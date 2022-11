Khách mua vé tàu Tết tăng đột biến, cơ hội lớn cho ngành đường sắt

Đường sắt hút khách nhờ... vé tàu Tết giá rẻ

Sau 2 năm tê liệt vì dịch Covid-19, ngành đường sắt đang từng bước hồi sinh khi lượng khách mua vé tàu trong cao điểm Tết 2023 tăng đột biến.



Trước đó, từ 8 giờ sáng ngày 25/10, ngành đường sắt tổ chức mở bán vé rộng rãi cho tất cả khách hàng có nhu cầu mua vé tàu Tết Quý Mão 2023 tại các ga đường sắt, qua website, tổng đài bán vé và các ứng dụng trên thiết bị di động.

Năm nay, ngành đường sắt cung ứng 356 chuyến tàu với 176.046 chỗ phục vụ hành khách dịp Tết (các mác tàu có điểm xuất phát/điểm đến tại ga Sài Gòn), tăng 130 chuyến (67.000 chỗ) so với Tết 2022. So với Tết Nguyên đán 2022, giá vé tàu năm nay tăng từ 1-6%, mức tăng trung bình khoảng 4,5%. Lượng khách đi lại dịp Tết Nguyên đán năm nay cũng được dự báo đạt khoảng 70% so với trước thời điểm dịch Covid-19.

Ngành đường sắt đang từng bước hồi sinh khi lượng khách mua vé tàu trong cao điểm Tết 2023 tăng. Ảnh: H.T

Ghi nhận của PV tại một điểm bán vé là ga Sài Gòn, để đảm bảo cho người dân mua vé dễ dàng, năm nay, ngành đường sắt đã triển khai thông tin, tuyên truyền rộng rãi để người dân nắm được kế hoạch mở bán vé.

Tại nhà ga, ngành đã bố trí nhân viên túc trực, hướng dẫn hành khách nhắn tin đặt số thứ tự mua vé tại sảnh. Nhờ những đổi mới trong phương thức đặt chỗ và thanh toán, việc mua vé tàu của người dân trong buổi sáng 25/10 diễn ra tương đối thuận lợi.

Đặc biệt, hành khách mua vé trong thời gian 10 ngày đầu tiên mở bán vé tàu Tết được giảm 5-10%, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 20/1/2023 (tức ngày 29 tháng chạp) và đi từ 1.000km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi. Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong thời gian từ ngày 9/1-28/2/2023 sẽ được giảm 20%.

Khách mua vé tại ga Sài Gòn. Ảnh: H.T

Có mặt tại ga Sài Gòn từ sớm, ông Nguyễn Văn Hoài (62 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) cho biết vé máy bay Tết năm nay tăng cao nên ông chọn tàu hỏa làm phương tiện di chuyển về quê ăn Tết cho cả nhà. Vì sợ cận Tết giá vé sẽ tăng cao. "Năm ngoái dịch bệnh căng thẳng quá nên tôi không về quê nên năm nay quyết định cho cả nhà về đón Tết. Tôi mua 4 vé tàu về quê chưa tới 8 triệu, nếu mua vé máy bay thì sẽ phải tốn gấp đôi so với số tiền này.

Đón sóng mùa Tết, đường sắt tiếp tục tăng tải

Theo Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, tính đến 13/11, hơn 92.000 vé tàu Tết được bán thành công, trong đó gần 60.000 vé thanh toán bằng tiền mặt và hơn 32.000 vé thanh toán chuyển khoản. Sản lượng vé Tết được bán thành công cho thấy những dấu hiệu tích cực của ngành vận tải đường sắt. Bên cạnh đó, bối cảnh hiện nay vé máy bay Tết tăng chót vót, vượt quá khả năng người dân thu nhập thấp thì việc về quê ăn Tết bằng tàu hỏa là lựa chọn của nhiều người.

Được biết, để đáp ứng nhu cầu của hành khách trong thời gian tới, đặc biệt là trước thông tin khách khó mua vé các chặng miền Trung, ngành đường sắt bổ sung thêm hàng ngàn vé tàu hỏa đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến các ga khu vực miền Trung như Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng… trong các ngày từ 9-20/1/2023 (từ ngày 18 đến 29 tháng Chạp).

Nhiều người chọn tàu hỏa về quê đón Tết. Ảnh: H.T

Ông Thái Văn Truyền - Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết: "Người dân về các tỉnh miền Trung thường tập trung mua vé tàu đi vào các ngày từ 25-28 tháng Chạp nên nhu cầu vé những ngày này rất cao. Công ty đang rà soát để tính toán chạy thêm tàu từ TP.HCM về các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, trong đó tăng chuyến tàu khu đoạn Sài Gòn - Quảng Ngãi... để phục vụ".

Tổng công ty Đường sắt cho hay khi dịch Covid-19 được kiểm soát, mở cửa du lịch trên toàn quốc, vận tải hành khách từng bước phục hồi. Nếu như sau đợt vận tải Tết Nguyên đán 2022 phải bãi bỏ hơn 200 đoàn tàu vì dịch bệnh và vắng khách, thì đến Tết 2023 sắp tới, sản lượng vận tải hành khách của các công ty tăng cao. Đặc biệt, một số sản phẩm dịch vụ mới được các công ty vận tải đường sắt hợp tác với các công ty du lịch hoàn thiện và đưa vào khai thác, thu hút khách, tăng doanh thu.