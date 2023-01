Ở tuổi 66, nam diễn viên Tom Hanks đã xuất hiện trong gần 80 bộ phim điện ảnh trong suốt 4 thập kỷ hoạt động tại Hollywood. Mới đây, trong buổi ra mắt bộ phim mới nhất của ông ở New York là "A Man Called Otto", Tom Hanks không ngại nói về quyết định nghỉ hưu của mình trong tương lai.

"Không, tôi không muốn nghỉ hưu. Tôi không đóng phim vì cần một công việc cho mình. Chỉ có 2 lý do để khiến tôi làm việc hoặc công việc đó rất tốt hoặc là nó phải vui vẻ. Nếu không thì tôi sẽ ở nhà", ông nói.

Điều này trái ngực với nhân vật Otto mà ông thể hiện trong bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm điện ảnh gốc Thụy Điển nổi tiếng "A Man Called Ove". Câu chuyện bắt đầu với việc Otto rời bỏ công ty của mình vì không còn được coi trọng.



Tom Hanks nói gì về quyết định nghỉ hưu sau "A Man Called Otto"?

Tom Hanks là nhân vật quyền lực trong làng điện ảnh thế giới. (Ảnh: IT).

"Nghỉ hưu là bắt buộc trong bộ phim gốc ở Thụy Điển. Khi bạn đến một độ tuổi nhất định thì buộc phải nghỉ thôi, đó là cách xã hội này hoạt động. Tuy nhiên, trong phim Otto buộc phải rời công việc của mình, dù ông không muốn chút nào. Lý do đơn giản bởi đồng nghiệp và công ty không còn niềm tin vào Otto nữa", Tom Hanks lý giải.

Trong phim, khi Otto đấu tranh để vượt qua cái chết vợ mình là Sonya, ông bắt đầu thay đổi sau khi một gia đình mới chuyển đến bên kia đường.

"A Man Called Otto" cũng là một chuyện gia đình đối với Tom Hanks. Vợ ông - Rita Wilson từng là nhà sản xuất và đã viết bài hát nhạc phim "Til You're Home". Con trai út của họ là Truman Hanks có vai diễn chính đầu tiên trong phim. Ông đóng Otto lúc còn trẻ, trong một phân cảnh hồi tưởng, lý giải cho tính cách khó chịu của Otto khi về già.

Truman Hanks năm nay 27 tuổi, được đạo diễn Marc Forster ngỏ lời nhận vai diễn trong một buổi cà phê. Truman cho biết mình sẵn sàng nhận nhiều vai diễn hơn trong tương lai khi hiện tại nghề nghiệp chính của anh là quay phim.

Tom Hanks (sinh năm 1956) là nhân vật quyền lực trong làng điện ảnh thế giới. Ngoài làm diễn viên, ông phát triển sự nghiệp với nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất. Ông nhận giải Oscar đầu tiên nhờ phim Philadelphia, phát hành năm 1993. Vai Forrest Gump trong phim cùng tên mang về tượng vàng Oscar với giải Diễn viên chính xuất sắc thứ hai liên tiếp cho tài tử này.

Ngoài 2 tượng vàng Oscar, Tom Hank nhận 6 giải Emmy trong 12 lần được đề cử và bốn giải Quả cầu vàng. Năm 2014, Tổng thống Mỹ Obama trao tặng nam diễn viên giải Kennedy Center Honors vì những đóng góp cho văn hóa Mỹ.

Trong quá khứ, Tom Hanks từng nói, 3 phim ông muốn khán giả của mình xem nhất gồm: "A League of Their Own" (1992), "Cast Away" (2000) và "Cloud Atlas" (2012). Trong đó, tài tử cho biết, "Cloud Atlas" là tác phẩm duy nhất ông xem nhiều hơn hai lần.