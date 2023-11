Huy động doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp quốc phòng, an ninh

Chiều 8/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QH

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, xuất phát từ thực tiễn hiện nay đặt ra yêu cầu phải xây dựng Luật để điều chỉnh những quy định về công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật…

Mục đích xây dựng luật là nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, động viên công nghiệp trước mắt và lâu dài.

Trong đó, bao gồm cả đảm bảo cơ chế, chính sách đặc thù cho những lĩnh vực đặc biệt quan trọng của công nghiệp quốc phòng, an ninh, phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ trong đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang;

Tổ chức đổi mới, sắp xếp hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng, an ninh phù hợp đặc thù công nghiệp quốc phòng, an ninh, động viên công nghiệp và gắn với phương thức tác chiến của quân đội, nhiệm vụ của công an, đáp ứng với kinh tế thị trường, hội nhập toàn cầu.

Đồng thời, việc xây dựng luật còn giúp huy động các thành phần kinh tế, doanh nghiệp ngoài lực lượng vũ trang nhân dân có tiềm lực về tài chính, khoa học công nghệ tham gia đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp; tham gia sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, dự thảo Luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp bố cục gồm 07 chương và 73 điều. Nội dung cơ bản tập trung vào 5 chính sách nổi bật được Chính phủ, Quốc hội thông qua.

Trình bày thẩm tra, Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nêu việc phân loại các chế độ, chính sách trong dự thảo Luật theo từng đối tượng, nhóm đối tượng là hợp lý. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, các chế độ, chính sách còn tản mạn, thiếu tính khái quát.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới. Ảnh: QH

Về chế độ, chính sách đối với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể, minh bạch hơn về chế độ, chính sách đối với các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng.

Ngoài ra, cần bảo đảm thống nhất với Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và bảo đảm tính khả thi.

Về bảo đảm nguồn lực, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí với dự thảo Luật quy định nguồn lực tài chính cho phát triển công nghiệp an ninh quốc phòng bảo đảm và trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn khó khăn thì việc huy động các nguồn hợp pháp khác như từ các quỹ, nguồn vay, tài trợ, trích lập sau thuế là phù hợp. Đây sẽ là nền tảng vật chất quan trọng để bảo đảm cho công nghiệp an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, Chính phủ dự kiến sẽ không quy định về "nguồn vốn chuyên biệt" mà thay bằng "nguồn vốn hợp pháp khác". Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết, đây là vấn đề mới, việc triển khai phải gắn với chế độ bảo mật, do đó, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ để phù hợp với thực tiễn và thống nhất trong hệ thống pháp luật.