Johnny Depp ẩn ý đưa Amber Heard vào bài hát

Theo The Guardian, Johnny Depp đã viết một bài hát kể lại trải nghiệm của anh về phiên tòa xét xử tội phỉ báng chống lại vợ cũ Amber Heard.

Ca khúc sẽ được phát hành vào ngày 15/7. Đây là một trong hai bài hát được nam diễn viên viết trong album mang tên 18, được thu âm cùng với nghệ sĩ guitar người Anh Jeff Beck.

Về tiêu đề của album, Jeff Beck nói: "Khi tôi và Johnny Deff bắt đầu chơi cùng nhau, nó thực sự khơi dậy tinh thần trẻ trung và sự sáng tạo của cả hai. Chúng tôi sẽ nói đùa về việc chúng tôi cảm thấy được trở lại tuổi 18 lần nữa, vì vậy nó cũng trở thành tiêu đề của album".

Đĩa đơn đầu tiên của album, This is a Song for Miss Hedy Lamarr là một sáng tác của Johnny Depp. "Tôi đã bị thổi bay bởi nó. Bài hát đó là một trong những lý do tôi đề nghị anh ấy thực hiện một album với tôi", Jeff Beck nói.

Johnny Depp cũng lên tiếng khen ngợi người cộng sự của mình: "Thật vinh dự khi được chơi và viết nhạc cùng Jeff, một trong những người vĩ đại và người mà giờ đây tôi có đủ đặc ân để gọi là anh trai mình".

"Bạn đang ngồi đó như một con chó bị ngứa bảy năm… Nếu tôi có một xu thì nó sẽ không đến tay bạn", một đoạn trong ca khúc Sad Motherfuckin 'Parade thuộc album 18.

Johnny Depp đã tham gia biểu diễn cùng Jeff Beck trên sân khấu trong thời gian gần đây tại Vương quốc Anh. Thậm chí, ngay khi phiên tòa xét xử tội phỉ báng đang diễn ra. Cả hai được cho là đang lên kế hoạch một chuyến lưu diễn châu Âu.

Bên cạnh hai bài hát là sáng tác của Johnny Depp, album đã được thu âm trong ba năm qua, gồm 13 bài hát. Trong đó có cả cover của một số ca khúc của các nghệ sĩ như Motown, Beach Boys, John Lennon, Velvet Underground và Killing Joke.

Sau khi tham gia TikTok vào tháng 6, Johnny Depp đã chia sẻ đoạn video về chuyến lưu diễn gần đây của anh với Jeff Beck kèm chú thích: "Cảm ơn những người ủng hộ quý giá nhất, trung thành và kiên định nhất".

Trong bài đăng cũng được chia sẻ trên Instagram, Johnny Depp viết: "Chúng ta đã ở khắp mọi nơi cùng nhau, chúng ta đã nhìn thấy mọi thứ cùng nhau. Chúng ta đã cùng nhau đi chung một con đường. Chúng ta đã làm điều đúng đắn cùng nhau, tất cả vì bạn quan tâm đến tôi. Và bây giờ, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía trước".

Trong một tuyên bố với tạp chí People, người phát ngôn của Amber Heard đã trả lời thông điệp rằng: "Như Johnny Depp nói rằng anh ấy tiến lên phía trước" thì quyền của phụ nữ đang lùi lại. Thông điệp của phán quyết đối với các nạn nhân của bạo lực gia đình là… hãy sợ đứng lên và đừng lên tiếng".

Amber Heard gần đây đã nộp đơn kháng cáo phiên tòa phỉ báng. Trong đơn kiện gửi lên tòa án Fairfax, Virginia, Mỹ ngày 8/7, luật sư của Amber Heard tuyên bố: "Dựa trên những sự kiện mới phát hiện và thông tin bồi thẩm đoàn số 15 không phải người được mời làm nhiệm vụ ngày 11/4, thân chủ tôi có quyền được xét xử lại".

Văn bản nêu rằng, cá nhân được chọn vào nhóm bồi thẩm đoàn trẻ hơn thông tin đã đăng ký. Cụ thể, một bồi thẩm viên được khai trong hồ sơ là sinh năm 1945. Tuy nhiên, trên thực tế, người xuất hiện ở tòa sinh năm 1970, có cùng tên họ, ngày tháng năm sinh và địa chỉ với người được triệu tập.

"Người không được triệu tập nhưng lại xuất hiện với nhiệm vụ bồi thẩm đoàn. Điều này là sai", đội ngũ pháp lý của Heard nhấn mạnh.