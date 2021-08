Hợp tác sản xuất chế phẩm VIPDERVIR, Công ty Vinh Gia "đẻ" thêm thực phẩm chức năng VIPDERVIR-C

Hợp tác về chế phẩm

Theo thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữa Viện Công nghệ sinh học và Công ty Cổ phần dược phẩm Vinh Gia có hợp đồng Hợp tác công nghệ sản xuất (chế phẩm VIPDERVIR) ký ngày 20/3/2020

Việc Công ty Cổ phần dược phẩm Vinh Gia đơn phương sản xuất, đăng ký lưu hành thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIPDERVIR-C là không đúng với nội dung. Do đó, Công ty Cổ phần dược phẩm Vinh Gia thay đổi tên thực phẩm bảo vệ sức khoẻ VIPDERVIR-C để tránh hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Trả lời Dân Việt về thông tin Viện Hà lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Nguyễn Sơn Tùng - Phụ trách nhãn hàng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIPDERVIR C của Dược phẩm Vinh Gia cho rằng: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIPDERVIR C ghi là "thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".

Sản phẩm đã được công bố tại Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế số công bố 5932/2021/ĐKSP cấp ngày 29/06/2021 với công dụng "hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh do virus, do sức đề kháng kém gây ra".

Sáng ngày 13/8, Phóng viên liên hệ với PGS.TS Nghiên cứu viên Cao cấp Lê Quang Huấn là chủ nhiệm dự án nghiên cứu thuốc điều trị Covid -19 VIPDERVIR, ông Huấn cho biết đang đi cùng Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học là ông Chu Hoàng Hà và chuyển luôn điện thoại cho Viện Trưởng.

Ngay sau đó, Viện trưởng Chu Hoàng Hà cho biết, “Chúng tôi đang họp, có thông tin thắc mắc thì gửi email tôi trả lời".

Nhưng khi phóng viên đề nghị gửi câu hỏi qua email thì vị này lại phản hồi: “Tốt nhất là các bạn lên website của Viện sẽ có thông báo mới. Hiện tôi đang rất bận trong Nhà máy để lo sản xuất thuốc đi thử nghiệm lâm sàng nên không trả lời gì trong lúc này”.

Trưa cùng ngày, PV liên lạc lại với PGS.TS Nghiên cứu viên Cao cấp Lê Quang Huấn về việc hợp tác với Công ty cổ phẩm dược phẩm Vinh Gia.

Phóng viên đặt câu hỏi: Công ty Cổ phần dược phẩm Vinh Gia đơn phương sản xuất, đăng ký lưu hành thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIPDERVIR-C là không đúng với nội dung hợp đồng Hợp tác công nghệ sản xuất (chế phẩm VIPDERVIR) ký ngày 20/3/2020 giữa Viện Công nghệ sinh học và Công ty Cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Cụ thể là không đúng với nội dung gì?

PGS.TS Nghiên cứu viên Cao cấp Lê Quang Huấn cho biết: "Viện sẽ có thông báo tiếp theo cụ thể hơn về nội dung này vì đã có hợp đồng và phải tuân theo các quy định của Luật chuyển giao Khoa học công nghệ".



Về việc, tên thuốc Vipdervir có được đặt tên giống với tên hoạt chất không?

Ông Huấn cho rằng: "Không có quy định nào là sản phẩm thuốc không được đặt theo tên của hoạt chất. Vì mình đẻ đứa con ra, đặt tên như nào là do mình, chẳng có quy định nào về vấn đề này.

Tên hoạt chất, khác với tên sản phẩm. Một sản phẩm có nhiều hoạt chất, khi hoạt chất kết hợp với nhau ra sản phẩm thuốc thì sẽ lấy một tên khác để đặt tên thương mại".

Phóng viên cũng đặt câu hỏi, khi mới có kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng có được gọi Vipdervir là thuốc?

Ông Huấn cũng trả lời: "Đã nghiên cứu phấn đấu đến sản phẩm thuốc thì tên gọi không ảnh hưởng gì. Sau này nghiên cứu thành công thì còn phải trình lên Cục Quản lý dược cấp phép cho tên gọi trước khi thương mại nên hiện tại chỉ là tên gọi không có vấn đề gì".

Ngày 10/8, trong buổi họp báo Viện có đưa ra sản phẩm mẫu thuốc Vipdervir và có hướng dẫn sử dụng có đúng quy định không?

Ông Huấn trả lời: "Đang phấn đấu nên ghi như thế không có vấn đề gì. Vì khi nghiên cứu cũng phải đưa ra thử nghiệm lâm sàng, xác định liều lượng, xác định độc tính…".

Ngày 10/8, buổi họp báo ghi rõ là công bố kết quả nghiên cứu thuốc điều trị Covid -19 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình từ web của Công ty Vĩnh Gia, hiện đã bị gỡ)

"Sạn" trong họp báo

Trước đó, ngày 10/8, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức buổi Họp báo trực tuyến công bố kết quả nghiên cứu thành công giai đoạn tiền lâm sàng thuốc thử nghiệm điều trị Covid-19 có tên là VIPDERVIR.



Đây là kết quả nghiên cứu của Viện Công nghệ sinh học do PGS.TS. Lê Quang Huấn chủ trì, có sự đánh giá khoa học của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền của Bộ Y tế.

Thế nhưng, phông nền của buổi họp báo lại là "công bố kết quả nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".

Theo nguồn tin của Dân Việt, ngay khi nhìn thấy dòng chữ này, đã có cán bộ ở Bộ Y tế góp ý bởi đây là buổi công bố kết quả nghiên cứu giai đoạn tiền lâm sàng thuốc thử nghiệm, chưa phải là thuốc điều trị.

Tuy nhiên, nội dung thông tin "Công bố thuốc điều trị Covid-19" vẫn được đưa ra và xuất hiện trên nhiều phương tiện thông tin truyền thông đại chúng.

Thậm chí, trong bức ảnh được chụp về sản phẩm VIPDERVIR phát sóng trên phương tiện truyền thông đại chúng, sản phẩm VIPDERVIR được công bố là thuốc điều trị COVID-19, mới hoàn thành xong giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàng, nhưng trên vỏ hộp đã ghi đầy đủ liều lượng và cách sử dụng.





Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam yêu cầu Công ty CP dược phẩm Vinh Gia thay đổi tên thực phẩm bảo vệ sức khoẻ VIPDERVIR-C để tránh hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Ảnh: Website Cục ATVSTP

Trao đổi với Dân Việt, một chuyên gia trong lĩnh vực dược cho biết: Những hoạt chất đang nghiên cứu không được gọi là thuốc, mà phải gọi là hoạt chất hoặc ứng viên thuốc (drug candidate).

Tất cả các hoạt chất đang được nghiên cứu phải được mã hóa dưới một cái tên khác. Tuyệt đối không được đưa cả tên hoạt chất và nhất là tên thương mại.

Liều lượng và cách sử dụng chỉ được công bố khi ứng viên thuốc hoàn tất thử nghiệm lâm sàng phase 3. Lúc đó mới có cơ sở đánh giá liều an toàn hoặc liều độc và các tác dụng không mong muốn của ứng viên thuốc.



Các chuyên gia cũng cho rằng, chỉ khi nghiên cứu lâm sàng trên người có kết quả ở giai đoạn 3 thì mới được gọi là thuốc để tránh hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Nhất là việc có một sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ tên gần giống là dễ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

PV cũng đặt câu hỏi với cán bộ Viện Công nghệ sinh học tham gia tổ chức họp báo, tại sao mới ở giai đoạn tiền lâm sàng nhưng đã in ấn mẫu mã, hướng dẫn sử dụng trên vỏ thuốc nhưng vị này không trả lời.

VIPDERVIR mới hoàn thành giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàng. Ảnh CTV.

Chính Công ty CP Dược phẩm Vinh Gia cũng cho rằng, một số thông tin về việc "Điều chế thành công thuốc Vipdervir để điều trị Covid-19" là chưa chính xác. Đây là thuốc điều trị nhưng đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.



Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia chỉ là đơn vị hợp tác nghiên cứu, không phải là đơn vị tổ chức, cũng không gửi giấy mời tới các cơ quan báo đài tham dự.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vipdervir C với công dụng "hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh do virus, do sức đề kháng kém gây ra" dù đã được cấp số công bố từ ngày 29/06/2021, nhưng vì nhiều lý do chủ quan và khách quan, đến nay, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia chưa tiến hành truyền thông quảng cáo cho sản phẩm này trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Sản phẩm cũng chưa được bán tại các nhà thuốc, vì vậy không có chuyện quảng cáo sai sự thật.

Nhóm nghiên cứu sản phẩm thuốc VIPDERVIR điều trị Covid-19 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

"Về buổi họp báo, Công ty CPDP Vinh Gia là khách mời, với tư cách là nhà đầu tư nghiên cứu. Các báo đăng sai thông tin do Viện Hàn lâm cung cấp, việc đó không liên quan cũng không gây ảnh hưởng hay tác động xấu tới Công ty CPDP Vinh Gia. Vì vậy, công ty không có quyền can thiệp hay ý kiến.

Công ty chỉ yêu cầu các báo, nếu đăng thông tin chưa chính xác, gây tổn hại uy tín, danh dự, gây thất thiệt cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia cần đính chính theo nội dung công ty đã cung cấp. Luật sư đại diện của công ty đã và sẽ gửi thông tin chính xác tới họ, yêu cầu xóa bài đăng và bài chia sẻ, yêu cầu cải chính thông tin", ông Nguyễn Sơn Tùng nói.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Sơn Tùng không giải thích được vì sao tên của thực phẩm chức năng của Công ty CP Dược phẩm Vinh Gia lại giống tên thuốc thử nghiệm phối hợp cùng Viện Công nghệ sinh học.

Thêm nữa, trên chính website của Công ty CPDP Vinh Gia cũng đăng các clip, bài báo thông tin về buổi họp báo, sau khi có phản ứng của dư luận, những thông tin này đã bị xóa đi.



Trả lời câu hỏi này, ông Tùng lý giải: "Các thông tin về buổi họp báo đã được bộ phận nội dung đăng tin lên website của công ty. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty đã xem xét lại và thấy việc đăng những nội dung này lên website công ty, có thể khiến người đọc hiểu nhầm VIPDERVIR được công bố chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIPDERVIR C nên đã yêu cầu gỡ bài!?".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.