Vận tải hàng không quốc tế khởi sắc

Thời gian qua, vận chuyển hàng không đạt được nhiều tín hiệu khởi sắc khi lượng khách tăng cao đột biến, đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế thông qua các cảng hàng không tại Việt Nam cũng tăng cao, chứng tỏ nhiều dấu hiệu hồi phục thị trường sau thời gian ảnh hưởng dịch bệnh.



Theo Cục Hàng không Việt Nam, tháng 4/2022, lượng khách quốc tế thông qua các cảng hàng không đạt 232.000 người, tăng 502% so với cùng kỳ năm trước. Các hãng hàng không đã khai thác 30.000 chuyến bay đi/đến, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 12.000 chuyến bay quá cảnh, tăng 25% so với tháng 4/2021.

Lượng khách quốc tế thông qua các cảng hàng không tại Việt Nam tăng cao. Ảnh: H.T

Cùng thời gian trên, các cảng hàng không đã đón 6,6 triệu khách, giảm 14,3% so với tháng 4/2021. Trong đó, khách quốc tế có 232.000 người, tăng mạnh đến 502% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách nội địa đạt 6,4 triệu khách trong tháng 4/2022, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng các hãng hàng không Việt Nam, tháng 4/2022 vận chuyển 3,28 triệu khách, trong đó có 80.000 khách quốc tế và 3,2 triệu khách nội địa.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách quốc tế sử dụng các hãng hàng không Việt Nam cũng tăng mạnh 214,7% trong khi hành khách nội địa giảm nhẹ 18,2%.

Ông Bùi Minh Đăng - Phó trưởng phòng Vận tải Hàng không (Cục Hàng không Việt Nam) đánh giá, Chính phủ đã quyết định mở lại các đường bay thương mại quốc tế để phục hồi giao thương, du lịch và mở cửa du lịch từ 15/3.

Bên cạnh đó, việc phòng chống dịch Covid-19 đang dần được nới lỏng. Điều này đã tạo điều kiện để hoạt động vận tải hàng khách quốc tế được thông suốt và vận tải hàng khách nội địa được phục hồi trong quý 1/2022.

Vận chuyển hàng không quốc tế khởi sắc trong quý 1/2022. Ảnh: H.T

Theo các chuyên gia, vận chuyển hành khách qua các cảng hàng không Việt Nam vẫn còn sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, vận chuyển hành khách và hàng hoá quốc tế lại có nhiều khởi sắc, tăng trưởng mạnh mẽ.

Các hãng hàng không tích cực mở đường bay quốc tế

Hiện tại, các hãng hàng không đang tăng tốc đón đầu cao điểm hè, tích cực khai thác các đường bay quốc tế. Theo đó, hãng hàng không Vietjet cho biết bên cạnh việc công bố thêm loạt đường bay đến Ấn Độ, hãng đã khai thác trở lại đường bay TP.HCM, Hà Nội đến Thủ đô New Delhi của Ấn Độ lần lượt từ ngày 29/4 và 30/4 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Các đường bay mới từ TP.HCM và Hà Nội đến Mumbai được khai thác lần lượt từ ngày 2/6 và 3/6 với tần suất 4 chuyến khứ hồi và 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đường bay Phú Quốc - Mumbai được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần và đường bay Phú Quốc – New Delhi với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, bắt đầu khai thác lần lượt từ ngày 8/9 và 9/9.

Các hãng đang tích cực nối đường bay quốc tế. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, với các quy định thuận lợi chào đón du khách đến Singapore, Thái Lan, Indonesia... Vietjet cũng mở lại, tăng chuyến bay tới Singapore, Bangkok (Thái Lan), Bali (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Nhật Bản, Hàn Quốc...

Đại diện hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines cho biết, đơn vị đã tăng tần suất khai thác đến toàn bộ mạng bay quốc tế thường lệ, mở rộng mạng bay với các đường bay mới như Hà Nội, TP.HCM – Delhi (Ấn Độ), các đường bay kết nối Singapore với Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc từ tháng 4/2022. Hành khách bay quốc tế cần lưu ý kiểm tra với nơi bán vé về thủ tục nhập cảnh ở quốc gia điểm đến.

Trước đó, trong cao điểm lễ 30/4 vừa qua, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) Vietnam Airlines tăng thêm hơn 255 chuyến bay. Tương ứng tăng thêm hơn 50.000 chỗ, nâng tổng cung ứng toàn mạng nội địa, quốc tế lên gần 2.700 chuyến bay và hơn 524.000 chỗ.