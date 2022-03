Hot girl Thiên An hoang mang cực độ khi biết tin có con

Hot girl Thiên An từng khiến dư luận xôn xao khi công khai có con đầu lòng với Jack vào đầu tháng 4/2021. Người đẹp sinh năm 1998 cho biết, cô và Jack yêu nhau được hơn hai năm, được gia đình chấp thuận. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay sau khoảng một tháng khi cô sinh con. Mới đây, Thiên An bất ngờ xuất hiện trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Tại đây, cô có dịp trải lòng về hành trình làm mẹ đơn thân của mình.

Hot girl Thiên An cho biết, thời điểm cô phát hiện mang thai con gái đầu lòng ở tuổi 22 khiến cô vô cùng hoang mang, lo lắng. Sau đó, Thiên An đã thông báo là bạn trai - Jack. "Lúc đó, tôi hoang mang cực độ, không thể diễn tả nổi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi thông báo cho ba của em bé và nhận được phản ứng giống như tôi. Tôi không nghĩ anh ấy hoang mang đến mức như vậy", Thiên An chia sẻ.

Hot girl Thiên An hiếm hoi hé lộ phản ứng của Jack khi biết tin có con đầu lòng. (Ảnh chụp màn hình)

Người đẹp cũng tâm sự về quá trình mang thai cô giấu gia đình và ở một mình. Đến tháng thứ 4, Thiên An mới dám thông báo sự thật có con đầu lòng cho người thân. Dù có con ngoài ý muốn nhưng hot girl Thiên An quyết tâm nuôi dưỡng con gái đầu lòng.

"Khi chưa thông báo với gia đình, tôi hoàn toàn một mình trong khi bản thân không biết mang thai sẽ như thế nào, cách chăm sóc con ra sao. Khi đó, tôi đã rất căng thẳng và việc không thể nói với mẹ càng khiến tôi căng thẳng hơn. Bản thân tôi không nói với mẹ vì tôi sợ mẹ sốc, buồn. Đã vậy chuyện của tôi càng không thể nói với người ngoài, bạn bè của tôi không ai hay biết. Trong khoảng thời gian 4 tháng mang thai, tôi vẫn ăn uống đầy đủ, không bị ốm nghén và vẫn đi làm bình thường", người đẹp cho hay.

Nhan sắc xinh đẹp của hot girl Thiên An sau sinh con gái đầu lòng. (Ảnh: FBNV)

Thiên An cũng chia sẻ thêm, mẹ của cô khóc rất nhiều khi biết cô có thai: "Mẹ tôi rất sốc nhưng cũng cực kỳ tâm lý và thương con, thương cháu. Sợ tôi bị trầm cảm nên mẹ bỏ qua hết, khuyên tôi hãy giữ gìn sức khỏe, mẹ tròn con vuông rồi mọi chuyện tính sau. Bản thân tôi cũng không muốn làm gánh nặng cho mẹ. Đến tháng gần sinh con, tôi vẫn đi khám thai một mình, không cho mẹ đi theo".

Chia sẻ về mối quan hệ với bạn trai khi cô một mình chăm sóc con đầu lòng, hot girl Thiên An khẳng định: "Tôi nghĩ con là con của tôi. Nếu mình quá buồn, khóc nhiều thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Tôi không biết thế nào tôi lại có thể vượt qua được khoảng thời gian đó một cách lành lặn. Khi tôi sinh con xong rồi, nhìn lại tôi mới thấy "nể" bản thân".

"Tôi đau lòng vì chọn nhầm người"

Trước đó, Thiên An lên tiếng xác nhận có con với Jack giữa ồn ào nam ca sĩ bị tố "bắt cá nhiều tay". Thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1998 chia sẻ việc cô đã chọn nhầm người, đau lòng vì khiến con đầu lòng không có được tình thương hoàn hảo từ cả cha lẫn mẹ.

"Tôi đau vì mình chọn nhầm người nhưng đau hơn là khiến con mình không có sự quan tâm của bố từ lúc trong bụng mẹ đến lúc lọt lòng. Khi mang nặng đẻ đau, tôi tự làm mọi thứ một mình. Tôi thông cảm công việc của anh áp lực nên anh không dành thời gian cho mẹ con tôi. Nhưng anh lại dành thời gian cho 2-3 cô gái khác", hot girl Thiên An chia sẻ.

Thiên An vướng nghi vấn tình cảm khi liên tiếp xuất hiện trong các MV của Jack. (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi Thiên An lên tiếng, Jack cũng xác nhận chuyện có con đầu lòng. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi và hứa hẹn sẽ thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn cho đến khi con gái trưởng thành. Giọng ca "Sóng gió" cho biết: "Tôi và Thiên An có biết nhau khi cùng hoạt động và làm việc vào năm 2019. Đến khi tôi tách ra hoạt động riêng thì có gặp lại, từ sự đồng cảm ban đầu, cả hai có phát sinh quan hệ tình cảm tự nguyện. Nhưng chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tận tường, mọi thứ đã không diễn tiến như mong đợi của cả Thiên An và tôi.

Thời gian này tôi không còn trong một mối quan hệ tình cảm nào. Mong các bạn loại trừ những câu chuyện gán ghép với những người không liên quan, họ phải chịu gièm pha trên mạng xã hội...

Tôi cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, tôi vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành...".

Thiên An (tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An) sinh năm 1998 tại Bình Dương. Cô nàng từng là sinh viên Đại học Công nghệ TP. HCM - Hutech và sớm bén duyên với công việc người mẫu ảnh. Nhờ sở hữu ngoại hình gợi cảm và gương mặt xinh đẹp, Thiên An từng được ví là bản sao hoàn hảo của Angela Phương Trinh. Nữ chính trong MV "Sóng gió" của Jack cũng từng tham gia nhiều cuộc thi và đạt danh hiệu Á khôi 2 Miss Hutech, lọt top 10 cuộc thi Tài năng MC Hutech. Vào năm 2017, cô từng đăng ký dự thi The Face nhưng chỉ lọt top 50. Bước ngoặt trong sự nghiệp của hot girl Thiên An, đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả là khi cô hợp tác cùng Jack và K-ICM trong các MV đình đám như: "Sóng gió", "Bạc phận"...

Sự xuất hiện dày đặc trong các MV của Jack từng khiến Thiên An và nam ca sĩ vướng nghi vấn tình cảm. Tuy nhiên, thời điểm đó, Jack từng thẳng thắn cho biết, anh chưa nghĩ đến việc có người yêu.