Top 20 thí sinh xuất sắc nhất tại chung kết Miss Grand Vietnam 2023 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 gồm: Nguyễn Thị Thu Hằng (thí sinh thắng giải thưởng Best in Swimsuit); Bùi Thị Thanh Thủy; Dương Thị Hồng Vy; Lê Thị Hồng Hạnh; Phạm Liên Anh; Bùi Thị Thục Hiền; Trần Hồng Ngọc; Phạm Thị Hằng Nga; Phùng Thị Thủy; Nguyễn Thị Thùy Vi; Nguyễn Thị Diễm Quyên; Võ Quỳnh Thư; Nguyễn Hồng Diễm; Phạm Thị Ánh Vương ; Phạm Hoàng Kim Dung; Nguyễn Vĩnh Hà Phương (thí sinh thắng giải Best Introduction) Trương Quí Minh Nhàn; Lê Hoàng Phương; Bùi Khánh Linh và Đặng Hoàng Tâm Như.

Top 20 Miss Grand Vietnam 2023 chính thức lộ diện. (Ảnh: Miss Grand Vietnam)

Dàn người đẹp đã màn trình diễn bikini nóng bỏng trên sân khấu chung kết Miss Grand Vietnam 2023:

Clip: Top 20 trình diễn bikini nóng bỏng tại chung kết Miss Grand Vietnam 2023, ai nổi bật nhất? (Nguồn: Miss Grand Vietnam)



Thí sinh Lê Hoàng Phương lọt Top 5 đề cử Best in Swimsuit (Trang phục áo tắm) trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023. Cô sở hữu chiều cao 1,76 m cùng số đo ba vòng 86-61-94cm. (Ảnh: Miss Grand Vietnam)



Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng vào thẳng Top 20 chung cuộc nhờ chiến thắng giải thưởng Best in Swimsuit (Trang phục áo tắm). (Ảnh: Miss Grand Vietnam)

Nguyễn Vĩnh Hà Phương - thí sinh chiến thắng giải thưởng Best Introduction trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: Miss Grand Vietnam)

Người đẹp Bùi Khánh Linh sở hữu chiều cao 1,76 m cùng số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là 84-60-96 cm. (Ảnh: Miss Grand Vietnam)