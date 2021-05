Israel phát động hàng chục cuộc không kích trong bối cảnh giao tranh ở Gaza bước sang tuần thứ hai

Một binh sĩ Israel đi bên cạnh chiếc xe quân sự tại đơn vị pháo binh di động.

Các tổ chức Hòa bình Quốc tế đã kêu gọi ngừng bắn, nhưng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự đình chiến của cả hai bên. Sự thù địch nghiêm trọng nhất giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas cầm quyền ở Gaza trong nhiều năm có vẻ như đang ở trong giai đoạn đỉnh điểm căng thẳng. Những con đường, tòa nhà an ninh, trại huấn luyện và nhà ở của các chiến binh bị đánh bom trong các cuộc tấn công của Israel dường như tập trung vào thành phố Gaza. Âm thanh của các vụ nổ đã vang lên trong đêm ở nhiều nơi trong khu vực của người Palestine. Quân đội Israel cho biết máy bay chiến đấu đã tấn công các mục tiêu khủng bố, sau khi các tên lửa từ Gaza được bắn vào các thành phố Beersheba và Ashkelon của Israel. Hiện tại vẫn chưa có báo cáo chính xác về số thương vong ở hai bên biên giới.

Mối quan tâm của thế giới tập trung vào khu vực này sau một cuộc không kích của Israel ở Gaza phá hủy một số ngôi nhà, các quan chức y tế Palestine cho biết vụ đánh bom đã giết chết 42 người, trong đó có 10 trẻ em và các cuộc tấn công tên lửa khác liên tục nhằm vào các thị trấn của Israel.

Người Palestine biểu tình về mối căng thẳng Israel-Gaza đang ngày càng leo thang

Đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp hơn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chia sẻ trên Twitter: "Tất cả các bên cần giảm căng thẳng và bạo lực phải chấm dứt ngay lập tức", công bố này được chia sẻ sau khi ông có cuộc họp với ngoại trưởng Ai Cập về bạo lực đang diễn ra ở Israel, Gaza. Tại cuộc họp ngày Chủ nhật của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ cho biết họ đã nói rõ với Israel, người Palestine và những nước khác rằng họ sẵn sàng đưa ra hỗ trợ nếu các bên tìm kiếm một lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch của Israel tại Gaza đang diễn ra ở mức "cao trào", và phải có sự răn đe để ngăn chặn xung đột trong tương lai với Hamas, lực lượng cai trị Gaza. Ông Netanyahu nói trong một bài phát biểu trên truyền hình sau khi Nội các an ninh của ông họp vào Chủ nhật: "Chúng tôi sẽ hành động chừng nào cần thiết, để khôi phục sự hòa bình cho các bạn, những công dân của Israel."

Bộ Y tế Gaza đưa ra con số thiệt mạng tại khu vực đông dân cư gồm 2 triệu người Palestine là 197 người, trong đó có 58 trẻ em và 34 phụ nữ. Nhà chức trách Israel cho biết 10 người đã thiệt mạng ở Israel, trong đó có 2 trẻ em. Hamas đã bắt đầu cuộc tấn công bằng tên lửa vào thứ Hai tuần trước sau nhiều tuần căng thẳng về một vụ tòa án nhằm đuổi một số gia đình Palestine ở Đông Jerusalem, và để trả đũa việc cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine gần nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa của thành phố, địa điểm linh thiêng của Hồi giáo, trong lễ thánh Hồi giáo tháng Ramadan. "Chúng tôi cũng tin rằng người Palestine và người Israel đều xứng đáng được sống trong sự an toàn và an ninh như nhau và được hưởng các biện pháp bình đẳng về tự do, thịnh vượng và dân chủ", một quan chức chia sẻ.

Tại New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với Hội đồng Bảo an rằng các hành động thù địch ở Israel và Gaza thật kinh khủng và cần phải kêu gọi chấm dứt ngay giao tranh. Ông cho biết Liên Hợp Quốc đang tích cực trao đổi với các bên để hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và kêu gọi họ cho phép các nỗ lực hòa giải tăng cường tham gia. Các đặc phái viên của Liên Hợp Quốc đã giúp làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán trong quá khứ giữa Israel và Hamas. Quốc vương Abdullah của Jordan cho biết vương quốc của ông đã tham gia vào hoạt động ngoại giao để ngăn chặn những leo thang quân sự của Israel.

Lực lượng Israel đặt các khối xi măng tại lối vào của khu phố Sheikh Jarrah ở Đông Jerusalem

Quân đội Israel cho biết Hamas, một nhóm Hồi giáo bị Israel, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu coi là phong trào khủng bố và các phe phái vũ trang khác đã bắn hơn 2.800 quả rocket từ Gaza trong tuần qua. Nhiều quả tên lửa đã bị hệ thống chống tên lửa của Israel đánh chặn, một số quả đã rơi ngay sát biên giới. Hamas cho biết các cuộc tấn công mới nhất của họ là để trả đũa hành động gây hấn liên tục đối với dân thường của Israel, bao gồm cả cuộc không kích ở thành phố Gaza hôm Chủ nhật đã phá hủy một số ngôi nhà.

Quân đội Israel cho biết thương vong dân sự là không có chủ ý và các máy bay phản lực của họ đã tấn công hệ thống đường hầm do các chiến binh sử dụng, hệ thống này đã bị sập, kéo theo nhiều ngôi nhà của người dân trong thành phố.