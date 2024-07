Jang Nara đóng phim nối sóng của Ji Sung, đối đầu trực diện với Kim Ha Neul

Red Swan (Thiên nga đỏ)

“Red Swan” kể câu chuyện của Oh Wan Soo (Kim Ha Neul) - cựu vận động viên chơi golf mơ ước về một cuộc sống hoàn hảo ở tầng lớp thượng lưu nên quyết định kết hôn với người thừa kế của Tập đoàn Hwain.

Sau khi tính mạng của cô bị đe dọa do cuộc chiến khốc liệt giành quyền kế vị, Wan Soo phải đối mặt với bí mật của gia đình Hwain do Seo Do Yoon (Bi Rain) - vệ sĩ của cô tiết lộ.

Theo ông xã Kim Tae Hee, để vào vai Do Yoon, anh dành nhiều thời gian trò với đạo diễn võ thuật và luôn chú trọng đến các cảnh quay hành động trong quá trình quay, làm sao khi lên phim, các phân cảnh này phải trông thật ngầu.

“Thay vì thực hiện nhiều cảnh quay, chúng tôi hướng đến những cảnh quay dài để thể hiện toàn bộ phạm vi của hành động. Tôi vẫn chưa xem sản phẩm cuối cùng, vì vậy tôi rất mong chờ nó”.

Bi Rain và Kim Ha Neul trong một cảnh phim “Red Swan”. Ảnh: Nhà sản xuất

Trong khi đó, Kim Ha Neul cho biết, cô đã nghiên cứu chi tiết về sắc thái của thời trang thượng lưu, biểu cảm khuôn mặt và tư thế để thể hiện vai diễn con dâu của gia đình thượng lưu Hàn Quốc.

Cùng với đó, nữ diễn viên còn đào sâu vào cảm xúc và tình huống để khắc họa tốt hơn những đấu tranh nội tâm.

“Tôi bị thu hút bởi bộ phim này vì khả năng phục hồi của nhân vật của tôi giữa những sự kiện ngoạn mục và kịch tính xảy ra trong gia đình Hawin. Wan Soo sở hữu sức mạnh nội tâm như cây tre và không dễ dàng lùi bước”.

“Red Swan” được phát hành vào ngày 3/7 trên Disney+.

The Auditors (Tôi là kiểm toán viên)

“The Auditors” xoay quanh bộ đôi Shin Cha Il (Shin Ha Kyun) của JU Construction - trưởng nhóm kiểm toán cứng rắn và điềm tĩnh, người coi trọng lí trí hơn cảm xúc, và Gu Han Soo (Lee Jung Ha) - nhân viên mới giàu cảm xúc, hoàn toàn trái ngược với Shin Cha Il.

Bộ phim gây chú ý khi lấy chủ đề chính là về kiểm toán, hứa hẹn mang đến góc nhìn mới mẻ cho người xem.

Cùng với đó, chemistry (phản ứng hóa học) của bộ đôi Shin Ha Kyun và Lee Jung Ha là yếu tố được kì vọng, khi cả 2 tiết lộ cố gắng nhấn mạnh diễn xuất của mình thông qua các câu thoại.

Phim “The Auditors” khai thác câu chuyện về kiểm toán viên. Ảnh: Nhà sản xuất

Trước đó, trong cuộc trò chuyện cùng Allure Korea, Shin Ha Kyun khen đàn em là người tốt bụng, chân thành và làm việc chăm chỉ. Trong khi đó, Lee Jung Ha bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với khiếu hài hước và tính chuyên nghiệp của Shin Ha Kyun.

“The Auditors” khởi chiếu vào ngày 6/7 trên tvN, Viki.

Good Partner (Cộng sự hoàn hảo)

Là tác phẩm nối sóng khung chiếu phim “Mối liên kết bí ẩn” (Ji Sung đóng), “Good Partner” được quan tâm khi được viết bởi Choi Yu Na - luật sư chuyên về li hôn.

Phim khắc họa về những cuộc chia li bất ngờ, những tình huống khó xử diễn ra khi các gia đình tan vỡ, thông qua những cuộc đấu tranh hài hước của 2 luật sư li hôn hoàn toàn khác biệt - Cha Eun Kyung (Jang Nara) và Han Yu Ri (Nam Ji Hyun).

Phim của Jang Nara, Nam Ji Hyun nối sóng khung chiếu phim của Ji Sung. Ảnh: Nhà sản xuất

Chia sẻ cùng ELLE Korea, Nam Ji Hyun bày tỏ sự thích thú vì kịch bản thú vị. “Có khá nhiều bộ phim truyền hình có sự tham gia của luật sư, nhưng bộ phim của chúng tôi có điểm thú vị là người xem có thể gặp luật sư li hôn như những người chuyên nghiệp”.

Trong khi đó, Jang Nara thú nhận, cô đã theo dõi Instagram của luật sư Choi Yu Na trước khi tin tức tuyển diễn viên được đưa ra, nhưng cũng lo ngại bị công chúng hiểu lầm do mới kết hôn.

“Kịch bản rất thú vị và tôi thích tính cách của các nhân vật rất rõ ràng. Việc biên kịch thực sự là một luật sư li hôn khiến các tập phim trở nên sống động và hấp dẫn hơn” - cô nói.

“Good Partner” lên sóng vào ngày 12/7 trên SBS, Viki.