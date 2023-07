Huyện Đông Anh lên quận, giá khởi điểm đấu giá đất 27 triệu đồng/m2

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá đất để xây dựng nhà ở là tài sản của UBND huyện Đông Anh.

Cụ thể, huyện Đông Anh tổ chức đấu giá đất tại địa bàn thôn Đình Tràng, xã Dục Tú. Diện tích 25 thửa đất đấu giá từ 70,07 – 103,3m2. Giá khởi điểm đấu giá đất từ 27,3 đến 38,1 triệu đồng/m2.

Hình thức, phương thức đấu giá đất theo từng thửa đất bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên. Những người tham gia đấu giá đất phải nộp tiền đặt trước từ 400 triệu đồng đến hơn 787 triệu đồng, tùy từng thửa đất. Thời gian đặt tiền trong hai ngày 12 và 13/7. Các thửa đất sẽ được tổ chức đấu giá vào lúc 8 giờ 30 ngày 15/7 tới tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh.

Trước đó ngày 20/5, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh phối hợp với Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt tổ chức phiên đấu giá đất để xây dựng nhà ở đối với 15 thửa đất tại thôn Hà Phong, xã Liên Hà.

Huyện Đông Anh lên quận sẽ giúp các phiên đấu giá đất sôi động hơn (Ảnh: TN)

Trong đó, các thửa đất có tổng diện tích 1.393 m2 với giá khởi điểm từ 20,8 đến 23,1 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá đất đã có 41 khách hàng tham gia, 65 hồ sơ đăng ký. Theo đó, kết quả trúng đấu giá đất cao nhất là 24,9 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 20,8 triệu đồng/m2. Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá là hơn 31,9 tỷ đồng, tăng hơn 1,1 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Từ khoảng cuối năm 2022 đến nay, nhiều lô đất tại huyện Đông Anh đã phải đấu giá nhiều lần mà chưa thành công như hàng chục thửa đất tại thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà. Nguyên nhân là mức giá khởi điểm được xây dựng tại thời điểm sốt đất cuối năm ngoái nên khá cao dẫn tới tình trạng không có người mua. Những trường hợp đấu giá đất thành công cũng không có giá trúng quá cao, điều này cho thấy sự trầm lắng của thị trường đất đấu giá tại khu vực "sốt nóng" giữa năm 2022.

Trong khi đó, ngày 2/7 mới đây, trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đất đối với 12 thửa đất. Các thửa đất thuộc địa bàn xã Nguyên Khê; xã Thụy Lâm, xã Đông Hội và Mai Lâm.

Giá khởi điểm cho các thửa đất thấp nhất từ 15 triệu đồng/m2 đến cao nhất là 60,9 triệu đồng/m2, tùy theo diện tích và vị trí từng thửa. Kết quả giá trúng đấu giá cao nhất là 75,9 triệu đồng/m2, giá trúng thấp nhất là 24,5 triệu đồng/m2. Tổng số tiền thu được từ cuộc đấu giá gần 52 tỷ đồng. Điều này cho thấy, giá trúng đấu giá đất đã có sự chênh lệch cao hơn so với giá khởi điểm, khác hẳn so với các phiên đấu giá đất vài tháng trước đó. Theo các chuyên gia nhận định, thị trường đấu giá đất chịu tác động lớn từ phân khúc đất nền, khi có thông tin tốt liên quan đến quy hoạch thì giá đất nền sẽ tăng trưởng. Do đó, khi thông tin huyện Đông Anh lên quận ngày càng gần thì các phiên đấu giá đất sẽ trở nên sôi động hơn.