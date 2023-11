Hung thủ sát hại Thượng úy Công an ở Hà Tĩnh có thể bị xử lý thế nào?

Thượng úy Trần Trung Hiếu đã hy sinh

Sáng ngày 17/11, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị đang báo cáo Bộ Công an, đề xuất truy thăng cấp bậc cho thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân lên đại úy.

Thượng úy Trần Trung Hiếu. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, hồ sơ, đề xuất cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ đối với thượng úy Trần Trung Hiếu.

Thượng úy Trần Trung Hiếu, (31 tuổi, là cán bộ Công an xã Xuân Hồng, Công an huyện Nghi Xuân) trong lúc làm nhiệm vụ đã hi sinh vào hồi 6 giờ 35 phút ngày 17/11/2023.

Sau 4 ngày được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, sáng 17/11, do vết thương nặng, Thượng úy Hiếu không qua khỏi.

Trước đó vào khoảng 15h45 ngày 13/11, thượng úy Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997), trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang.

Tuy nhiên, bất ngờ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm vào cổ và vùng ngực của thượng úy Hiếu khiến anh bị thương rất nặng, được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để điều trị.

Đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, ở thôn 1, xã Xuân Hồng) đã bị khống chế và đưa về trụ sở công an. Đối tượng này đã bị khởi tố về tội giết người.

Hai tình tiết tăng nặng

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với diễn biến sự việc cho thấy hành vi của đối tượng rất côn đồ, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật.

Ngay khi tiếp cận với đồng chí thượng úy công an, đối tượng đã sử dụng hung khí là kéo để tấn công gây nguy hiểm đến tính mạng và dẫn đến nạn nhân tử vong. Điều đáng chú ý đối tượng biết rõ nạn nhân là công an nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nhân thân lý lịch của đối tượng, làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc, xác định ngoài hành vi giết người thi hành công vụ, đối tượng còn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nào khác hay không (ví dụ như buôn bán trái phép chất ma túy) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, hành vi dùng dao tấn công, sát hại trung úy công an là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là hành vi có tính chất côn đồ, giết người thi hành công vụ.

Khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự có khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.