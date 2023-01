Jack chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý sau scandal tình ái

Thời gian vừa qua, thông tin Jack và công ty quản lý đã kết thúc hợp đồng sau ba năm hợp tác gây xôn xao dư luận. Trước nhiều đồn đoán trái chiều, tối 11/1, nam ca sĩ chính thức lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Theo đó, Jack cho biết, anh đã hoàn thành ngừng hợp tác với công ty quản lý được một thời gian. Mọi việc được tiến hành thuận lợi và vui vẻ. Hiện tại, anh không còn nằm trong bất kỳ tổ chức hay công ty quản lý nào. Thời gian tới, Jack sẽ đảm nhận vai trò mới.

Jack xác nhận hiện tại không thuộc bất kỳ tổ chức hay công ty quản lý nào. (Ảnh: FBNV)

"Tôi và công ty đã hoàn thành ngừng hợp tác làm việc cách đây cũng được một thời gian. Đến hôm nay, mọi thủ tục được tiến hành thuận lợi và vui vẻ. Đây là thông tin chính thức, xác nhận hiện tại tôi không còn nằm trong bất cứ tổ chức hay công ty chủ quản nào. Hành trình tiếp theo, chúng ta sẽ gặp lại trong một vai trò hoàn toàn mới. Cùng đón chờ những điều thú vị trong hành trình chinh phục giấc mơ của tôi nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều!", Jack chia sẻ.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người đồn đoán Jack rời khỏi công ty quản lý để tự thành lập công ty riêng. Tuy nhiên, phía nam ca sĩ vẫn chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.

Jack hé lộ sẽ đảm nhận vai trò mới sau khi rời khỏi công ty quản lý. (Ảnh: FBNV)

Năm 2019, Jack được đông đảo khán giả biết đến với nhiều bản "hit" đình đám như: "Hồng nhan", "Bạc phận", "Sóng gió"… kết hợp với K-ICM. Không lâu sau, nam ca sĩ rời khỏi công ty quản lý của K-ICM với scandal gây chấn động showbiz. Sau một thời gian "ở ẩn" để điều trị sức khỏe, Jack bắt đầu sử dụng nghệ danh J97 khi về đầu quân cho công ty quản lý mới.

Nhận được sự hỗ trợ từ công ty quản lý, Jack ra mắt một số sản phẩm mới, tham gia nhiều chương trình do đơn vị này sản xuất như "Sóng 21", "Running man Vietnam"…

Việc Jack rời khỏi công ty quản lý khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh: FBNV)

Tháng 8/2021, scandal giữa Jack và Thiên An gây xôn xao dư luận. Thiên An xác nhận đã có con gái đầu lòng với Jack. Trong lúc đang mang thai, cô bị Jack lừa dối, bắt cá hai tay sau 20 ngày con gái chào đời. Ít ngày sau, Jack thừa nhận có con với Thiên An và chu cấp cho con 5 triệu đồng mỗi tháng khiến dư luận phẫn nộ.

Giọng ca "Bạc phận" tạm dừng hoạt động nghệ thuật từ thời điểm nổ ra scandal đến tháng 7/2022. Sau một thời gian "im hơi lặng tiếng", Jack đánh dấu sự trở lại bằng sản phẩm mới mang tên "Ngôi sao cô đơn" nhưng không được nhiều người đón nhận như trước. Không những thế, sản phẩm này còn vướng phải nhiều tranh cãi vì âm nhạc có điểm tương đồng với "Blinding Lights", hình ảnh bị nhận xét là cổ xúy hành vi bạo lực.

Tháng 10/2022, tin đồn Jack rời khỏi công ty quản lý gây xôn xao. Nguyên nhân dấy lên tin đồn là phía công ty không hề có động thái bảo vệ Jack trước scandal tình ái. Bên cạnh đó, Jack thường đăng tải những dòng chữ ẩn ý "tuyên chiến" với một đối tượng mà anh không nhắc tên.