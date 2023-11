Đường dây mại dâm của giới showbiz bị bắt

Ngày 3/11, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong giới showbiz với quy mô lớn.

Theo đó, đường dây này do Huỳnh Thanh Thuận (33 tuổi, quê quán Kiên Giang, làm chuyên viên trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân - stylist) cầm đầu.

Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: BCA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/10, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt quả tang ba cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, trong đó có các người bán dâm là V.T.T.T. (người mẫu, hot girl TikToker), H.P.T.H. (người mẫu, hot Facebooker) và L.H.P. (người mẫu, hoa khôi ngành làm đẹp châu Á).

Đồng thời, ngăn chặn một cặp nam nữ chuẩn bị xuất cảnh đi Singapore mua bán dâm với hình thức du lịch nước ngoài, người bán dâm được xác định là T.T.L. (ca sĩ).

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba nghi phạm về hành vi môi giới mại dâm, gồm Huỳnh Thanh Thuận, Phạm Đỗ Nhật Duy (38 tuổi, trú quận 7, TP.HCM, lao động tự do), Lê Thị Thu Thảo (38 tuổi, trú Kiên Giang, lao động tự do).

Tại cơ quan điều tra, ba nghi phạm khai nhận đã hoạt động môi giới mại dâm từ đầu năm 2023. Quá trình này, Thuận, Thảo, Duy đã môi giới cho nhiều gái bán dâm, khách mua dâm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bán dâm chỉ bị phạt tối đa 5 triệu đồng

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, câu chuyện hoa hậu, á hậu, hoa khôi, người mẫu, ca sỹ, tiếp viên hàng không, những người nổi tiếng ở Việt Nam bán dâm giá cao không còn là chuyện lạ, thậm chí còn trở nên phổ biến qua các vụ án mà cơ quan điều tra đã triệt phá thời gian gần đây.

Điều này cho thấy đang có sự xuống cấp nghiêm trọng trong mọi tầng lớp xã hội, trong đó có cả những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng, vì tiền mà sẵn sàng đánh đổi tất cả, trong đó bao gồm cả việc bán thân, trở thành gái mại dâm.

Pháp luật quy định chỉ có hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi và cố ý lây truyền HIV cho người khác thông qua hành vi mua bán dâm, mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn đối với hành vi mua dâm và bán dâm giữa những người đã thành niên dù thực hiện bao nhiêu lần chăng nữa, mức xử phạt không quá 5 triệu đồng. Có lẽ vì thế mà nhiều người đã bất chấp.

Đối với các đối tượng môi giới mại dâm, ông Cường cho rằng, những người này thường lập thành đường dây môi giới với hàng chục, thậm chí hàng trăm người tham gia khiến hoạt động mua bán dâm trở nên phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội nên sẽ bị xử lý hình sự về tội môi giới mại dâm.

Vì thực hiện hành vi có sự cấu kết chặt chẽ với nhau, cùng ý chí thực hiện hành vi môi giới mại dâm nên các đối tượng thường bị xử lý với tình tiết là phạm tội có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên, đối với hai người trở lên, có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng nên hình phạt sẽ thuộc khung phạt tù từ 3 đến 7 năm.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy các đối tượng đã thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên, hình phạt là phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Vị chuyên gia nêu quan điểm, một trong những nguyên nhân khiến hoạt động mại dâm diễn biến phức tạp là do hành vi môi giới mại dâm, đó là những đối tượng trung gian dẫn dắt, giới thiệu giữa người mua dâm với người bán dâm.

Các đối tượng này thường có mối quan hệ quen biết với nhiều gái bán dâm, biết cách tiếp cận với người có nhu cầu mua dâm để tổ chức thực hiện giao dịch nhằm trục lợi.