp cùng các xã viên tập huấn chương trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất...

Rau của các thành viên HTX Lộc Thành, xã Mường Sang đến mùa thu hoạch được các thương lái tìm đến tận vườn để thu mua. Ảnh: Mùa Xuân.

"Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các HTX, Hội Nông dân huyện Mộc Châu đang có chương trình cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Đưa các loại giống rau mới có năng suất, chất lượng cao vào trồng và hỗ trợ phân bón cho các HTX.

Đồng thời, hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc rau theo hướng hữu cơ cho hội viên nông dân và các HTX. Bên cạnh đó, Hội Nông dân cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các HTX trong quá trình kết nối tiêu thụ sản phẩm rau an toàn tại các siêu thị lớn ở Hà Nội và các tỉnh khác". Ông Lường Tiến Quynh nói.

Bằng việc phát triển trồng các loại rau an toàn gắn với ứng dụng công nghệ cao, các HTX và nông dân trên địa bàn huyện Mộc Châu đã đầu tư xây dựng nhà lưới, nhà kính, mua máy móc thiết bị, hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun sương để sản xuất hàng trăm ha rau xanh, củ quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Góp phần nâng cao năng suất, chất lượng vượt trội, hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so với phương pháp sản xuất truyền thống.