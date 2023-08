Đường đi của bão Sao La phức tạp, có nhiều kịch bản khác nhau

Thông tin về cơn bão Sao La trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines), đại diện Tổng cục Khí tượng thủy văn, cho biết cơn bão này đang có sức gió cấp 11, giật cấp 14 và di chuyển về phía nam.

Tổng cục Khí tượng thủy văn cũng nhận định, trong 2 - 3 ngày tới, bão Sao La chưa có khả năng đi vào khu vực Biển Đông.

Trươc đó, cơ quan khí tượng dự báo, bão Sao La có đường đi phức tạp, đang được theo dõi chặt chẽ.

Nếu bão Sao La không di chuyển vào Biển Đông thì tháng 8 là năm không xuất hiện cơn bão, áp thấp nhiệt đới nào trên Biển Đông.

Bão Sao La ở gần Biển Đông có diễn biến khó lường cả về cường độ và quỹ đạo.

30 năm qua, chỉ có 2 năm là 2011 và 2015 không có bão trên Biển Đông trong tháng 8. Điều này cũng phản ánh tác động của năm El Nino khiến bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện ít hơn bình thường.

Theo dự báo dài hạn, từ 21/8 - 20/9, có khả năng xuất hiện 1 - 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến Bắc bộ, Trung bộ.

Từ nửa cuối tháng 8 đến hết tháng 11, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 5 - 7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2 - 3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta; đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Trước đó, trong tháng 7 đã xuất hiện 2 cơn bão trên khu vực Biển Đông là cơn bão số 1 (Talim) và cơn bão số 2 (Doksuri). Trong đó, bão số 1 đã đổ bộ vào khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào ngày 18.7, sau đó đi dọc theo biên giới Việt - Trung và suy yếu thành một vùng thấp trên khu vực các tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn.

Cơn bão Sao La có đường đi rất phức tạp. Dự báo của các trung tâm Dự báo bão trên Thế Giới đang có sự phân tán lớn, hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi chặt về cơn bão này.

Do ảnh hưởng áp cao cận nhiệt đới nhiều hình thế khác nhau trong khoảng 1-2 ngày tới bão di chuyển chậm và hướng di chuyển phức tạp thay đổi hướng liên tục. Kết hợp bão đang ở trong môi trường thuận lợi bề mặt đại dương ấm, độ cắt đứt gió thấp... nên rất nhiều khả năng Sao La sẽ trở thành siêu bão khi tiến gần đảo Đài Loan (Trung Quốc) với sức gió 240km/h giật 280km/h. Một khả năng khác là bão có thể đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông với cường độ rất mạnh, tuy nhiên xác suất này thấp hơn.

Ảnh vệ tinh bão Saola. Ảnh: PAGASA

Về diễn biến thời tiết, trong 3 ngày tới miền Bắc liên tiếp mưa, cục bộ nhiều nơi có mưa to. Đêm qua (25/8), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/8 đến 03h ngày 26/8 có nơi trên 50mm như: Tà Gia (Lai Châu) 56.4mm, Xuân Sơn (Phú Thọ) 96.2mm, Quí Quân (Tuyên Quang) 82.6mm, Tân Thịnh (Yên Bái) 68.4mm, Tiên Sơn (Bắc Giang) 60.0mm, Đoài Dương (Cao Bằng) 59.8mm, Quế Võ (Bắc Ninh) 51.2mm…



Dự báo ngày và đêm 26/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Từ đêm 27-28/8, khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 150mm/ đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.