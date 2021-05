Kẻ giết, hiếp bé gái 13 tuổi rồi chôn xác phi tang lĩnh án

Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 31/5, TAND tỉnh Phú Yên tuyên xử bị cáo Phạm Kim Phê (SN 2002, trú ở thôn Phú Thịnh, xã An Thạch, huyện Tuy An) hình phạt tử hình về tội “Giết người”, 9 năm tù về tội “Hiếp dâm”. Tổng hợp hình phạt hai tội danh nêu trên, án sơ thẩm buộc bị cáo chấp hành hình phạt tử hình.



Bị cáo Phạm Kim Phê tại tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, khoảng 19h đêm 17/6/2020, Phạm Kim Phê cùng 5 người bạn rủ nhau đến phía trước danh thắng quốc gia Gành Đá Đĩa, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An vui chơi. Sau đó, cả nhóm kéo nhau đến thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây chơi Internet tại tiệm Hồng Hải.

Đến khoảng 23h đêm, Phạm Kim Phê chở Đỗ Thị Kim H (SN 2007, trú ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông về nhà trên tuyến giao thông liên xã. Trên đường đi, Phê mưu tính giao cấu với H nên tăng tốc xe máy chạy về phía rừng phi lao phía đông cầu An Hải, thuộc địa phận thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông.

Trong lúc H đang ngồi bấm điện thoại thì Phê giở trò sàm sỡ, H vùng vẫy đồng thời điện thoại cho người chị ruột là Đỗ Thị Trúc Quyên (SN 1999, trú ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu) kêu cứu nhưng bị Phê lớn tiếng đe dọa sát hại rồi giật lấy điện thoại ném về phía cửa sông Lễ Thịnh.

Do quá hoảng sợ nên nên H bật dậy chạy ra phía bãi cát thì Phê đuổi theo túm tóc, đấm vào mặt H khiến nạn nhân gục ngã. Phê lao tới đè nạn nhân xuống bãi cát rồi dùng hay tay siết cổ nạn nhân bất động trước khi giở trò đồi bại. Sau đó, Phê dùng tay bới hố cát vùi xác nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường về nhà.

Sau khi nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an huyện Tuy An triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng nhiều giờ và đã xác định hung thủ gây án là Phạm Kim Phê và đã ra lệnh bắt khẩn cấp trong ngày 19/6/2020. Trung tâm giám định pháp y tỉnh Phú Yên, nguyên nhân nạn nhân Đỗ Thị Kim H tử vong do ngạt cơ học.